‘Textile Now’ viert de populariteit van lap en draad met prachtige textielkunst, maar heeft een wat schoolse opzet ★★★☆☆

Zaaloverzicht met rechtsvoor ‘Piles of Oxytocin Shape Dreams Under Skin' (2021/2022) van melanie bonajo en linksachter ‘So Are Our Joy, Softness and Love' (2022) van Afra Eisma. Beeld Josefina Eikenaar

‘Naast rotsschilderingen behoorden draden tot de vroegste manieren om betekenis over te brengen’, schreef kunstenaar Anni Albers in haar invloedrijke boek On Weaving (1965). Toch bevond textielkunst zich lange tijd in een verdomhoekje van de kunstwereld: te fröbelig, te ‘vrouwelijk’. Die tijd is voorbij. Op kunstbeurzen, afstudeertentoonstellingen en in de museumzalen wemelt het de laatste jaren van de wollige wandkleden, felgekleurde weefwerken en aaibare sculpturen. Vooral jonge kunstenaars verruilen kwast of camera voor tuftpistool en borduurnaald. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele jonge deelnemers aan de Textiel Biënnale 2023, nu te zien in Museum Rijswijk.

Ook Textile Now in het TextielMuseum viert de populariteit van lap en draad. In Nederland is dit Tilburgse museum al een aantal jaar een van de drijvende krachten achter de textieltrend. Kunstenaars van over de hele wereld komen naar het Textiellab, de professionele werkplaats van het museum. Textile Now toont kunstwerken van elf internationale kunstenaars, zowel gevestigde namen als jong talent. Een groot deel van de kunstwerken is in het Textiellab ontwikkeld.

Over de auteur

Sarah van Binsbergen schrijft voor de Volkskrant over hedendaagse beeldende kunst.

Textile Now laat overtuigend zien hoe veelzijdig textielkunst vandaag de dag is. Een spectaculaire, ronddraaiende ‘dansjurk’ van Alydia Wever en Ryan Oduber viert het ruisen, ritselen en wervelen van stof. In dezelfde ruimte hangen stemmige wandkleden die Raquel van Haver in het Textiellab liet weven: even complex, opgebouwd uit verschillende lagen, maar dan verstild in een enkel beeld. Verderop toverde melanie bonajo (de kunstenaar gebruikt geen hoofdletters) breisels om tot sculpturen die lijken te zijn weggelopen uit een sprookjesbos, terwijl Geo Wyex een reusachtige pinautomaat bouwde van geweven textiel. En dan is er nog het verrukkelijke werk van Afra Eisma, die met haar tuftpistool een door aliens en verliefde krokodillen bevolkte droomwereld creëerde.

‘ATM and River of Stars' (2022), de geweven pinautomaat van Geo Wyex. Beeld Josefina Eikenaar

Waarom is textiel eigenlijk zo populair? Vaak wijst de vinger richting de aaibaarheid van het medium, in contrast met de digitale wereld. In het TextielMuseum zie je een andere mogelijke verklaring: textiel is een eeuwenoude, wereldwijd gesproken taal. Dat verbindende en universele past goed bij de – lange tijd vooral witte, mannelijke – kunstwereld, die zich steeds meer probeert open te stellen voor andere perspectieven. Veel kunstenaars in Textile Now verweven actuele thema’s met technieken en tradities uit verschillende werelddelen. Juist die verbinding met traditie injecteert relevante, maar inmiddels ook wat platgetreden onderwerpen als identiteit, klimaatverandering en het koloniale verleden met nieuwe energie.

Zo liet zowel het duo Wever en Oduber als Raquel van Haver zich inspireren door de traditionele geweven hangmatten van de inheemse Wayuu-gemeenschap in Colombia. Ada M. Patterson geeft in haar installatie een eigentijdse draai aan de traditionele kanga. Deze met tekst en afbeeldingen bedrukte doeken worden in Oost-Afrika vaak cadeau worden gegeven als er iets te vieren valt, of als troost bij rouw en verdriet. Die van Patterson gaan over overstromingen en bosbranden, loodzware thema’s waarvoor de gemiddelde krantenlezer inmiddels tamelijk is afgestompt. ‘The only warmth we’ll ever know’, staat er naast een afbeelding van een boom in vuur en vlam. Door de soms cynische, soms cryptische combinaties van tekst en beeld kruipt de lading ervan toch onder je huid.

Op den duur vermoeit de aaneenschakeling van maatschappelijke thema’s een beetje. Dat komt vooral door de wat schoolse opzet en vormgeving van de tentoonstelling. Voor iedere kunstenaar is een apart hoekje ingericht met kunstwerk, video-interview, soms schetsen. Pictogrammen geven aan of je een kunstwerk mag aanraken. Veel ruimte voor spanning of om zelf verbanden tussen kunstwerken op te zoeken, is er niet. Soms liggen de bedoelingen er bovendien wel erg dik bovenop. Bij Coat of Many Colours, een ‘jas voor iedereen’ gemaakt door vijftien Tilburgse vrouwen onder begeleiding van kunstenaar Theodorus Johannes, schalt het gelijknamige liedje van Dolly Parton uit de luidsprekers.

Zulke opsmuk en inkadering hebben deze sprankelende kunstwerken eigenlijk niet nodig, de vertelkracht van hun draden is sterk genoeg.

Onderzoek en experiment Het innovatieve Textiellab vormt het kloppende hart van het TextielMuseum, gevestigd in een oude textielfabriek. Al meer dan honderd jaar wordt op deze plek textiel ontwikkeld: vroeger door fabrikant Mommers & Co, nu door ontwerpers en kunstenaars. Op eigen initiatief of op uitnodiging van het museum komen zij van over de hele wereld naar het lab. Daar werken ze samen met productontwikkelaars van het museum, die helpen hun ideeën om te zetten in een nieuwe vorm, van wandkleed tot gebreide sculptuur. In dat proces is het niet altijd duidelijk waar het werk van de kunstenaar eindigt en dat van de projectontwikkelaar begint. Misschien niet erg, de samensmelting tussen ideeën en vakmanschap is in ieder geval uniek. Sommige kunstenaars doen eenmalig een project; anderen, zoals Otobong Nkanga, werken al jaren met het lab samen. Haar monumentale wandkleed Tied to the Other Side (2022) is een van de blikvangers van Textile Now.