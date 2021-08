Tegen mijn ‘neat freak’-vriendin wil ik zeggen: stop met dat onversneden activisme

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: stop met onversneden activisme en hou je bij de feiten.

Ik waardeer mijn vriendin om haar uitstekende analyses van de staat waarin mijn woning verkeert. Zo merkte ze onlangs haarscherp op dat een aanzienlijk deel van de vloer niet langer zichtbaar is doordat die bedekt is met kleding, allerlei snoeren en ongeopende enveloppen van diverse overheidsinstanties. Ook valt haar op dat de etensresten op het aanrecht en de eettafel steeds vaker zijn omgeven door keutels. Van muizen, vermoedt ze, omdat die ‘vaker wel dan niet wegschieten wanneer ze een keukenkastje opent.’ De geur in de badkamer is volgens haar afkomstig van aangekoekte urine, gemengd met de toiletspray die ik daar regelmatig overheen spuit.

Tot voor kort waren haar analyses objectief en neutraal. Het was een open gesprek, waarin ik me vrij voelde om mijn visie op de feiten te presenteren: grote delen van de vloer zijn nog goed te zien, die muizen zijn er nou eenmaal, daar doe je niets aan, en dat een pot waar je meermaals per dag in pist naar urine ruikt is natuurlijk niet zo gek.

Helaas blijkt uit haar toon steeds vaker een politieke agenda. Moraliserende opmerkingen als ‘zo kan ik toch niet leven’, paniekzaaierij als ‘ik verlaat je als dit niet verandert’ en ronduit beledigende taal als ‘dit huis is zo fucking goor’ zijn onnodig polariserend en werken bovendien averechts.

Ik ontken de feiten niet, maar mijn probleemanalyse verschilt van de hare. Mag dat alsjeblieft? We zijn prima in staat om in mijn huis te leven. Niet iedereen is een neat freak, en dat is oké. Daarom roep ik haar via deze weg op: stop met dat onversneden activisme en hou je bij de feiten. Graaf je niet in en sta open voor andere perspectieven, alleen zo breng je het gesprek over dit belangrijke onderwerp naar een hoger niveau.