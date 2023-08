‘Tengo sueños eléctricos’ stroomt van tragisch naar luchtig, van licht naar donker en terug ★★★★☆

Vanaf links: Vivian Rodriguez, Mayté Ortega Floris en Daniela Marín Navarro (de hoofdrolspeler).

Er is in Tengo sueños eléctricos al veel gebeurd wanneer de 16-jarige Eva en haar vader Martín samen aan een pleintje gaan zitten, ergens in de Costa Ricaanse hoofdstad San José. Ze frunnikt aan zijn baard, een liefdevol detail dat vaker opduikt in de film, maar dit keer is hij er niet van gediend. ‘Het is beter als je een tijdje bij je moeder blijft. Ik moet wat dingen uitzoeken.’

Terwijl Eva (nieuwkomer Daniela Marín Navarro) geschokt zwijgt, betaalt Martín (Reinaldo Amien) een drietal bejaarde straatmusici om een liedje te spelen. En dan barst op het plein ook nog een bendegevecht los. Het warmbloedige liedje botst niet alleen op de beelden van vechtende mannen, maar ook op de treurige blikken die Eva en Martin uitwisselen.

In het oog van de storm, daar wervelt het aangrijpende regiedebuut van de Costa Ricaanse, in België gevestigde cineast Valentina Maurel. Eva woont samen met haar moeder en zusje Anca, maar kan in die chaotische, door een verbouwing verstoorde omgeving niet aarden. Ze haat haar moeder en wordt overspoeld door een seksuele spanning die nergens heen kan. Wanneer ze ligt te masturberen is er altijd wel iemand die zomaar de kamerdeur opendoet.

Bij haar vader ontdooit Eva. Al lukt het de richtingloze Martín sinds de scheiding niet om een eigen woonplek te vinden en worstelt hij met een soms oncontroleerbare agressie, toch voelt ze zich bij hem op haar plek. Als ze ergens van droomt, dan is het een huis voor hun tweetjes. Neem de scène waarin ze wat rondhangt met haar zusje en boezemvriendin Diana: terwijl Diana op een dating-app zit te swipen, zoekt Eva op háár telefoon naar geschikte appartementen.

En dan, in diezelfde scène, die ene verrassende close-up, waarin Anca velletjes verbrande huid van Diana’s rug plukt: een detail dat typeert hoe Maurel haar film laat stromen van tragisch naar luchtig, van licht naar donker en terug. Dat doet-ie zelfs op de ongemakkelijkste en zwaarste momenten. Liefde en geweld zijn elkaar zeer nabij in Tengo sueños eléctricos, waarmee Maurel op het filmfestival van Locarno de prijs voor de beste regie won.

Aldaar werd ook het fantastische, gelaagde spel van Navarro en Amien bekroond. Navarro laat Eva overrompelend mooi huiveren tussen kind, adolescent en volwassene, grenzen die Eva moedwillig opzoekt en overschrijdt. Navarro’s chemie met Amien is haast tastbaar. Fraai ook hoe Maurel het camerawerk en de montage kalmer laat worden wanneer Eva en Martin samen zijn, en hoe dan het blauw – de hoofdkleur van Tengo sueños eléctricos – zijn diepste en warmste tinten vindt.

Het knapst is nog wel dat de film nooit het vertrouwen in de personages opgeeft, zelfs niet wanneer ze vol op ramkoers raken. Wat is dan Eva’s eigen kleur?