Tenor Timothy Fallon en pianist Ammiel Bushakevitz tonen de verscheidenheid in de liedkunst van Ottorino Respighi ★★★★☆

Ottorino Respighi zal voor altijd onlosmakelijk verbonden blijven met de symfonische gedichten die bekend staan als de Romeinse Trilogie. Er is echter nog veel meer van zijn hand, en de laatste tijd wenden zangers zich vaker tot zijn liederen.

Aan 20ste-eeuwse vernieuwingen zoals atonaliteit en twaalftoonreeksen had hij geen boodschap, maar in zijn liederen is te horen hoe Respighi zich elke muzikale traditie eigen wist te maken. Tenor Timothy Fallon en pianist Ammiel Bushakevitz brengen als twee stijlkameleons de verscheidenheid in zijn liedkunst naar boven, van de gracieuze lyriek in de Cinque canti all’antica tot de volkse oprechtheid in zijn Schotse liedjes.

Fallon heeft een zoet getimbreerde stem en fraseert zeer elegant, maar kan desnoods uithalen als een operaheld, zoals in het vertwijfelde In alto mare. Bushakevitz weet precies wanneer hij een impressionistisch waas rond Fallons stem moet toveren en wanneer hij zelf fel naar voren moet treden. Een uiterst innemend recital.

Timothy Fallon Crepuscolo Klassiek ★★★★☆ BIS