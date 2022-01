Tekstueel deelt Yard Act op The Overload rake klappen uit ★★★★☆

Yard Act - The Overload

Ze blijven komen: de lekkere Britse postpunkbands. Squid, Dry Cleaning, dat werk. Yard Act komt uit Leeds, bracht een jaar geleden een ep uit die naar meer smaakte (Dark Days). Nu is debuutalbum The Overload uit.

Een aanstekelijke, funky groove en de praatzingende foeterfrontman James Smith zijn de voornaamste wapens. Muzikaal is Yard Act niet zo genadeloos als Black Midi of Squid, maar tekstueel deelt Smith flinke klappen uit. Het ‘dode paard’ waartegen hij in Dead Horse tekeergaat? Kan niet missen: zijn ‘once great nation’, nu ‘crap country full of cunts’ met humor als laatste ‘bastion of hope’.

Zijn talent als schrijver en verteller etaleert Smith in songs als Rich, waarin hij uitlegt dat het heus niet allemaal zo makkelijk is als je enorm rijk bent, vre-se-lijk rijk, zoals hij. Hoe zou het toch komen dat mensen een hekel aan hem hebben? De praatzanger doet soms denken aan Eddie Argos van Art Brut, wie kent ze nog?

Voor ESNS nam Yard Act een korte sessie op, die vrijdagavond online gaat bij het Groningse festival.

Yard Act The Overload Pop ★★★★☆ Island/Universal