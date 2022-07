Tenorsaxofonist Binker Golding speelt prachtig, maar die jankende bluesgitaar... nee ★★★☆☆

De Britse tenorsaxofonist Binker Golding bracht samen met drummer Moses Boyd begin dit jaar een album uit, het sterke Feeding the Machine. Hij is daarnaast ook als solo-artiest actief. Zijn tweede album onder eigen naam, Dream Like a Dogwood Wild Boy, is muzikaal geworteld in de blues. Het begint met een stevig stukje bluesgitaar dat van Ry Cooder had kunnen zijn, maar de muzikant van dienst is Billy Adamson, die op dit album prominent aanwezig is.

Golding laat hem en ook pianist Sarah Tandy regelmatig op de voorgrond treden, maar het is toch zijn eigen lyrische spel dat de meeste aandacht trekt. Goldings langgerekte noten resoneren iedere plaat dieper, lijkt het wel. Zijn geluid wordt voller en zijn spel minder gejaagd. Compositorisch is het echter allemaal wat minder dwingend. De jankende bluesgitaar begint al snel op de zenuwen te werken en verder gebeurt er muzikaal niet zoveel, behalve dan dat Golding prachtig speelt.

Binker Golding Dream Like a Dogwood Wild Boy Jazz ★★★☆☆ Gearbox