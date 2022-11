The Afghan Whigs stonden in 1993 ook al in Paradiso, maar teren zeker niet op oude roem ★★★★☆

The Afghan Whigs Beeld John Curley

‘We hebben vaak in deze zaal gestaan’, zegt Afghan Whigs-frontman Greg Dulli (57), terwijl de gebrandschilderde Paradiso-ramen boven hem roodgloeiend oplichten. ‘De eerste keer was bijna dertig jaar geleden en ik denk dat we toen ook déze speelden’ – en daar komt Gentlemen (1993) dreigend aanrollen, titelstuk van hun beste album.

Een avondje nostalgie voor jongens die destijds de ‘alto’s’ van een jaar of 18 waren? Als je in de zaal om je heen kijkt, lijkt het erop, maar de ‘Whigs’ uit Cincinnati zijn nou juist géén band die op oude roem teert. Van de negentien ‘eigen’ songs die het vijftal in Amsterdam speelt (plus vier covers en een sololied van Dulli), komen er twaalf van de drie jongste albums, opgenomen ná de hereniging van 2011.

Dulli en bassist John Curley, bandleden van het eerste uur, geloven heilig in The Afghan Whigs van nú, en met recht, want hun in gruizige soul gedompelde rocksound heeft nooit aan intensiteit ingeboet. Het recente How Do You Burn? hoort tot de beste albums.

Als er al ergens sleet zit, dan is het op Dulli’s stembanden: zijn timbre is wat veranderd, de hoge registers van het bronstige Somethin’ Hot (1998) zijn buiten bereik geraakt, maar dat maakt wonderlijk weinig uit bij een band waar de vocalen in het bandgeluid moeten spartelen als een drenkeling in de golven. Als Dulli achter de piano plaatsneemt voor Demon in Profile klopt alles, terwijl dat een song uit 2017 is.

Hoeveel ‘oude’ gitaarbands zijn nu, met nieuw werk, even urgent als 25 jaar terug? Suede. Wire. Wilco, soms. Hallo Venray. Het zijn er niet zo veel.