Terwijl veel superheldenfilms steeds eenvormiger worden, is ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ kleurrijk en origineel ★★★★☆

Baby Rocket (met de stem van Bradley Cooper).

Er zijn geen sentimenteler superhelden dan de Guardians of the Galaxy, een intergalactisch gezelschap dat onder meer bestaat uit een schietgrage wasbeer, een norse cyborg, een weinig snuggere krachtpatser, een mens en een wandelende boom. Stuk voor stuk buitenbeentjes, die partners werden tegen wil en dank, om vervolgens een innige band te kweken. De Guardians gaan voor elkaar door het vuur, want iemand anders hebben ze niet.

Toen een jaar of tien jaar geleden de eerste Guardians of the Galaxy-film werd aangekondigd, leek het een raar plan. Wie zat er te wachten op zulke merkwaardige, onbekende superhelden? Had filmstudio Marvel, bekend van helden als Spider-Man, Captain America en Iron Man, soms de laatste restanten uit het superheldenschap geschraapt?

Drie films later is het allemaal volslagen logisch. Regisseur en scenarioschrijver James Gunn maakte de Guardians populair met zijn geestige, muzikale ‘ruimte-opera’s’, die altijd wat afstand bewaren tot de andere Marvelfilms, ook al maken ze deel uit van hetzelfde fictieve universum. De Guardians vechten tegen slechteriken, maar ook een beetje tegen zichzelf: ze hebben elk hun trauma’s en onzekerheden.

Het slotdeel van Gunns trilogie, Guardians of the Galaxy Vol. 3, liet lang op zich wachten. In een ondoordachte zet werd Gunn in 2018 door Disney, het moederbedrijf van Marvel, ontslagen na een relletje om enkele oude tweets. Later mocht hij weer terugkeren, maar in de tussentijd had hij zich al verbonden aan concurrent Warner, waar hij superheldenfilm The Suicide Squad regisseerde. Daar gingen twee jaar aan op.

Nu het derde deel er eindelijk is, voelt het des te meer als een afscheid. De toekomst van de Guardians binnen het Marvel-universum is onzeker, maar duidelijk is dat de meeste acteurs en Gunn niet zullen terugkeren. Dat wordt een gemis. De film is een ode aan samenwerking en vriendschap, en aan fantasie. Terwijl superheldenfilms de laatste jaren een steeds eenvormiger uiterlijk kregen met grijsgrauwe tinten, oogt Guardians of the Galaxy Vol. 3 kleurrijk en origineel.

Het verhaal draait om Rocket, de slimme half-wasbeer. Om zijn leven te redden na een vechtpartij bezoeken de andere Guardians de wrede High Evolutionary (Chukwudi Iwuji), die de sleutel bezit tot Rockets genezing. Peter Quill (Chris Pratt) treurt intussen om het verlies van Gamora (Zoë Saldana), die in een andere, geheugenloze gedaante terugkeert.

Het is fijne, goedaardige, grappige sciencefiction, gemaakt door een regisseur met liefde voor het genre. Guardians of the Galaxy Vol. 3 bewijst dat superheldenfilms blijven vermaken, zolang ze een hart hebben, een goed stel personages, en een afgerond verhaal.

