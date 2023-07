Tegen het einde wordt het schilderachtige ‘L’envol’ ineens onbeschaamd romantisch ★★★☆☆

L’envol

Het is een bescheiden kunststukje, de truc die Pietro Marcello uithaalt in de opening van zijn sfeervolle verfilming van de korte Russische roman De scharlaken zeilen (1923) van Alexander Grin. Grofkorrelige, ingekleurde archiefbeelden van zichtbaar doodvermoeide soldaten die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in Normandië het slagveld verlaten, vloeien hier naadloos over in het door Marcello gefilmde beeld van één zo’n soldaat. Alsof deze Raphaël, een mooie rol van Raphaël Thiéry, zó uit die ruim honderd jaar oude archieven komt gesjokt.

Het is een opmerkelijke eigen stijl waarmee Marcello vier jaar geleden doorbrak met de film Martin Eden: daar balanceerde de Italiaan ook fijntjes tussen fictie, documentaire, heden en verleden, in vorm en in inhoud. Uit de recensie in de de Volkskrant: ‘Het is alsof cineast Pietro Marcello steeds de netten uitgooit en volle trossen beelden opvist.’

Thuis in zijn Noord-Franse dorpje wacht Raphaël het drama van de terugkerende soldaat – het dorpje blijkt zijn thuis niet meer. Zijn vrouw is tijdens zijn dienstjaren overleden en hij wordt voorgesteld aan zijn vermeende babydochter Juliette. In het café ontvangen mannen met doorleefde koppen hem in stilte. Het zwijgen verandert al gauw in animositeit. Beter was je in de oorlog gestorven, klinkt het.

Terwijl Raphaël klussen krijgt als houtbewerker – hij is een specialist – en zich schikt in zijn wat onbestemde vaderrol, laat Marcello de tijd in zijn film haast ongemerkt verspringen. Dat doet hij vooraal door Juliette stiekem steeds een beetje ouder te laten worden, soms zelfs midden in een scène. Tot ze is opgegroeid tot de jonge vrouw, gespeeld door debutante Juliette Jouan, op wie de camera de rest van de film verliefd zal zijn.

Al even terloops verschuift daarmee het vertelperspectief van Raphaël naar Juliette. Ook de toon en sfeer van L’envol veranderen: het aardse plattelandsrealisme transformeert tot licht, dromerig sprookje met een vleug musical. Een heksachtige vrouw in het bos vertrouwt Juliette toe dat ze ooit scharlaken zeilen aan de hemel zal zien, die haar zullen meevoeren naar de plek van haar dromen. Daarop valt een knappe piloot (Louis Garrel) met vliegtuig en al uit de hemel en schiet de romantiek in standje onbeschaamd.

L’envol slaat meer en meer aan het dwalen. Gelukkig verliezen de schilderachtige beelden geen moment hun zeggingskracht.