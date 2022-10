The Bear is een perfecte mengeling van hartverscheurend topdrama en geslaagde comedy ★★★★★

Jeremy Allen White in The Bear.

Er kan echt geen thriller op tegen de nagelbijtende spanning die er in de kleine keuken van het fictieve restaurant The Original Beef of Chicagoland hangt. Zoveel uur tot opening, nog zoveel te doen, nog afgezien van verkeerde bestellingen, technische malheur, akelige snijwonden, torenhoge schulden, hoog vuur onder de pannen en hoog vuur onder alle menselijke relaties. En daar zijn de klanten!

De montage houdt de spanning erin, met soms razendsnelle beeldreeksen en dan weer eindeloos durende takes waarbij de camera door de keuken lijkt te slingeren. En zoals de makers van The Queen’s Gambit te rade gingen bij de schaakwereld om te zorgen dat de schaakpartijen authentiek oogden, heeft The Bear een keur aan culinaire adviseurs aan boord gehaald en de acteurs op culi-basistraining gestuurd, om te zorgen dat het smijten met pannen en het hakken van een ui niet opeens de realistische setting verstoren. En ondertussen is The Bear ook een topdrama over een jonge chef, die vanachter de fornuizen een familietrauma moet zien te verwerken.

In de eerste aflevering treffen we Carmy Berzatto (Jeremy Allen White) in het restaurant van zijn broer aan, dat hem is nagelaten. Maanden daarvoor heeft zijn broer zelfmoord gepleegd. Carmy is een topchef, hoog op alle culinaire ranglijsten, die Chicago al lang achter zich had gelaten om de sterrententen van de wereld te veroveren. Dus wat doet hij hier in dit rammelende lunchrestaurant, dat zijn trouwe klanten broodjes warme rosbief ‘Chicago Style’ serveert? Om te beginnen wil hij de vaste crew, die nog diep in de rouw is, aan het strenge regime van een toprestaurant onderwerpen. Maar dan moet hij eerst langs beste jeugdvriend Richie (Ebon Moss-Bachrach), die inmiddels de manager van de tent is, met een groot talent voor zelfdestructie. Om de mix nog complexer te maken neemt Carmy de jonge chef Sydney Adamu aan (de uitstekende Ayo Edebiri), die haar talent en ervaring nog niet helemaal in balans heeft, om het voorzichtig te zeggen.

Jeremy Allen White als Carmy is de ster van de show in een tomeloze rol, die de kijkers die hem in vele seizoenen van de Amerikaanse versie van de serie Shameless hebben gevolgd niet echt zal verbazen. De vergelijking met Anthony Bourdain, de legendarische Amerikaanse rock-’n-rollchef, schrijver en programmamaker, is hier snel gemaakt. De wereld achter de coulissen van een succesvol restaurant in een grote Amerikaanse stad is niet beter beschreven dan in zijn autobiografische boek Kitchen Confidential, een duidelijke inspiratiebron.

Maker Christopher Storer is een veteraan met vele comedyspecials op zijn naam, onder meer met Bo Burnham, en hij heeft van The Bear een perfecte mengeling van hartverscheurend drama en geslaagde comedy gemaakt, met een vitaliteit die op zijn best aan, jawel, The Sopranos doet denken. Hoewel we hier enkel wat rafelrandjes van de misdaadwereld zien, die zich manifesteert in de honger van de rauwe clientèle.

The Bear wisselt de verschillende tempi virtuoos af, van een keuken onder hoogspanning naar een minuten durende monoloog van Carmy in close-up, als hij dan eindelijk het verhaal over zijn broer met iemand deelt. Een tweede seizoen is inmiddels aangekondigd en je hebt hier ook het gevoel dat er nog een hele wereld valt te ontdekken met deze geweldige acteurs.