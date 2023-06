Tenorsaxofonist Donny McCaslin geeft zijn kwartet een fris eigen geluid ★★★★☆

Dankzij zijn bijdragen aan Blackstar (2016) werd de Amerikaanse tenorsaxofonist Donny McCaslin ook buiten jazzkringen bekend; David Bowie had McCaslins hele kwartet uitgenodigd voor zijn zwanenzang. Met drummer Mark Guiliana, bassist Tim Lefebvre en toetsenist Jason Lindner is het ook een geweldig stel, dat McCaslin al die jaren bij elkaar heeft weten te houden. En met I Want More levert die wellicht zijn beste album als bandleider af.

Wat dit eerste album dat McCaslin op het Britse Edition Records uitbrengt zo goed maakt, is dat hij het bandgeluid nog meer de elektronische kant op duwt en het kwartet een fris eigen geluid geeft. Zijn eigen spel vol lange noten is opnieuw intens. En het ritmische spel lijkt nog meer dan voorheen beïnvloed door grootheden uit de elektronische muziek als Aphex Twin en Squarepusher.

Het schuurt in Turbo, maar dan is er in Big Screen ook weer een strijkkwartet dat rust brengt. Het klankbeeld is origineel, Guiliana speelt razendknappe polyritmische partijen en Lindner toont zich op de Wurlitzer net zo veelzijdig als op de synthesizer. Een avontuurlijk album van een band die steeds meer een eenheid is geworden.

Donny McCaslin I Want More Jazz ★★★★☆ Edition Records