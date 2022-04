The Bad Guys

Zijn ze slecht omdat het nu eenmaal hun inborst is, of omdat iedereen het van hen verwacht? Dat is de hamvraag in The Bad Guys, een Dreamworks-animatiefilm die bol staat van de verwijzingen naar kluiskraak-klassieker Ocean’s Eleven. Hoofdpersonen zijn een wolf, een slang, een piranha, een haai en een tarantula – niet de meest geliefde dieren. Ze vormen samen een criminele bende, maar de wolf neigt ernaar het goede pad op te gaan. Daarbij stuit hij op vooroordelen. De boodschap (‘Als je opgroeit als slang, komt er niemand op je feestje’) wordt luchtig verpakt in een amusant verhaal vol actie. Veel blijft er na afloop niet van hangen; The Bad Guys is charmant, maar weinig onderscheidend.