De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: dat hoort er nou eenmaal bij in de topsport.

Ooit speelde ik Champions League. Althans, als voetballer van de B3 van de Beuningse Boys werd ik gevraagd voor de B1. Dat team had een trainer, een assistent-trainer, gesponsorde voetbalschoenen en ze speelden op het hoofdveld.

De uitnodiging verbaasde me: ik zat pas een jaar op voetbal. Maar misschien zag de trainer iets in me dat ik zelf niet zag. Ik was trots en vertelde aan iedereen die het wilde horen over mijn promotie. Maar de eerste twee wedstrijden – die we allebei met ruime cijfers verloren – zat ik negentig minuten op de bank. Mijn basisplaats in de derde wedstrijd had ik te danken aan het feit dat er geen wisselspelers waren.

Toen een laatkomer was omgekleed, werd ik onmiddellijk gewisseld. We stonden op dat moment met 5-0 achter en mijn directe tegenstander had drie keer gescoord. In de rust overkwam mij wat zoveel jongens op de club was overkomen. Ten overstaan van mijn teamgenoten schold mijn trainer me minutenlang de huid vol. Ik was een waardeloze voetballer, had het hele team teleurgesteld, ik had een arrogante kutkop en ik was te dik. Fun fact: zelf overleed de vetklep nog geen jaar later aan een hartaanval.

Het was mijn laatste wedstrijd voor de Beuningse Boys. Later begreep ik pas dat ik niet was gevraagd vanwege mijn voetbalkwaliteiten, maar omdat ik de enige was die wilde. Ik was nieuw, de rest kende de verhalen over de trainer al. De goede voetballers waren verhuisd naar de B2, zonder gesponsorde schoenen, maar veel beter dan de B1. Op de begrafenis van de trainer zullen ze dat wel verzwegen hebben. Hij kon keihard zijn, maar dat hoort er nou eenmaal bij in de topsport.