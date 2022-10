The 1975 maakte een album vol organische popliedjes waarin het leven in majeur wordt gevierd ★★★★☆

The 1975 is zo’n bandje dat wereldberoemd is in eigen land. Drie albums kwamen in Engeland al op één, terwijl de band hier nog nooit de top-10 heeft gehaald. Daarbij heeft The 1975 zo’n beetje alle popstijlen uitgeprobeerd, van garagerock tot electrofunk. De elektronica die op het vorige album Notes On A Conditional Form nog de dienst uitmaakte heeft plaatsgemaakt voor organische pop waarin het leven in majeur wordt gevierd. Nu klinkt de glorieuze disco van Happiness als een biologisch verantwoorde Justin Timberlake. De productie klinkt volvet alsof de schuiven ‘jubel’ en ‘uitbundigheid’ op tien zijn gezet. Niet verrassend als je bedenkt dat Jack Antonoff achter de knoppen zat, de sterproducer die zelfs je schoolbandje als de E Streetband kan laten klinken.

Alles op Being Funny in a Foreign Language ademt de kwaliteit van ambachtelijk doortimmerde popliedjes. Je weet wat je krijgt, het is aangenaam en bevredigt: het muzikale equivalent van comfortfood. Maar het raakt ook aan geruststellende voorspelbaarheid.

The 1975 Being Funny In A Foreign Language Pop ★★★★☆ Dirty Hit