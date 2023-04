Tegen vaders natuurgeweld was geen kruid of toiletverfrisser opgewassen

Beeld Isa Grutter

Allah is groot maar de maag van vader was groter. De man kon fabelachtig smullen, smikkelen en smakken. En: bouten.

Vader was groot en sterk als een beer en vleestajines waren zijn favoriet. Nooit ontbraken dieren aan de dis. Kip, konijn, schaap, rund, geit, maar ook lever, pens, ballen, niertjes. Mergbenen slurpte hij hartstochtelijk uit. Hij kon het Carmiggelt zo nazeggen: ‘Doe maar biefstuk met wat flauwekul.’ Nou ja, linzen en aardappelen vond hij beslist geen flauwekul, maar gehaktballen en riblappen gaven net die extra jeu.

De bergen kluifvlees op tafel waren natuurlijk een puik teken van migratievoorspoed. In Marokko had vader afschuwelijke droogte en honger meegemaakt, in z’n jonge jaren was een gestoofd runderlapje zijn gewicht in goud waard. Er was in Nederland dus wat in te halen. De eerste islamitische slagerij, aan de overkant van de Oude Maas, deed onmiddellijk uitstekende zaken. Al die gastarbeidersgezinnen stortten zich als uitgehongerde ganzen op het rundergebraad.

Uit socialistisch oogpunt was dit natuurlijk een feest. Maar zoals zo vaak in het leven: aan elke feestelijkheid kleeft iets minder feestelijks. In ons geval: excrementen, of liever gezegd, de odeur ervan.

Dat zat zo. Vader nam altijd uitgebreid de tijd om zich te ontdoen van zijn lasten en daar is niets op tegen: de uitvoer is net als de invoer een genotsmoment. Maar wie elke dag een dik kwartier op de plee doorbrengt, geeft de op het plateau rustende vikingbolus alle gelegenheid voor zijn verwoestende uitwerking. En du moment dat de klus was geklaard en hij gelouterd de deur opendeed, moesten wij allen thuis dekking zoeken. Tegen dit natuurgeweld was geen kruid of toiletverfrisser opgewassen. Maar niemand praatte erover, dat doe je niet, dat is een culturele no-go. Ik durfde ook nooit vriendjes mee naar huis te nemen, laat staan vriendinnetjes.

Jarenlang zat ik ermee in mijn maag. Tot ik een eureka-moment had: diepspoel! Ik moest de vlakspoeler vervangen voor een diepspoeler! Want dan vallen de excrementen linea recta in het water, hetgeen direct een stop zet op de geurontwikkeling. Best briljant, vond ik. Maar hoe klaar ik die klus? Wie voert hem uit? Wie betaalt het? Lang verhaal kort: ik kon de huisarts overtuigen dat vader een bovenmatige carnivoor was met een vermoedelijk genetische darmflora-afwijking, waardoor wij als gezin psychisch leden. Met een medische verklaring op zak kreeg ik de gemeente zover dat zij de woningcorporatie opdracht gaf om onze vlakspoeler te vervangen voor een diepspoeler, kosteloos.

De hele ochtend waren loodgieters in de weer met leidingen en waterpomptangen en vader stond erbij en heeft nooit geweten waarom. Ik mompelde iets over een onderhoudsbeurt, ofzo. En zo werd ons huis weer leefbaar en kon vader zijn leven lang gewoon lekker doorkluiven.