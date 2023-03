Terwijl rechtszaken in talkshows veranderen, veranderen talkshows in rechtszaken

De enige reden dat ik nog niet begonnen ben aan het laatste seizoen van Succession, is dat er momenteel iets te zien is wat net zo spannend is en absurd, maar dan non-fictie: de rechtszaak tussen Gwyneth Paltrow en een gepensioneerde optometrist. Paltrow – actrice maar vooral bekend van haar wellness-imperium – wordt ervan beschuldigd dat ze in 2016 in Deer Valley zodanig hard tegen de optometrist aan is geskied, dat hij blijvend letsel overhield. Hij klaagt haar aan voor 300.000 dollar.

Gwyneth Paltrow wordt verhoord tijdens de 'Ski and Run'-rechtszaak. Beeld YouTube

De acht dagen durende zitting is via streams volledig te volgen – iets wat honderdduizenden mensen, onder wie ikzelf, daadwerkelijk doen. Op het tweede scherm een duizendstemmige commentator in de vorm van tweets en tiktoks die eigenlijk nooit gaan over wat Paltrow tijdens de verhoren zegt, des te meer over wat ze aan heeft. ‘Paltrow is rebranding courtroom-style’, kopte The Standard boven een artikel waarin modedeskundigen haar outfits analyseerden. Vogue, Elle, Vanity Fair – allemaal bespreken ze live Paltrows courtroom looks, inclusief linkjes naar verkoopadressen, die doorgaans blijken te leiden naar de webshop van Paltrows eigen merk Goop. Of ze nou wel of niet tegen die optometrist aan is geskied, Paltrow heeft deze zaak eigenlijk al gewonnen.

Spraakmakende rechtszaken verworden in tijden van livestreams en Twitter tot talkshow-achtige opiniepeilingen waarbij alles omtrent de betrokkene meeweegt, behalve de tenlastelegging. Al had Amber Heard de zaak tegen haar ex Johnny Depp vorig jaar niet verloren, dan nog was zij gedupeerd het proces uit gekomen: op TikTok werden haar getuigenissen oneindig gepersifleerd, twitteraars beschuldigden haar massaal van liegen.

Ook de advocaat van de optometrist realiseert zich dat beroemdheden niet veroordeeld worden door de rechter, maar door sociale media: ze zoomt alsmaar in op details die niet belangrijk zijn voor de rechtszaak maar wel garant staan voor online commentaar. Wat voor outfit had Paltrow aan op de piste, een heel mooie zeker, of niet? En nog even, hoe duur waren die skilessen voor haar familie precies? (Paltrow was het vergeten; bleek 9.000 dollar per dag.)

Terwijl rechtszaken in talkshows veranderen, veranderen talkshows in rechtszaken: arena’s waar in opspraak geraakte beroemdheden hun verhaal kunnen doen ten overstaan van de presentator in een dubbelrol van empathisch raadsman en kritisch officier (‘Tom, hoe is het?’; ‘Echt waar, alleen gezoend?’). De toekijkende jury stemt al tijdens het getuigenverhoor via Twitter op ofwel volledige vrijspraak, ofwel levenslang. Anderhalf jaar geleden vonden we het een gek idee, inmiddels is het volstrekt logisch dat een van Nederlands populairste talkshows door een advocaat wordt gepresenteerd.

Halverwege Paltrows verhaal vraagt de advocaat of ze een brokkenpiloot is. Als Paltrow negatief antwoordt, noemt de advocaat dat liegen onder ede: Paltrow heeft immers een keer bij Jimmy Kimmel geroepen dat ze onhandig is. De manier waarop Paltrow haar gezicht op zo’n moment in de plooi houdt – betere reclame voor haar cosmeticalijn is ondenkbaar.