Tekenaar en verhalenmaker Leiji Matsumoto (1938 - 2023) was van onschatbare waarde voor de mangacultuur

Leiji Matsumoto in 2013. Beeld WireImage

Zijn bekendste serie was van een verbluffende diepgang en ook om die reden van onschatbare waarde voor de Japanse mangacultuur. In zijn boekenreeks Galaxy Express 999 liet de op 85-jarige leeftijd overleden tekenaar en schrijver Leiji Matsumoto een straatarm jongetje genaamd Tetsuro Hoshino door de ruimte reizen, op zoek naar onsterfelijkheid.

Die vindt het 10-jarige kind uiteindelijk bij de laatste halte van een ruimtetrein, bij de robotplaneet Prometheum. Maar de eeuwig levende machines daar geven Hoshino (en de lezers) de belangrijkste levensles. De robots slijten hun dagen in ledigheid en proberen elkaar tegen beter weten in van het leven te beroven. Juist de eindigheid maakt het leven de moeite waard, wilde Matsumoto duidelijk maken. De dood maakt ons mensen mens en wie dat beseft, overwint de angst.

Reizen door ruimte en tijd

De tekenstijl van Matsumoto, die wordt gezien als een van de invloedrijkste Japanse mangamakers, was net zo zwierig en dromerig als zijn verhaallijnen en filosofieën. Hij liet zijn personages door ruimte en tijd reizen in kolossale slagschepen en ontwierp blinkende sciencefictionsteden. Maar in zijn futuristische prenten verwees hij ook naar oude Europese culturen, naar kleding uit het Victoriaanse tijdperk en stoomtreinen die ook door een Harry Potter-film hadden kunnen tuffen. In Galaxy Express 999 liet hij de haren van de wijze en mysterieuze vrouw Maetel over de pagina’s krullen en overgaan in wervelende bloemenpatronen uit de jugendstil.

Leiji Matsumo werd geboren in 1938 in de stad Kurume. Hij raakte als kind verslingerd aan Amerikaanse cartoons en de eerste generatie sciencefictionboeken van de Japanse schrijver Unno Juza en de Brit H.G. Wells. Hij bewonderde ook het werk van de tekenaar Osamu Tezuka, die in Japan bekendstaat als ‘de vader van de manga’. Door hem geïnspireerd ging Matsumoto zelf aan het tekenen. Op 15-jarige leeftijd al publiceerde hij een eerste comic, over de avonturen van een bij.

Getraumatiseerd in de oorlog

Zijn talent werd snel herkend: op 18-jarige leeftijd vertrok Matsumoto naar Tokyo voor een carrière in de teken- en verhaalkunst. In zijn eerste series verwerkte hij de ervaringen die hij opdeed tijdens de Tweede Wereldoorlog. In zijn serie korte verhalen Senjou belichtte hij het drama en de menselijke kanten van de oorlog in Oost-Azië. En in de serie Space Battleship Yamato schiep hij een ruimtevariant van het Japanse oorlogsschip Yamato, dat in 1945 door de Amerikanen tot zinken werd gebracht. De oorlog had diepe indruk gemaakt op Matsumoto en de beelden die hij had opgedaan bleven opduiken in zijn werk.

Cover van de strip ‘Space Battleship Yamato’. Beeld Leiji Matsumoto

In een interview met het Franse persbureau AFP vertelde Matsumoto eens dat de Amerikaanse bommenwerper Enola Gay recht over zijn hoofd was gevlogen op weg naar Hiroshima. ‘Het heeft mij getraumatiseerd, maar het werd ook een bron van inspiratie, net als alle ervaringen uit mijn jeugd.’

Veel boeken van Matsumoto werden verfilmd en gingen de grens over. Geliefd tot ver buiten Japan werd de anime-serie Star Blazer, die in de jaren zeventig en tachtig niet van de tv te branden was in vooral de Verenigde Staten. De serie werd geprezen om de intelligente en complexe verhaallijn en zorgde ervoor dat de Japanse tekenkunst wereldwijd serieus werd genomen.

Groot in Frankrijk

In de jaren nul werd Matsumoto ook bekend buiten de manga en de anime. De Franse band Daft Punk wilde het werk van de door hen bewonderde Japanner eren en liet hem animaties maken bij ieder nummer van het album Discovery uit 2001. De korte clips werden samengebracht tot de muziekfilm Interstella 5555. Matsumoto was geliefd in het stripland Frankrijk: in 2012 werd hij er geridderd.

Maandag werd bekendgemaakt dat de tekenaar en verhalenverteller vorige week op 85-jarige leeftijd is overleden en begraven in kleine kring. Zijn tekenstudio deelde een laatste boodschap van Matsumoto met de wereld, die niet los kan worden gezien van de transcendente ideeën in zijn werk. ‘Op een verafgelegen punt, waar de ringen van de tijd samenkomen, zullen we elkaar weer ontmoeten.’