Pink Oculus Beeld IAMKAT

Pink Oculus

De Nederlandse zangeres Esperanza Denswil, bekend als Pink Oculus, is met haar bedachtzame soul, hiphop en r&b al lang een mooie belofte. Een overtuigend optreden op Le Guess Who kan haar een extra duw omhoog geven, in aantocht naar een nieuw album waarop we al een tijd moeten wachten. En als de voortekenen niet bedriegen, krijgen we ook iets speciaals te zien, want haar show wordt opgetuigd met visuals en podiumbeeld van kunstenaar Boris Acket en ontwerper Dennis Vanderbroeck. RvG

Vrijdag 12/11, Ronda, TivoliVredenburg

OvO Beeld Erica Schneider

OvO

Een goeie bak herrie mag niet ontbreken op Le Guess Who. En al hebben een paar lawaaibands helaas moeten afzeggen, we kunnen de oren toch laten betimmeren met de tegendraadse schreeuwpunk van het Italiaanse duo OvO. Op hun laatste album Miasma lieten Stefania Pedretti en Bruno Dorella alvast horen dat het ze nog steeds menens is, maar OvO wordt pas echt heavy en intens bij hun illustere, want theatrale en nietsontziende liveshows. RvG

Vrijdag 12/11, De Helling

Faust

Faust

De zeer invloedrijke, experimentele Duitse krautrockband Faust trad al eens eerder op bij Le Guess Who; de show in de Grote Zaal in 2015 was memorabel en aangenaam verwarrend. Wat deden die breiende dames eigenlijk op het podium? We weten het nog steeds niet. En dus kijken we ook uit naar een nieuwe aanvaring met de illustere band, die het grensverleggende en nog altijd betoverende album IV, boekjaar 1973, komt vertolken. Dit optreden wordt er een om niet te missen. RvG

Zondag 14/11, Ronda, TivoliVredenburg

Arooj Aftab Beeld Diana Markosian

Arooj Aftab

Een van de grootste muzikale verrassingen van 2021 was het album Vulture Prince van Arooj Aftab. Aftab werd in Pakistan geboren, maar woont en werkt in Brooklyn. Angelsaksische folk vermengt ze op haar derde album knap met in het Pakistaanse hindoeïsme gewortelde muziek en teksten. Verstilde harp- en vioolklanken vormen de bedding voor haar donkere stem. Droevige, ontroerende muziek die je, zonder dat ze daarop uit is, onmiddellijk bij de keel grijpt. GK

Donderdag 11/11, Grote Zaal, TivoliVredenburg

Vanishing Twin Beeld Arthur Sajas

Vanishing Twin

Ook voor de wat dwarsere popbands heeft Le Guess Who altijd een goed oor. Vanishing Twin begeeft zich in hetzelfde vaarwater waar Stereolab en Broadcast zo goed gedijden. Knisperende elektronica, exotica en niet-alledaagse ritmen liggen ook op het nieuwe album Ookii Gekkou aan de basis van mooie liedjes met verrassende wendingen. Alles is knap onderkoeld gezongen door Cathy Lucas, die de luisteraar een surrealistisch universum in sleept waar het aangenaam toeven is. GK

Vrijdag 12/11, Pandora, TivoliVredenburg

Angel Bat Dawid

Angel Bat Dawid

Liefhebbers van jazz van het experimentelere en spirituelere soort komen op Le Guess Who altijd aan hun trekken. We herinneren ons legendarische concerten in de Grote Zaal van Pharoah Sanders en Kamasi Washington. Angel Bat Dawid komt uit de Chicago-scene rond drummer Makaya McCraven, die twee jaar geleden al veel indruk maakte. Ze speelt soms klarinet alsof ze de duivel aan het verdrijven is, maar kan ook heel lieflijk haar bezwerende noten blazen en gospel zingen. Stemming en sfeer hangen bij haar altijd af van met wie ze speelt. Dit jaar komt ze alleen, wat het extra spannend maakt. Hoe ver durft ze te gaan in haar improvisatiedrang? GK

Zondag 14/11, Hertz, TivoliVredenburg