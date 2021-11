The Chestnut Man is vaardig gemaakt en goed geacteerd, maar voegt weinig toe aan het genre van de Scandi Noir

Danica Curcic in The Chestnut Man.

De eerste aflevering van de Deense crimeserie The Killing, met de onvergetelijke Sofie Gråbøl als rechercheur ­Sarah Lund in haar al even ­onvergetelijke trui, werd in 2007 in Denemarken uitgezonden. De Deense titel was Forbrydelsen, ‘de misdaad’. De serie ­begon aan een internationale zegetocht, onderstreept door een Amerikaanse remake. Dat seizoen over de moord op een schoolmeisje was twintig afleveringen lang en ­bevatte inmiddels vertrouwde elementen van het genre Scandi noir: een sombere toonzetting, nadruk op de procedurele aspecten van politiewerk, een speurder met aanleg voor depressie en aandacht voor het trauma van de familie van het slachtoffer. Er waren voorgangers genoeg, vooral het werk van het Zweedse duo Sjöwall en Wahlöö (rond inspecteur Martin Beck) en de Wallander-boeken van Henning Mankell. Maar The Killing bracht het genre in een stroomversnelling.

De scenarist van The Killing was Søren Sveistrup, die in 2018 debuteerde als thrillerschrijver met The Chestnut Man (in het Deens Kastanjemanden). Dat is nu verfilmd door Netflix als een zesdelige serie, precies op tijd voor de donkere maanden. De hand van de schrijver is zeker te herkennen in de figuur van inspecteur Naia Thulin (Danica Curcic), afstammeling van een lange lijn van getroebleerde Scandinavische speurders, die hier te maken krijgt met het werk van een seriemoordenaar die als signatuur poppetjes gemaakt van kastanjes achterlaat. Voeg daarbij een met ijle kinderstemmen gezongen kinderliedje over deze mannetjes en het is duidelijk dat Sveistrup zijn klassiekers kent.

De seriemoordenaar is op Netflix en andere streamers te zien in twee varianten. Die van het echte leven: psychopaten zonder een plan, geholpen door incompetentie van de politie of de gebrekkige samenwerking tussen verschillende opsporingsinstanties. Deze moordenaar is ook bekend van veel true crime-reconstructies. Dan hebben we de fictieve seriemoordenaar, altijd een beetje familie van Hannibal Lecter en de moordenaar uit Seven. Zij combineren hun pathologische trekjes met een hoog IQ en een voorliefde voor puzzels en spelletjes. Ook de moordenaar uit The Chestnut Man beschouwt zijn werk als een soort schaakpartij met de politie.

The Chestnut Man is vaardig gemaakt en uitstekend geacteerd (want Deens, zou je er bijna aan toevoegen), terwijl de serie tegelijkertijd niet erg veel toevoegt aan het genre, dat qua diabolische plotwendingen langzamerhand toch wel is uitgespeeld. Interessantste figuur is rechercheur Mark Hess (Mikkel Følsgaard), die de typische buitenstaander is die de methoden en resultaten van de politie in Kopenhagen in twijfel trekt. Hij vervult de standaardrol van ‘obsessieve speurder’ uitstekend.

Als bij het eerste slachtoffer een kastanjepoppetje wordt gevonden, loopt de spanning snel op als blijkt dat het een vingerafdruk van de dochter van de minister van Sociale Zaken (Iben Dorner als Rosa Hartung) bevat, een meisje dat een jaar eerder verdween en inmiddels is doodverklaard. Deze verhaallijn rond de getormenteerde gezinsleden die opnieuw hun ergste nachtmerrie moeten meemaken, doet nog het meest denken aan eerder werk van Sveistrup.

Een van de beste beslissingen die de makers hebben genomen is om het verhaal binnen zes afleveringen te vertellen.