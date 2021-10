The Artisanals spelen breed uitgedragen radiorock waarmee je in de auto wilt stappen ★★★☆☆

In de muziek van de Amerikaanse rootsrockband The Artisanals hoor je de ‘great wide open’, de uitgestrekte landschappen die zo mooi werden bezongen door Tom Petty in 1991. The Artisanals komen tot ons vanuit Georgia en South Carolina, en vooral zanger en liedschrijver Johnny Delaware liet zich inspireren door de weidse en overweldigende natuur om hem heen. Hij knoopte de indrukken vast aan alledaags maar niet minder diepgravend sentiment, over liefde en verlies. En jawel, daarbij klinken Delaware en zijn band toch ook weer heel erg als de betere rootsrock uit de jaren negentig én als Tom Petty.

The Artisanals voegen weinig toe aan de radiorock uit de jaren negentig, maar misschien hoeft dat ook niet. Het laagdrempelige maar tegelijkertijd diepgewortelde songwriterswerk wordt nog maar zo weinig uitgedragen, dat een nummer als Heading Somewhere bijna verfrissend kan worden genoemd. Een zomers gitaarslagje, een fijne herkenningsmelodie waarbij het autoraampje open kan en dan een loepzuiver gezongen refrein waarbij de haren op je arm toch even omhoog komen: ‘We’re getting close, we’re heading somewhere.’ Je wilt een stuk meerijden, zeker als de gitaren weggalmen richting verre horizonten.

Niet iedere track is even sterk, maar op Zia komen toch kleine parels voorbij. En met songs als Always Taken Care Of of Way Up had een band als U2 goede sier kunnen maken. Dat wordt voor The Artisanals een stuk lastiger, want de stadionrock is nu eenmaal niet meer wat die geweest is. Dan maar in de huiskamer. Of op de autoradio.

The Artisanals Zia Roots ★★★☆☆ Rootsy Music/Sonic Rendezvous