Teun Hocks (1947-2022), tragikomisch fotokunstenaar tussen René Magritte en slapstick

Teun Hocks, Untitled (2006). Beeld Teun Hocks / TORCH Gallery

Teun Hocks maakte grote foto’s die hij bewerkte met olieverf. In die foto’s stond hij zelf, voor een geschilderd decor. De ene keer was hij een man in pak met een koffertje op het strand, kijkend naar een schip in de verte. Dan was hij een man in een gestreepte blauwe pyjama die in een vogelnest ligt te slapen. Een andere keer een man op een onbewoond eiland, die zijn hangmat wil ophangen, maar er staat slechts een boom. Het is om te lachen en om te huilen. Altijd alleen, steeds een beetje stuntelig. Taferelen die doen denken aan René Magritte en slapstick.

Hocks groeide op in Leiden, zijn vader was fervent amateurfotograaf. Na de kunstacademie in Breda experimenteerde Hocks met allerlei technieken: hij schilderde, tekende, fotografeerde, maakte zeefdrukken en foto’s en organiseerde ook chaotische grappige performances. Uiteindelijk legde hij zich toe op geënsceneerde fotografie, waarin hij veel van deze disciplines liet samenkomen. Hij werd vertegenwoordigd door de Amsterdamse galerie Torch (een van de eerste die fotografie als kunstvorm serieus nam) en exposeerde in binnen- en buitenland. In 2019 had hij een overzichtstentoonstelling in Stedelijk Museum Breda.

Teun Hocks, Untitled (2008). Beeld TORCH Gallery

Hocks’ atelier leek op de opslag van een theatergezelschap, vol spullen: een hoed, een pruik, een koffer, een paraplu, een visnet. Alles deed hij zelf in het bewerkelijke proces om zijn kunst te maken. Hij begon met tekeningen en schetsen. Vervolgens schilderde Hocks een groot decor, koos (vaak zelfgemaakte) rekwisieten, verkleedde zich, poseerde, maakte de foto (met de zelfontspanner), ontwikkelde die foto vervolgens in zijn eigen doka driemaal (voor drie galeries) in sepiakleuren en hij beschilderde deze drie grote foto’s met olieverf. De resultaten waren vervreemdend: tussen foto’s en schilderijen in. Hij maakte maar een aantal kunstwerken per jaar.

Hocks was bescheiden. Over zijn bijzonder consistente oeuvre (steeds dat mannetje, telkens weer in die desolate landschappen) vertelde hij in de Groene Amsterdammer: ‘Ik ben inderdaad niet zo avontuurlijk. Ik heb ideeën. Ik zie beelden. En die beelden wil ik aan anderen laten zien – dat is het wel zo’n beetje.’ Hij noemde kunst maken zelfs ‘een vrij futiele bezigheid’: ‘Ik wil niet zo’n kunstenaar zijn die denkt dat hij onmisbaar is. Sterker, de wereld kan prima zonder de foto’s van Teun Hocks.’

Toch hoopte Hocks de toeschouwer iets mee te geven door keer op keer in de huid te kruipen van die man die altijd misplaatst is, opnieuw en opnieuw lijkt te falen maar niet opgeeft. Het is nou eenmaal het lot van de mens om zich voortdurend met veel overtuiging te storten in allerlei ‘in hun ogen grootse daden’, legde Hocks in ander een interview uit. Dat wrange gegeven ontroerde en inspireerde de kunstenaar: ‘Als mensen de situatie herkennen, probeer ik ze te laten glimlachen om dingen die eigenlijk een beetje pijn doen. Ik hoop dat er daardoor een troostende werking van mijn beelden uitgaat. Troost begint overigens bij jezelf en mijn werk helpt mij om mijn eigen mogelijke neerslachtigheid over het lot van de mens te relativeren.’