The Cure speelt al 40 jaar, maar staat nog altijd midden in het heden, blijkt in de Ziggo Dome ★★★★☆

Robert Smith van The Cure afgelopen zaterdag in de Ziggo Dome. Beeld Ben Houdijk

De Britse band The Cure heeft al veertien jaar geen nieuw album uitgebracht en speelt op de huidige Lost World Tour geen enkel nummer van de vier platen die na Wish (1992) zijn verschenen. Toch voelt het prachtig vormgegeven concert in de uitverkochte Ziggo Dome geen moment als een door nostalgie gedreven evenement.

De bezoeker is in Amsterdam 2 uur en 45 minuten lang getuige van een concert van een band die weliswaar al meer dan veertig jaar speelt, maar nog altijd midden in het heden staat. Dat is vooral te danken aan voorman Robert Smith (63), die met net zoveel overtuiging zijn zwaarmoedige mineurakkoorden laat galmen op gitaar en zingt met een stem die opmerkelijk genoeg nog exact zo huilerig kan klinken als in 1979. En toch zijn de vijf nieuwe liedjes net zo bepalend voor de sfeer als A Forest, dat door het publiek gretig wordt meegezongen (‘into the treeeeeeees’). Het is de enige keer dat hij een toontje lager zingt.

De songselectie doet je van meet af aan aangenaam zwelgen. Opener Alone is nieuw en zet de toon voor zwaarmoedige liedjes, die in het eerste deel van de avond van albums Disintegration (1989) en Seventeen Seconds (1980) zijn geplukt. Wat muziek van The Cure ook nu nog uniek maakt, is dat die vaak raakt aan druilerigheid, maar altijd met een verlicht randje. Smiths gitaargeluid kent altijd een sprankeling. Ook de nieuwe liedjes, ingebed tussen fraaie albumfavorieten als Trust en een krachtig rockend Shake Dog Shake, klinken, traag als ze zijn, meteen vertrouwd. Maar zoals altijd is er na ruim twee uur nog even tijd voor de luchtigere kant van The Cure, met Close To Me en Friday I’m In Love. Daar is dan iedereen, ook Smith zelf, wel aan toe.