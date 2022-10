The Bear, dat af en toe doet denken aan The Sopranos, is een van de beste series van het jaar

The Bear.

Mark, we beginnen met een serie waar je zeer enthousiast over bent: The Bear.

‘Ja, echt zo’n serie waar in Amerikaanse recensies al maanden opgewonden over wordt gerept. En inderdaad, ik vind The Bear (komediedrama, Disney Plus, acht afleveringen) echt wel een van dé series van het jaar. Het verhaal speelt zich af in een familierestaurant in Chicago. Nogal een goedkope lunchtent die broodjes warm vlees serveert, helemaal in Chicago-stijl met een trouwe clientèle.

‘In de eerste aflevering leren we dat de eigenaar onlangs zelfmoord heeft gepleegd. Dat is de donkere wolk die boven de serie hangt; wat is daar gebeurd? Hij heeft het restaurant nagelaten aan zijn broer, Carmy, die een topchef is en in allerlei sterrenrestaurants kookt. Je vraagt je af wat hij te zoeken heeft in zo’n lunchtent. Maar Carmy probeert er toch wat van te maken. Met name in de keuken van die ongeorganiseerde tent wil hij toewerken naar de discipline die je ziet in een toprestaurant. Dat is dus alvast een strijd die hij moet voeren. Ondertussen spelen op de achtergrond allerlei kwesties, zoals het onverwerkte verdriet over de zelfmoord van zijn broer – maar ook een enorme schuld die opeens opduikt.

‘Carmy probeert na de dood van zijn broer, van wie hij enigszins weggevlucht was, via dat restaurant toch dichter bij hem te komen. Dat maakt The Bear een vrij serieus familiedrama. Maar de serie geeft óók een geweldig inkijkje in de keuken van zo’n restaurant. Met name de montage en de manier waarop de camera zich door die keuken beweegt, sluit aan bij de druk waaronder er gewerkt wordt. Wanneer de keuken opengaat en het aantal bestellingen toeneemt, wordt ook de camerastijl gejaagder. Dat is echt zo goed gedaan.

‘The Bear deed me af en toe aan The Sopranos denken. We zien een echte familie en een soort tweede werkfamilie, en hoe die twee werelden door elkaar lopen. En dan speelt alles zich af in zo’n specifiek milieu van zo’n restaurant, met op de achtergrond Chicago. Die elementen komen denderend samen. Ik heb deze serie dan ook in één ruk uitgekeken. Afleveringen duren een halfuurtje, dat helpt. Laat dat tweede seizoen maar komen. Echt een topserie.’

En dan: The Old Man, met Jeff Bridges in de rol van een oud-spion.

‘Klopt, om precies die reden – Jeff Bridges in de hoofdrol – ben ik gaan kijken. Bridges is een fenomenale acteur, die we vooral kennen van bekende filmrollen. Nu maakt hij dan toch zijn eerste grote serie. Bridges speelt voormalig geheimagent Dan Chase, die hier tegenover John Lithgow staat, nog zo’n geweldige acteur. Hij moet vanuit zijn rol binnen de FBI op zoek naar Chase, die vanwege een eerdere gebeurtenis in Afghanistan op de vlucht is geslagen voor alles en iedereen. De vraag is: wat heeft Chase precies gedaan voordat hij een pensionado werd?

‘In The Old Man (actie/drama, Disney Plus, acht afleveringen) zie je wat ‘slow burn’ wordt genoemd; scènes zijn wat trager, maar dan opeens is er een enorme geweldsuitbarsting. Makers doen dat dus om je op het verkeerde been te zetten. En tja, alleen al om Jeff Bridges en John Lithgow is deze serie de moeite waard, het knettert van het charisma.’