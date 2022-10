The Bug Club jaagt er in een half uur veertien vrolijkmakende liedjes doorheen ★★★★☆

The Bug Club: Green Dream in F #.

Typisch zo’n vrolijkmakende ontdekking uit de coronajaren: The Bug Club uit Wales, tijdloze indierockband voor wie van pakweg Jonathan Richman en zijn Modern Lovers houdt. Ze zouden ook de drukke neefjes (plus nichtje) van Courtney Barnett of The Velvet Underground kunnen zijn.

Met het heerlijke debuutalbum Pure Particles (2021) konden ze niet op tournee. De voorbije week waren ze eindelijk in Nederland, met een geheel nieuw album op zak Green Dream in F #, veertien liedjes in dertig minuten, het een nog frisser van de lever dan het andere.

Ongemak in de liefde, schaamte voor je familie, Jupiter en Saturnus, kerstmis, er komen aardig wat thema’s voorbij, maar nadrukkelijk níets (helemaal niéts!) om je zorgen over te maken.

The Bug Club Green Dream in F # Pop ★★★★☆ Bingo/At Ease