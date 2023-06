Tenor Freddie De Tommaso blinkt uit met zijn bronskleurige timbre in ‘Un ballo in maschera’ ★★★★☆

Een stem als die van de jonge Britse tenor Freddie De Tommaso komt maar zelden voor. Het is dus zaak om die op te nemen in al zijn pracht en frisheid in de rollen waarvoor hij gemaakt is. Een pluim aan Pentatone, dat Un ballo in maschera van Giuseppe Verdi uitbrengt, de eerste volledige opera met de jonge Britse tenor.

Met zijn vurige lyriek en bronskleurige timbre voert hij de luisteraar naar de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, het gouden tijdperk voor klassieke studio-opnames. Hij zet bovendien de charmante, roekeloze gouverneur in het 17de-eeuwse Boston haarscherp neer.

Niet minder bevlogen klinken Saioa Hernández en Lester Lynch, zijn tegenspelers in een noodlottige liefdesdriehoek. Dirigent Marek Janowski is soms te kwistig met nadrukkelijke articulatie en decibellen, maar hij elektriseert zowel het Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo als de gehele cast in Verdi’s meeslepende mix van passie, politiek en paranormale krachten.

Marek Janowski Verdi: Un ballo in maschera Klassiek ★★★★☆ Pentatone