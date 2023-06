‘The Death of Klinghoffer’ komt traag op gang, lijdt aan vertelzucht en ontroert hooguit bij vlagen ★★★☆☆

John Adams dirigeert zijn opera ‘The Death of Klinghoffer’ in de NTR ZaterdagMatinee.

Romantiseert deze opera terrorisme? En is hij antisemitisch? Die vragen duiken steevast op rond The Death of Klinghoffer, een opera uit 1991 van de Amerikaan John Adams. Het waargebeurde verhaal is schokkend genoeg: in 1985 kaapten Palestijnen een cruiseschip en vermoordden de Joodse passagier Leon Klinghoffer. Ze gooiden hem met rolstoel en al in de Middellandse Zee. Met het Palestijns-Israëlische conflict dat achter de opera schuilt, is controverse onvermijdelijk.

Maar alle ophef daargelaten: is The Death of Klinghoffer ook een goed stuk? Niet per se, blijkt in de NTR ZaterdagMatinee. John Adams zelf dirigeerde het Radio Filharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en elf zangsolisten. De opera komt traag op gang, lijdt aan vertelzucht en ontroert hooguit bij vlagen.

Over de auteur

Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

Op de keper beschouwd is Klinghoffer helemaal geen opera. Het drama wordt vooral achteraf verteld en personages botsen zelden op elkaar. Adams spreekt liever van een ‘dramatische meditatie’, zoals de passies van Bach. Maar ook in die traditie schiet zijn muziek tekort. De hoofdpersonen krijgen amper smoel, naar een memorabele zanglijn blijft het zoeken. Het ‘now we will kill you all’ van de terrorist Mamoud klinkt eerder krachteloos dan dreigend. Tot de vlottere minuten behoort het optreden van de sopraan Laetitia Gerards als Brits dansend meisje.

In het orkest krijgt de muziek soms wel degelijk vleugels. Zo mondt het stapelen van ritmes en jongleren met accenten uit in een stampende machinekamer. De strijkersstokken van het Radio Filharmonisch stuiteren met smaak. Het Groot Omroepkoor pulseert dan weer vederlicht in het Koor van de dag. Zonder toelichting schrapte Adams trouwens het Koor van Hagar en de engel. Mogelijk vond hij het te gevoelig, zo’n verwijzing naar de christelijke stamvader Abraham en zijn islamitische evenknie Ismail.