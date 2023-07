Terecht eerherstel voor Frieda Hunziker in Stedelijk Museum Schiedam, maar geen ideale tentoonstelling ★★★☆☆

Frieda Hunziker: ‘Curaçao bij nacht’ (1954) Beeld Aad Hoogendoorn

Who the fuck is Frieda? In zwierige witte letters op zwart doek hangt de vraag onderaan een muur met schilderijen, als een soort ondertitelingsbordje. Vanaf de doeken kijken drie gezichten je indringend aan, alsof ze op antwoord wachten. Rond de schilderijen staan betonnen palen met daarop, op elkaar gestapeld, nog meer gezichten. Jong en oud, zwart, wit en bruin. Kunstenaar Carlos Blaaker (1961) liet zich voor deze installatie inspireren door de culturele smeltkroes van Curaçao, het eiland waar hij woont en werkt.

Wie is Frieda? Niet alleen de door Blaaker geportretteerde mensen hebben geen idee. Weinig mensen kennen de Frieda in kwestie: Frieda Hunziker (1908-1966). Toch was ze tijdens haar leven een gevierd kunstenaar. Ze was actief lid van de kunstenaarsgroep Vrij Beelden, die abstracte kunst als de meest vrije kunstvorm zag. Ze gaf lessen over abstracte kunst en exposeerde vanaf de jaren vijftig in binnen- en buitenland. Ondanks dat succes werd ze na haar vroege dood (ze werd 57) vergeten.

Over de auteur Sarah van Binsbergen schrijft voor de Volkskrant over hedendaagse beeldende kunst.

Stedelijk Museum Schiedam wil dat nu rechtzetten met de tentoonstelling Frieda Hunziker: Een vlucht naar Curaçao. Tenminste, dat is de helft van het verhaal. Eigenlijk wil deze tentoonstelling twee dingen tegelijk. Aan de ene kant is het een overzicht in een inmiddels bekende categorie: eerherstel voor een vergeten vrouwelijke kunstenaar. Aan de andere kant is dit ook een tentoonstelling over het eiland Curaçao, waar Hunziker begin jaren vijftig zes weken woonde en werkte.

Eerst over dat eerherstel: dat blijkt absoluut terecht. Haar frisse, explosieve abstracte schilderijen vielen in 2019 al op in de groepstentoonstelling Meesterlijke vrouwen, het is boeiend om in dit overzicht haar artistieke ontwikkeling van de jaren veertig tot zestig te kunnen volgen.

De weken die Hunziker op Curaçao doorbracht zijn belangrijk in die ontwikkeling, de schilderijen die ze (geïnspireerd) op het eiland maakte vormen het hoogtepunt van dit overzicht. Eind jaren veertig is haar stijl nog wat inwisselbaar: veel kubistisch ogende, dichtgesmeerde composities in een weinig onderscheidend palet. Op Curaçao laat Hunziker de gestileerde kubistische abstractie los en begint ze vrijer te werken. Ze bouwt haar schilderijen op uit grote en kleinere werken die samenklonteren of juist van elkaar wegspringen, in heldere kleuren en veel wit. Soms met herkenbare elementen, zoals cactussen of geiten, soms volledig abstract. Altijd met dezelfde zinderende energie, alsof je door meerdere caleidoscopen tegelijk kijkt.

Kris kras door de zalen heen staan en hangen naast Hunzikers schilderijen ook kunstwerken van hedendaagse kunstenaars die op Curaçao wonen of er roots hebben. Daarnaast kun je in elke zaal luisteren naar interviews met Schiedammers en Rotterdammers van Curaçaose komaf, die vertellen over hun band met het eiland. De motivatie daarachter, aldus de wandtekst, is om naast de witte buitenstaandersblik van Hunziker ook ruimte te bieden aan andere perspectieven op de voormalige Nederlandse kolonie.

Kunst van en over Curaçao Naast de genoemde installatie van de hedendaagse kunstenaar Carlos Blaaker zijn er in de tentoonstelling kunstwerken te zien van negen hedendaagse kunstenaars die op Curaçao wonen en werken, of er wortels hebben. Zo laat Avantia Damberg (1977) in een serie beschilderde tegeltjes scherp en cynisch zien hoe het leven van eilandbewoners, van wieg tot graf wordt beïnvloed door de olie-industrie. Fotograaf Gilleam Trapenberg (1991) toont een serie kleurrijke beelden van de Curaçaose zon, die associaties oproept met vakantiefolders en ansichtkaarten. Van David Bade is een opwekkend schilderij te zien van een bont gezelschap rond pruttelende potten met eten. Stuk voor stuk zijn het interessante kunstwerken, die onder andere de smeltkroes aan culturen op het eiland, de impact van (post)koloniale industrie, en clichés van het Curaçao als vakantieparadijs aansnijden.

Gilleam trapenberg, foto uit de serie ‘New Suns’ (2020). Beeld Gilleam Trapenberg

Een sympathiek idee, zo’n meerstemmige tentoonstelling. Maar het pakt in dit geval niet goed uit. Zowel qua vorm als qua inhoud hebben Hunzikers schilderijen en de andere kunstwerken in de tentoonstelling namelijk amper iets gemeen. Bovendien voelt de nadruk die hierdoor op de Curaçaose periode van Hunziker komt te liggen wat geforceerd. Ja, de zes weken op Curaçao waren duidelijk belangrijk voor haar ontwikkeling als kunstenaar. Maar de schilderijen die ze op basis hiervan maakte, vullen uiteindelijk maar een van de vier zalen van de tentoonstelling, terwijl de Curaçaose kunstwerken en verhalen door de hele tentoonstelling lopen. Het geheel voelt rommelig en uit balans, terwijl de kunstwerken op zich wel stuk voor stuk interessant zijn.

Who the fuck is Frieda? Ja, goeie vraag. De hedendaagse Curaçaose kunstenaars in deze tentoonstelling hebben duidelijk geen boodschap aan Frieda Hunziker. Waarom zouden ze ook. Had ze allebei hun eigen tentoonstelling gegund, zowel de vergeten kunstenaar Hunziker als de hedendaagse blik op Curaçao zijn er interessant genoeg voor.