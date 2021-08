Terwijl de vrouw in de caravan broodjes smeert, kwijt buiten de man zich van zijn kampeer-archetypische taken

Het was met ruim 1,5 miljoen livekijkers dinsdag het best bekeken programma op de televisie (op het NOS Journaal van 8 uur na): We zijn er bijna! bewijst in zijn tiende seizoen opnieuw een kijkcijferhit te zijn. Het zegt, behalve over de kwaliteiten van de makers en de sympathieke presentator Martine van Os, veel over de Nederlandse smaak, samen te vatten in de belijdenis: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ongetwijfeld keken vooral senioren naar de avonturen van hun generatiegenoten, voor wie het gekneuter op de camping vermoedelijk een feest van herkenning, gniffelend leedvermaak of bron van ergernis is.

Veiligheidshalve blijft We zijn er bijna! van omroep Max in dit seizoen met coronabewolking de volle dertig reisdagen lang binnen de landsgrenzen. Zoals altijd is het een verslag van een groepsvakantie, niet meer, niet minder. In de eerste aflevering doen de 36 gevaccineerde deelnemers de stad Groningen en het Friese plaatsje Workum aan. Een wandeling met een gids door het centrum (‘De Martinitoren, bijna 100 meter hoog, eind 15de eeuw gebouwd, niet vernoemd naar het drankje, zoals mensen soms denken’), langs hofjes (‘Ik wil hier wel wónen’, roept Martine) en later per sloep over de Friese wateren. Louis zit aan het roer, heel vertrouwd, want hij en zijn vrouw hebben 25 jaar zelf een boot gehad, die ze onlangs hebben ingeruild voor een camper. Weemoedig? Nee hoor: ‘Eén dag varen is één uur rijden.’

Borrelhapjes bij We zijn er bijna! van omroep Max. Beeld Max

Na gedane excursies is het goed een tukje te doen op de klapstoelen voor de caravan. En dan wordt het tijd voor een gezamenlijk drankje. Om het Hollandse karakter van de reis te benadrukken worden de bijbehorende kaasblokjes en plakjes metworst geserveerd met rood-wit-blauwe vlaggetjes. Behoefte aan nog meer vertrouwdheid? Een snel verholpen hapering bij de aandrijving van een e-bike. Het ontbijt (met granen en verse aardbeien). Het manoeuvreren met afstandsbediening van de caravan. En de hypertraditionele taakverdeling tussen man en vrouw. Terwijl de vrouw in de caravan broodjes smeert en theezet, kwijt buiten de man zich van zijn kampeer-archetypische taken: met de maximaal opgeladen accuboormachine de stabilisatiepootjes uitdraaien. Binnen zegt de vrouw: ‘Daar bemoei ik me niet mee. Want alles wat je leert, moet je ook doen.’

Er zijn geen ruzies. Van Os hengelt niet naar sentiment. De grapjes zijn zachtmoedig: ‘Mogen we een bonnetje?’, vraagt de passagier in de sloep aan de sluiswachter die zijn fooi met een klomp binnenhengelt. En, o zegen, de van ironie overlopende commentaarstem die vergelijkbare realityprogramma’s ondraaglijk maakt, schittert hier door afwezigheid.

Zo rimpelt We zijn er bijna! door de zomer: kleine antropologische schetsen van een nogal welgestelde, voornamelijk witte generatie die zich heeft verzoend met het onspectaculaire bestaan dat na de coronadreiging opeens toch weer bijzonder van gewoonheid blijkt te kunnen zijn. Aandoenlijk, en soms een beetje tenenkrommend.