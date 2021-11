Tegendraadse visies op de Nederlands-Indische letteren

In lijn met recentelijk verschenen studies naar de geschiedenis van Nederlands-Indië, die veel meer dan voorheen aandacht besteden aan het Indonesische perspectief, verschijnt nu ook een herziene literatuurgeschiedenis: De postkoloniale spiegel, een overzichtsstudie van de Nederlands-Indische letterkunde, van Multatuli tot heden, benaderd vanuit een postkoloniaal oogpunt en gericht op het blootleggen van ongelijke machtsrelaties. Aan diverse literatuurwetenschappers is gevraagd om een boek of oeuvre van één auteur als uitgangspunt te nemen voor een tegendraadse revisie.

Postkoloniaal betekent in deze context dan ook niet ‘verschenen na de onafhankelijkheid van Indonesië’, maar een kritische benadering van koloniale teksten, waarin de oorspronkelijke bevolking doorgaans als inferieur werd afgeschilderd, mede door die als ‘de ander’ te presenteren. Aan bod komen iconische werken als Max Havelaar van Multatuli (met in de analyse een koppeling naar de toeslagenaffaire) en De stille kracht van Louis Couperus (ontleed volgens de queer-theorie), maar ook minder bekende werken, met name van vrouwen (Mina Kruseman, Melati van Java), die door Rob Nieuwenhuys, eind vorige eeuw de autoriteit op het gebied van de Nederlands-Indische letterkunde, nog werden weggestopt in het ‘Damescompartiment’.

Beeld Leiden University Press