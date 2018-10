Telefoonfabrikanten moeten voortaan voor Google-apps betalen

De 3D-geprinte mascotte van Android, Bugdroid genaamd. Beeld REUTERS

Europa legde Google afgelopen zomer een recordboete van maar liefst 4,3 miljard euro op omdat het concern illegale beperkingen aan telefoonfabrikanten zou opleggen. Google zou volgens de commissie Android inzetten ‘als een vehikel om de dominantie van zijn zoekmachine te verstevigen’. Concreet gebeurt dat door fabrikanten als LG, Huawei of Samsung de apps Chrome en Google Search min of meer door de strot te duwen.

Tegen de beslissing is Google in beroep gegaan, maar het bedrijf is tegelijk verplicht aanpassingen door te voeren. Die zijn nu aangekondigd. Het draait vooral om de twee apps Chrome en Google Search. Deze waren onderdeel van een bundeltje Google-apps die telefoonfabrikanten alvast op hun telefoons kunnen installeren. Behalve Chrome en Search zijn dat onder andere Maps, Drive, Play Store, Photo en Gmail. Handig voor de consument, zo is het idee. Maar vooral ook erg handig voor Google zelf, benadrukte eurocommissaris Vestager. Google zet zijn concurrentie daar namelijk mee buitenspel. Voor een concurrerende browser als Firefox is het immers lastig om ook een plekje op een telefoon te veroveren.

Loskoppelen

De belangrijkste maatregel van Google is nu om Chrome en Search los te koppelen van die andere apps. Fabrikanten kunnen nog altijd een bundel Google-apps vooraf installeren op hun telefoons, maar daar hoeven die eerste twee applicaties niet per se in te zitten. Gevolg is wel dat Huawei, Samsung, Sony en consorten voortaan moeten betalen voor de Google-apps. Dit is nodig als compensatie, zegt Google, ‘aangezien de pre-installatie van Google Search en Chrome samen met onze andere apps ons hielp de ontwikkeling en gratis distributie van Android te financieren’. Android blijft overigens wel gratis.

Het is nog niet duidelijk hoeveel de fabrikanten voor de apps moeten gaan betalen. De kosten zullen ongetwijfeld worden doorberekend aan de consument.

Drie opties

De mobieltjesmakers hebben in Europa vanaf 29 oktober drie opties. De eerste is het pre-installeren van de hele bundel, inclusief Search en Chrome. De tweede is het aanbieden van de bundel, maar dan zonder Search en Chrome. De derde is het geheel achterwege laten van de Google-apps. Consumenten krijgen dan een nieuw toestel zonder de appwinkel Play Store of YouTube. Vooral dat eerste is erg lastig. Het is precies de reden dat dit tot nu toe ook niet gebeurt, al is het wel toegestaan. De tweede optie is de enige nieuwe. Voor Google is deze behoorlijk ingrijpend: het bedrijf verdient bijna al zijn geld immers nog altijd via zoekopdrachten via Chrome en Search. Europa hoopt dat deze nieuwe optie ruimte geeft aan de concurrentie.