The Crown en The Mandalorian zijn de grote favorieten voor de Emmy Awards

Josh O’Connor als prins Charles en Emma Corrin als prinses Diana in seizoen 4 van The Crown. Beeld Des Willie/Netflix

Met elk 24 nominaties zijn The Crown (Netflix) en The Mandalorian (Disney Plus) de grote favorieten voor de 73ste Primetime Emmy Awards, het tv- en streamingequivalent van de Oscars. Andere producties die veel nominaties binnenhaalden, zijn The Handmaid’s Tale en het satirische programma Saturday Night Live (beide 21), comedyserie Ted Lasso (20 nominaties), Lovecraft Country en The Queen’s Gambit (beide 18) en Mare of Easttown (16 nominaties). Topfavoriet The Mandalorian haalde overigens vooral nominaties binnen op technisch terrein.

De strijd tussen de verschillende platformen gaat traditiegetrouw tussen HBO en Netflix, waarbij de stand qua nominaties met 130-129 maar net in het voordeel van HBO uitvalt. De Emmy’s hebben dit jaar ook een Nederlands tintje, met een nominatie voor de Amerikaanse versie van The Voice van John de Mol in de categorie Outstanding Competition Program.

The Mandalorian

In de hoofdcategorie Beste drama nemen The Crown en The Mandalorian het op tegen The Boys, Bridgerton, The Handmaid’s Tale, Lovecraft Country, Pose en This Is Us. Overigens heeft HBO al aangekondigd dat er geen tweede seizoen van Lovecraft Country gaat komen. De Emmy voor Beste drama ging bij de vorige editie naar de HBO-serie Succession, waarvan het derde seizoen dit najaar wordt uitgezonden.

Bij de genomineerde acteurs in de vele categorieën zijn veel bekende namen, zoals Michael Douglas (The Kominsky Method), Jason Sudeikis (Ted Lasso), Matthew Rhys (Perry Mason), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Gillian Anderson (The Crown), Hugh Grant (The Undoing), Ewan McGregor (Halston), Kate Winslet (Mare of Easttown) en Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit). MJ Rodriguez werd de eerste transgender genomineerde voor Beste actrice in een drama.

In de categorie Beste miniserie (‘limited series’) gingen de nominaties naar I May Destroy You (de grote winnaar van de Britse tv-prijzen), Mare of Easttown, The Queen’s Gambit, Underground Railroad en Wandavision. De categorie lijkt de sterkst bezette in jaren; dat verklaart wellicht waarom veelgeprezen series als Small Axe van Steve McQueen en It’s A Sin van Russell T. Davies het niet hebben gehaald. Al kan dat ook te maken hebben met het feit dat de 25 duizend leden van de Amerikaanse Television Academy behoudend zijn ingesteld.

In de categorie Beste comedy waren er nominaties voor Ted Lasso, The Flight Attendant, Hacks, Black-ish, Emily in Paris, The Kominsky Method, Cobra Kai en Pen15.

De Emmy Awards worden op 19 september uitgereikt.