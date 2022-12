The Callisto Protocol: een enkele reis hel in een uithoek van het zonnestelsel ★★★☆☆

Jacob Lee ziet licht aan het einde van de tunnel. Het is helaas het lichtgevende oog van nog een griezel. Beeld Striking Distance Studios

In 2003 liet het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa een studie verrichten naar de beste springplank voor de verdere verkenning – of: kolonisatie – van ons zonnestelsel. Als beste kandidaat kwam Callisto uit de bus, de op een na grootste maan van Jupiter. Het niveau aan radioactieve straling is er relatief laag en we kunnen er gemakkelijk raketbrandstof winnen. De eerste bemande missie zou ergens voorbij 2040 op Callisto kunnen aankomen.

In The Callisto Protocol is de droom van Nasa uitgekomen, maar na de aankomst van de mens is die kennelijk in een nachtmerrie overgegaan. Op de maan is een strafkolonie gevestigd geleid door een sadistische kampcommandant waar gevangenen nooit meer uit weg komen, tenzij tussen zes planken.

Het hoofdpersonage, ruimtetrucker Jacob Lee, belandt onschuldig achter het prikkeldraad nadat een kosmische terreurbeweging zijn ruimteschip entert. Het hele cluppie crasht op Callisto.

Daarna breekt de pleuris pas goed uit. Er begint een virus rond te waren dat de celgenoten en hun cipiers verandert in vleesetende griezels die het beste te omschrijven zijn als wandelend slachtafval met tentakels, en soms twee hoofden. De hele kolonie dondert in elkaar, overal zijn branden en waar het niet brandt is het spookachtig donker. Kortom, de hel.

Welkom in de hel: ik ben uw gids. Beeld Striking Distance Studios

Sleetse formule

De intrige van The Callisto Protocol bevat alle overbekende ingrediënten van een scifi-griezelgame (of film): eenzame astronaut wordt op onaangenaam en onherbergzaam hemellichaam dan wel in een ruimtewrak opgejaagd door bloeddorstige buitenaardse wezens dan wel arme tot alien gemaakte drommels. Denk aan Alien zonder Sigourney Weaver, of Prometheus zonder Charlize Theron.

Waarom voor deze formule is gekozen is niet moeilijk te bedenken. Net als zombies en vampiers zijn mutanten nou eenmaal favoriet kanonnenvoer voor een schietspel als The Callisto Protocol: enge, glibberige, dierlijke, niet voor rede vatbare creaturen die zo spectaculair uiteenspatten als de gamer ze op de korrel neemt.

In The Callisto Protocol blijkt er evenwel meer nodig om mutantensoep te maken. Er zijn heel wat slagen of schoten nodig om de vijand uit te schakelen, kleverige ledemaat na ledemaat, slijmerige tentakel na tentakel. Alsof dat allemaal nog niet huiveringwekkend genoeg is moeten we als Jacob gevelde engerds met onze ruimtelaarzen tot moes stampen, zodat er bonuspunten of medische lapmiddelen vrijkomen.

Bizar? Voor een game amper. Maar logica is sowieso het laatste dat je in The Callisto Protocol moet zoeken: welke idioot rust de wanden van een ruimteschip uit met een soort spijkerbedden waaraan je een gedrocht kunt spietsen? Waarom hangen er her en der versnipperaars aan de plafonds waarin een gemuteerde gevangene of gevangenisbewaker nog rottiger aan zijn einde komt?

De held in The Callisto Project is er helaas een van dertien in een dozijn. Beeld Striking Distance Studios

Taaie tegenstander

De mutanten mogen dan redeloos, radeloos en reddeloos verloren zijn, het zijn wel taaie rakkers. De game doet weinig om het de speler gemakkelijk te maken. De bediening is soms stroef, vooral als je denkt klappen te kunnen ontwijken. Wie hoopt op geavanceerde wapens komt van een koude kermis thuis. Geweren raken in een akelig snel tempo door hun kogels heen en de rest van de tijd is Jacob aangewezen op een knuppel of een soort cricketbat waarmee hij stroomstoten kan uitdelen.

Zeker als The Callisto Protocol de tweede helft begint te naderen delft onze Jacob Lee steeds sneller het onderspit, en op een steevast afschuwwekkende wijze. Zo afgrijselijk zelfs dat de censuur – pardon: gameskeuring – in Japan The Callisto Protocol een leeftijdsadvies heeft geweigerd. Het spel mag daar niet mag worden verkocht.

The Callisto Protocol is duister, bloederig, goor en op juiste hardware is het een feest voor het oog. Maar voor een galactische horrorgame wordt het eigenlijk nooit echt griezelig.

De game is bedacht door een handvol veteranen dat in 2010 aan de wieg stond van Dead Space, de game die de standaard zette voor het genre. The Callisto Protocol kan daar niet aan tippen. Van Dead Space komt volgend jaar een remake uit. Tot die tijd kunnen de liefhebbers naar hartenlust oefenen en een duizend doden sterven op Callisto.

Memo aan de Nasa: het mensdom moet misschien maar niet verder dan de maan willen.

The Callisto Protocol is uit op Windows, Xbox Series X|S en One en PlayStation 4 en 5. De game is geschikt bevonden voor 18 jaar en ouder (PEGI).