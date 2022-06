The Damned van ITA in het Amsterdamse Bostheater blijft wat onevenwichtig ★★★☆☆

Majd Mardo (midden) als de verdorven zoon Martin Von Essenbeck in ‘The Damned’ van ITA in het Amsterdamse Bos. Beeld Jan Versweyveld

Het was in 2016 de opening van het theaterfestival in Avignon en daar een eclatant succes: Les damnés, naar de film van Luchino Visconti in de regie van Ivo van Hove. Ook deze recensent was, toen nog namens een andere krant, zeer enthousiast. Nu brengt Van Hove de voorstelling als The Damned met zijn eigen gezelschap Internationaal Theater Amsterdam in het openluchttheater in het Amsterdamse Bos. En de vraag vooraf was: zou het daar ook werken? Blijft de productie in het bos overeind? Wordt die misschien zelfs beter, dankzij het bezielde spel van de ITA-acteurs? Het antwoord is ja, en nee.

The Damned, naar het script van de film La caduta degli dei (1969), verhaalt van het machtige industriëlengeslacht Von Essenbeck, gebaseerd op de beroemde staalmagnatenfamilie Von Krupp, dat aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een lucratief maar verderfelijk pact sluit met het naziregime. De collaboratie van stamvader Joachim Von Essenbeck (Hugo Koolschijn) zet een keten van fatale gebeurtenissen in gang, waarbij de een na de andere troonopvolger met geweld de macht verwerft en verliest. Rechts van de oranjerode speelvloer staan zes doodskisten geopend klaar: een angstaanjagende vooraankondiging. Omlijst door steeds donker kleurende bomen en begeleid door de ijle, omineuze klanken van een blazerskwartet, verliest de familie zich in haar immorele machtsspel, dat vrijwel alle leden met de dood zullen bekopen.

Bij de oerversie, op het binnenhof van het monumentale Palais des Papes in Avignon, waren een paar kanttekeningen te plaatsen. Soms sloeg de operateske bombast door naar plat effectbejag, en de al te functionele taal en nadruk op familieverhoudingen gaven het geheel soapachtige trekjes: Dallas in het Derde Rijk.

Maar al met al overtuigden de monumentale schaal, de overdonderende esthetiek en de schokkende inhoud. In zijn toneelversie zocht Van Hove niet naar psychologisch raffinement of menselijkheid, maar bracht in een strakke, grafische enscenering beklemmend de machinaties van de macht in beeld. Die macht zelf werd hier de stuwende kracht: tijdelijke machthebbers zijn vervangbare poppetjes, die uiteindelijk een voor een door de machine worden vermorzeld. In Avignon rechtvaardigden de omvang van de tribune (2.500 zitplaatsen) en de afstand tot de speelvloer dit vormgerichte schaduwspel van archetypen.

Het Bostheater is bijna de helft kleiner (1.350 stoelen) en mist uiteraard de monumentale allure van het Palais des Papes. Bij die toegenomen intimiteit en nabijheid tot de spelers komt de nadruk meer te liggen op tekst, personages en spel. De tekst, dat hadden we in Frankrijk al gehoord, verdraagt die extra aandacht slecht: meer dan toen valt op hoe weinig interessants er wordt gezegd. Nauwelijks is sprake van enige dialoog, laat staan van verdichting of poëzie. Hier worden louter feiten uitgewisseld en mededelingen gedaan. En dat alles met een loden ernst, en (te) lang uitgesponnen stiltes tussendoor.

De hoop dat de Franse archetypen dankzij de Amsterdamse acteurs meer diepgang en reliëf zouden krijgen, blijkt grotendeels vergeefs. De meeste personages maken nauwelijks een innerlijke strijd of noemenswaardige transformatie door: het zijn steile nazi-naarlingen van het begin tot aan hun welverdiende eind. Een paar prachtuitzonderingen daargelaten, gelukkig.

Alwin Pulinckx is fraai deerniswekkend als de gekwelde Herbert Thallman, het enige familielid dat het juiste probeert te doen, wat hem natuurlijk duur komt te staan. Een breekbare Janni Goslinga ontroert als zijn wanhopige echtgenote. Als de gewetenloze, manipulatieve barones Sophie speelt Marieke Heebink ijzingwekkende vlagen van waanzin. En ronduit schitterend is Majd Mardo als haar perverse zoon Martin: een dansende, zingende, diep verdorven dandy. Waar de Franse acteur Christophe Montenez hem destijds als het pure kwaad verbeeldde, geeft Mardo hem een griezelige ambivalentie en kwetsbaarheid mee. Fier overeind blijft voorts de verbluffende esthetiek, mede dankzij scenograaf Jan Versweyveld, videokunstenaar Tal Yarden en componist Eric Sleichim.

Maar waar de monumentaliteit van de oerversie moeiteloos de artistieke hobbels gladstreek, blijft deze intieme nieuwe Bos-versie wat onevenwichtig. De feilen vallen hier meer op, en dat wordt maar deels door het uitstekende ensemble ondervangen. Al is er ook aan deze productie zeker nog veel dat indruk maakt.

Uiteraard verwerft Martin uiteindelijk alle macht. Het moment dat hij zijn machinegeweer leegt op ons – zwijgende toeschouwers, medeplichtigen – was schokkend in Avignon en is dat in het Amsterdamse Bos opnieuw.

The Damned Theater ★★★☆☆ Naar het script van La caduta degli dei van Luchino Visconti. Regie Ivo van Hove. Met Majd Mardo, Daniël Kolf, Janni Goslinga, Marieke Heebink, Hans Kesting. 18/6, Amsterdamse Bostheater. Aldaar t/m 23/7.