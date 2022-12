Telkens als je ‘Op1’ voor lief neemt, doet het er alles aan om op verbijsterende wijze de mist in te gaan

De ene tv-Sint is de andere niet. Dat bleek wel toen de goedheiligman op pakjesavond opdook in talloze tv-studio’s om de boel wat op te leuken. Bij RTL Boulevard zagen we misdaadverslaggever Kees van der Spek ineens terug als hulpje van de Sint (uitstekende casting), terwijl De Oranjewinter traditiegetrouw SBS-zenderdirecteur Marco Louwerens had ingehuurd als ‘hulpgoedheiligman from hell’, die op een bank lag te lurken aan een waterpijp. René van der Gijp kreeg van deze Sint een dildohelm, terwijl Johan Derksen, die op het gebied van asielbeleid al weken pleit voor ‘het Deense model’, een schaars gekleed Deens model cadeau kreeg. De Sint verliet de studio uiteindelijk door in een gat te kijken en ‘koekoek’ te roepen. Je kon er van alles van vinden, maar er werd in ieder geval gelachen.

‘Leuk!’, zullen ze bij Op1 gedacht hebben, want daar schoof ineens de gevreesde directeur van Omroep Max aan om óók zijn zegje te doen als hulpsinterklaas. Deze hulpsint benadrukte bij de ‘vrolijke liberalen’ van WNL onder meer dat hij vóór kerncentrales en tégen protestacties was, en dat hij ‘absoluut niet woke’ was. Er waren ook nog wat sneren naar de directie van BNNVara, waar deze hulpsint de afgelopen weken al vaker tegen tekeerging na alle controverse over oppersint Frans Klein. De hulpsint had daarom maar een pallet bezems afgeleverd bij de omroep, ‘zodat ze hun straatje konden schoonvegen’. Gelachen werd er nauwelijks, er was hooguit een genadelachje van Saskia Belleman.

Telkens als je Op1 voor lief neemt als talkshow die verstrijkt zonder dat de tijd er erg in heeft, doet het programma er alles aan om op verbijsterende wijze de mist in te gaan. In dit geval kwam dat in de vorm van een soort koortsdroom-Sinterklaas aan een ‘gezellig rechtse’ borreltafel. Gekker werd het niet. Genanter overigens ook niet.

Het werd bijna tijd voor een algeheel Sinterklaasverbod op tv, maar gelukkig was daar Sint & De Leeuw, waarin Paul de Leeuw en kompaan Hans Kesting in vertrouwde topvorm waren. Het wensprogramma is al jaren een traditie, en ging in sneltreinvaart van het recreëren van een oude familiefoto en de muzikale viering van een 55-jarig huwelijk naar een heerlijk escalerend segment over het zuigen van Smint-snoepjes.

Het deed terugverlangen naar de vermakelijke chaos die De Leeuw in zijn absolute hoogtijdagen kon creëren als geen ander. Als je De Leeuw en Kesting (de ongekroonde hulpsint des vaderlands) zo bezig ziet, is het eigenlijk zonde dat dit slechts beperkt blijft tot een jaarlijkse traditie. De Leeuw blijft geknipt voor dit soort wensamusement, en Sint & De Leeuw deed daarom vooral verlangen naar meer.

En mocht dat laatste uiteindelijk niet gebeuren, heeft deze kijker wel alvast één grote wens voor Pakjesavond 2023: stop in vredesnaam nooit meer een mijter in de schoen van Jan Slagter.