The Black Phone oogt als een extra gepeperde tegenhanger van Stranger Things ★★★☆☆

The Black Phone

Het sombere Denver van 1978 is in de ban van kindermoordenaar The Grabber, een gemaskerde man (Ethan Hawke) die scholieren zijn zwarte busje in sleurt. Finn (debutant Mason Thames), op school gepest en thuis op eieren lopend vanwege een gewelddadig drankorgel van een vader, belandt in zijn kelder met enkel een matras op de grond en een zwarte telefoon aan de muur: een soort portaal naar het hiernamaals, zo blijkt, waardoor eerdere slachtoffers hem trachten te helpen.

The Black Phone, gebaseerd op een kort verhaal van Stephen Kings zoon Joe Hill, oogt als een grimmige en extra gepeperde tegenhanger van Stranger Things. Met malle kapsels, volop in de context passende filmverwijzingen (naar culthorrorfilm The Texas Chainsaw Massacre bijvoorbeeld) en een aardig samenraapsel van genres. De prettig onverklaarde en voor meerdere interpretaties vatbare overgang van ontvoeringsthriller naar bovennatuurlijke horror is zelfs bewonderingswaardig te noemen.