Tentoonstelling in Fotodok Utrecht creëert empathie voor andere mensen

'I Want to Feel Again' van Irene Antonia Diane Reece uit de serie Oc-u-lus. Nu te zien in de tentoonstelling Part of Me...Shaping Mental Spaces in Fotodok in Utrecht. Beeld Irene Antonia Diane Reece

Op een lappendeken ligt een polaroid van een jeugdige Irene Antonia Diane Reece. Ze lacht. Op en rond de polaroid is een busje roze pillen uitgestrooid, de letters op een aantal van die pillen vormen de zin I am in so much pain. De foto hangt in een van de zalen van Fotodok, ruimte voor documentaire fotografie in Utrecht. Daar is de groepstentoonstelling Part of Me... Shaping Mental Spaces te zien. Over geestelijk welzijn gaat het, of beter: over de levens van mensen bij wie geestelijk welzijn niet (altijd) een vanzelfsprekendheid is.

De expositie komt met een verzoek, zo staat het in de begeleidende tekst: ‘om met respect, compassie, kwetsbaarheid en support te luisteren naar realiteiten en verhalen van andere mensen om hen heen’. Dat kost in geen enkele zaal een spat moeite.

Kijk naar de in documentair zwart-wit gefotografeerde zelfportretten van Marvel Harris, die sinds 2014 diens worsteling met genderidentiteit vastlegt – een worsteling die nog eens wordt versterkt omdat Harris er wegens autisme niet goed over kon praten. Ja, er is veel verdriet op de foto’s te zien, maar het mooist is de onmacht die Harris vaak moet voelen, verbeeld in het portret van de fotograaf die met de rug naar ons toegekeerd staat, hoofdtelefoon op, en een kat op de schouder die ons aanstaart.

Tali Pusat van Peggy van Mosselaar maakt in beeld, geluid en geur invoelbaar hoe haar dementerende moeder Fientje haar jeugd in voormalig Nederlands-Indië langzaam kwijtraakt.

Uit de serie Inner Journey van Marvel Harris. Nu te zien in de tentoonstelling Part of Me...Shaping Mental Spaces in Fotodok in Utrecht. Beeld Marvel Harris

In de zaal van de in Houston (VS) geboren Reece hangt een opmerkelijke lichtheid, gezien het verhaal dat zij wil vertellen. Als jong kind kampt ze met hoofdpijn, pijn in haar benen en wekelijkse bloedneuzen. De artsen die ze bezoekt, kunnen niets vinden en zeggen dat ze naar aandacht zoekt. Dat vindt haar familie ook.

Op haar 15de komt er voor het eerst melk uit haar borsten. Een jaar later vertoont ze verschijnselen van een zwangerschap, niet lang daarna van de menopauze. Ze is tegen die tijd al gestopt om over haar klachten te praten. Op haar 20ste wordt de pijn zo ondraaglijk dat ze een specialist bezoekt. Die constateert een aangeboren, hormoon afscheidende tumor in haar hoofd.

Met Oc-u-lus, een combinatie van foto’s, archiefbeelden, teksten en videowerken, schetst Reece een portret van haar leven en haar ervaringen met haar ziekte, en dat doet ze zonder met de vinger te wijzen en zonder een greintje zelfmedelijden. Er zit tederheid in haar familiekiekjes, schoonheid in de tot bloem getransformeerde baarmoeder en eileiders, lichte spot in de video waarin ze zichzelf toespreekt: ‘Hallo, waarom heb je je ouders niks verteld?’

Intussen maakt de zaaltekst de bezoeker duidelijk: Oc-u-lus is óók een oproep aan de medische wereld om zwarte vrouwen zoals zijzelf serieus te nemen en gelijkwaardig te behandelen.

Bij Fotodok draaien de exposities altijd om grote maatschappelijke thema’s: de toekomst van werk, ons collectieve geheugen, identiteit en groepsvorming. Voor Part of Me – ‘een van de grote maatschappelijke thema’s van de afgelopen en van de komende jaren’, aldus directeur Femke Rotteveel – hoefde de organisatie bij wijze van spreken de neus maar buiten de deur te steken. De Lange Nieuwstraat, waar Fotodok is gevestigd, is ‘een ggz-straat’. Astare, uitzendbureau voor werknemers in de ggz, zit aan de overkant. Even verderop ligt het hoofdkantoor van Altrecht, specialist in geestelijke gezondheidszorg. Op de hoek van de straat heeft de Willem Arntsz Stichting een vestiging voor acute psychiatrie.

Het is al een tijdje de ambitie van Fotodok, zegt Rotteveel, om niet alleen tentoonstellingen te maken die interessant zijn voor liefhebbers van documentaire fotografie, voor curatoren en fotofestivals, maar, afhankelijk van het thema van de tentoonstelling, ‘ook de mensen te bereiken die, privé of beroepshalve, met zo’n thema bezig zijn’.

De opening van Part of Me vond daarom óók plaats bij uitzendbureau Astare aan de overkant. Daar konden de aanwezige psychologen, psychiaters en verpleegkundigen voorbij de labels en de codes van het DSM-handboek (waarin alle psychische stoornissen zijn opgenomen) kijken. Rotteveel: ‘Hoe kan dat beter dan met kunst, waar een andere hersenhelft mee aan het werk wordt gezet dan wanneer je met coderingen bezig bent.’

Part of Me... Shaping Mental Spaces. Fotodok, Utrecht, t/m 20/11.