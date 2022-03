The Adam Project is een pretentieloze familiefilm, vooral gericht op een jong publiek ★★☆☆☆

Tijdreizen zorgt altijd voor gedoe. Zo kun je bijvoorbeeld je jongere ik tegenkomen, een gegeven dat in de Netflixfilm The Adam Project voortvarend wordt uitgewerkt. Adam (Ryan Reynolds) reist vanuit 2050 naar het heden, waar hij samen met de 12-jarige Adam (Walker Scobell) toekomstig tijdreizen onmogelijk probeert te maken.

Reynolds doet waar hij goed in is: net als in Deadpool of in het ook door Shawn Levy geregisseerde Free Guy speelt hij een nonchalante, geestige, tamelijk zelfingenomen held met een romantische inborst. Het maakt The Adam Project weinig verrassend, maar dat is – gezien de uitbundige openheid waarmee elementen uit andere films worden gejat, van E.T. tot Back to the Future – ook duidelijk niet het doel. The Adam Project is een pretentieloze, onderhoudende familiefilm, vooral gericht op een jong publiek. Acteurs als Mark Ruffalo en Catherine Keener geven het malle scenario nog een beetje gewicht.