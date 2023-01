‘The Banshees of Inisherin’ is een zwart-komisch en aangrijpend portret van een verloren vriendschap ★★★★☆

The Banshees of Inisherin

Als een voorbode van naderend bloedvergieten, zo klinkt het rumoer van de Ierse burgeroorlog op het eilandje Inisherin. Het is 1923, de bombardementen en schietgevechten klinken steeds luider. Eilandbewoner Pádraic heeft evenwel wat anders aan zijn hoofd, ook al lijkt alles aanvankelijk nog zo overzichtelijk in The Banshees of Inisherin. Pádraic (Colin Farrell) woont tevreden samen met zus Siobhán (Kerry Condon) en ezel Jenny, en duikt dagelijks de kroeg in met beste vriend Colm (Brendan Gleeson). Maar nu wil Colm hem plotseling niet meer zien of spreken. ‘Ik mag je gewoon niet meer’, licht hij schoorvoetend toe. En daar moet Pádraic het mee doen.

De premisse van The Banshees of Inisherin is zo concreet en afgemeten als het landschap waarin de film zich afspeelt, en al net zo verraderlijk. Gevoelens laten zich in het oeuvre van de Engels-Ierse schrijver en regisseur Martin McDonagh niet zomaar met woorden afdekken. Niet als die woorden op publieke protestborden staan (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) en ook niet wanneer ze een dikke streep onder een mannenvriendschap moeten zetten. Achter Colms nuchtere uitspraak gaat een diepe existentiële crisis schuil, zo blijkt wanneer Pádraic bij zijn voormalige drankgenoot om uitleg blijft aandringen. Vervolgens lukt het hem niet om Colm met rust te laten, zelfs niet wanneer Colm dreigt om na iedere volgende contactpoging een van zijn eigen vingers af te snijden. En dat terwijl hij zich net op zijn vioolspel wilde concentreren.

Zodoende wordt The Banshees of Inisherin een zwart-komische, sensitieve afdaling langs de kliffen van de menselijke genegenheid. Een aangrijpende film ook, bijzonder kalm en droef tegelijk, wat in flinke mate te danken is aan het fantastische, ingetogen samenspel van Farrell en Gleeson. De acteurs, eerder aan elkaar gewaagd als huurmoordenaars in McDonaghs speelfilmdebuut In Bruges (2008), maken in mum van tijd tastbaar hoe innig de vriendschap van hun personages ooit was, hoe goed ze elkaar kennen of dachten te kennen, en hoe groot de leegte is waarin ze nu achterblijven. Beide acteurs maken kans op een Academy Award; The Banshees of Inisherin werd voor negen Oscars genomineerd, waaronder ook die voor beste regie en beste oorspronkelijke scenario.

Puur goud zijn de momenten waarop de mannen elkaar eventjes lijken te hervinden, net als de heerlijk wrange dialogen waarin Colm voor de zoveelste keer een punt achter de vriendschap zet. Je empathie gaat altijd wel uit naar één van de twee, zo niet naar beide. Met indrukwekkende souplesse voert McDonagh je zowel mee in Pádraics pijn – noem het gerust liefdesverdriet – als in Colms groeiende wanhoop. En wat een bijtend vertoon van masculiene koppigheid brengen ze samen voor het voetlicht.

Intussen breidt de eenzaamheid zich als een olievlek uit over het eiland. Toch verliest The Banshees of Inisherin, badend in zacht-grauw daglicht en wiegend op de sombere folk-walsjes van filmcomponist Carter Burwell, nooit zijn rust. Alsof de vergeefsheid van alles bij voorbaat vaststaat, en de film zich niet laat gek maken.