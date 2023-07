Ted van Lieshout over zijn persoonlijke klassiekers: ‘Literatuur begint bij je moeder’

Schrijver Ted van Lieshout. Beeld Eva Roefs

Mijn moeder (91) vindt dat ik een gehoorapparaat moet nemen, want ze roept al 67 jaar dat ik slecht hoor. Vroeger noemde ze mij Oost-Indisch doof, maar nu laat ze het eerste deel gewoon weg. Sommige vrienden constateren ook dat mijn gehoor achteruitgaat. Ik heb er zelf weinig last van. Anders dan slechter zien, ervaar ik slechter horen niet per se als heel erg. Wel als ik in gezelschap ben en ik het gesprek niet goed kan volgen, maar als ik alleen ben niet.

Wie is Ted van Lieshout? Ted van Lieshout (1955) ging naar de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam en begon zijn carrière als illustrator, schrijver en dichter voor kinderen. Zijn eerste dichtbundel Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen (1986) werd meteen met een Vlag en Wimpel bekroond, daarna won hij nog diverse Griffels, de Deutsche Jugendliteraturpreis en de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Sinds 2012 maakt hij samen met Philip Hopman de prentenboekenserie Boer Boris, waarvan inmiddels achttien delen zijn verschenen.

Ik hoorde een liefdesliedje op de radio en was verrast door de tekst: no front teeth. Wat verrukkelijk om zo over een geliefde te zingen, dacht ik. Ik zette de radio iets harder en luisterde naar de rest van het liedje. Toen dezelfde tekst nog een keer langskwam, bleek er gezongen te worden: no frontiers. Jajaja, liefde zonder grenzen. Wat een platgetreden pad. Zie je, dat is het voordeel van een ietwat gemankeerd gehoor: je hoort de hele dag originele dingen, terwijl goedhorenden doorlopend naar clichés moeten luisteren. Die kwaliteit van een beperking heeft mij geholpen bij het schrijver worden, staat voor mij vast. Menig schrijfsel van mij vond zijn oorsprong in iets dat ik verkeerd verstond.

Het fenomeen dat je iets anders denkt te horen dan er gezegd wordt, doet zich bij vrijwel iedereen voor, maar dat hoeft niets te maken te hebben met een matig oor. Bij kinderen gaat het vaak om een woord dat niet bekend is of niet begrepen wordt en door middel van associatie geeft het kind er dan een draai aan. Wilde ik als jongetje het sprookje van de markies van Carabas horen, dan vroeg ik om ‘De gelazerde kat’. Ik snapte het woord gelaarsd niet, verstond dat dus ook niet en dacht dat het ging om een kat die van de trap gevallen was.

1. De sprookjes van de gebroeders Grimm

Ik vond in mijn jeugd zo’n dik sprookjesboek, mooi geïllustreerd, toch echt wel heel bijzonder en daarom mijn tip: lees weer eens de sprookjes van Grimm of die van Moeder de Gans of van Hans Christian Andersen. Of nog beter: lees ze voor. Of laat je voorlezen. Denk niet dat voorlezen uitsluitend iets voor kinderen is: voorlezen is exclusieve, ongedeelde aandacht. Iemand kiest ervoor om tijd te besteden aan jou en nergens anders aan. Voorlezen is het toppunt van het uiten van genegenheid, want je vraagt er niks voor terug. Luisteren naar iemand die voorleest net zo goed.

Mijn moeder was praktisch ingesteld en stuurde ons toen we kleuters waren naar boven om ons zelfstandig klaar te maken voor de nacht. De bedoeling was dat wij onze tanden poetsten en met onze pyjama aan in bed gingen liggen. Als ze boven geen gestommel meer hoorde, wist ze dat wij kant-en-klaar in ons bed lagen te wachten en aandachtig luisterden of ze al kwam.

Dan begon onze moeder beneden al te roepen. Ze stampte de trap op en bij elke stap omhoog scandeerde ze: daar-komt-je-lie-ve-moe-der-aan-die-komt-je-op-je-bil-len-slaan. Zestien treden had onze trap.

Die zin verveelde nooit, want hoe kan een moeder lief zijn als ze je komt slaan?

Wij sliepen met vier kinderen in drie kamers en een voor een ging ze die kamers af. Meestal was ik het laatst aan de beurt. Ze kwam op de rand van mijn bed zitten en vroeg wat ik wilde horen, een verhaal of een liedje. Ik was een oersaai kind, want ik wilde tot vervelens toe hetzelfde liedje horen. Dit:

Overschotje, lief klein popje, waarom lach je nu niet meer? Klein verwelkt mooi rozenknopje, waarom doet jouw hart zo zeer? Ja, ik weet dat nieuwe mammie niet de echte is voor jou. Overschotjes zieltje is nu diep gedompeld in de rouw.

Dikwijls zie ik Overschotje bij het hek van ’t kerkhof staan, dicht bij ’t graf van hare mammie, die te vroeg is heengegaan. Fluisterend zegt ze: ‘Mam, hier ben ik, kleine zus die van je houdt.’ Ik heb toen innig moeten huilen om dat kinderhart van goud.

Pas een halve eeuw later vond ik op YouTube het originele liedje: een smartlap van Lou Bandy uit 1924. De innerlijke snik die ik bij het liedje voelde, bleek door Bandy bedóéld te zijn. Ik hecht er waarde aan om te zeggen dat mijn moeder het zonder snik zong, en dus veel mooier. Bovendien gaf ik er, zonder me daar bewust van te zijn, een eigen draai aan. Want ik verstond gerompeld in de rouw. Dat maakte ik er zelf van omdat ik niet wist wat gedompeld was. Ik wist ook niet wat gerompeld was, maar ik deed dat wel vaker: intuïtief luisteren, aanvoelen en aanvullen. En nog steeds ben ik ervan overtuigd dat iemand gerompeld is in de rouw en niet gedompeld.

Dit lied, gezongen door mijn moeder, staat aan de basis van mijn relatie met boeken. Literatuur begínt bij je moeder; bij degene die aan je voorleest, die voor je zingt, of die verhalen aan je vertelt. Thuis. Maar ook op school. Iemand reikt je een tekst aan, en daarmee is nog maar het halve werk geleverd. Het is als het ware een instructie om er in je eigen hoofd, met je eigen ogen en oren, met je creatieve brein, een geheel van te maken. Compleet met misverstanden en met andere beelden dan de schrijver zelf voor ogen had.

2. De verzamelde gedichten van Gerrit Achterberg

Als dat niet lukt, wordt het boek achteloos weggedaan. Dat is het lot van veel poëzie. In mijn tienerjaren leende ik de Verzamelde gedichten van Gerrit Achterberg en was stomverbaasd dat in dat kloeke boekwerk niet één gedicht stond dat ik begreep. De bewondering die ik desondanks voelde, leidde ertoe dat de gedichten die ik zelf in die tijd schreef zo gezocht cryptisch waren, dat ik na twee weken al niet meer wist wat ik bedoeld had. Aan de andere kant bracht het me tot het besef dat als ik het opgaf om een gedicht per se te willen begrijpen, ik openstond voor de schoonheid ervan.

Dat is, denk ik, waarom kleine kinderen graag hetzelfde verhaal voorgelezen krijgen. Het verhaal voelt vertrouwd aan en tegelijkertijd als een onbegrijpelijk gedicht. Er blijft altijd iets puzzelachtigs, bijvoorbeeld omdat een woord of woordenreeks niet thuisgebracht kan worden. Bij herhaald voorlezen blijven die raadsels bestaan of worden een voor een opgehelderd, net zo lang tot het hele verhaal begrepen is en dán begint de verveling toe te slaan. Vandaar dat ik in de Boer Boris-prentenboeken, die ik samen met tekenaar Philip Hopman maak, lastige woorden niet uit de weg ga en ze er zelfs expres in stop voor de broodnodige poëtiek.

Voorlezen leidt tot creativiteit, tot zin om zelf te gaan lezen, tot het vermogen om te associëren, tot empathie met personages die op jou lijken, maar ook met personages die niet op jou lijken. Want dat is wat literatuur doet: je verplaatst je in iemand die anders is dan jijzelf. Voor mij gold dat nog eens extra omdat er in mijn jeugd geen enkel boek bestond waar ik mezelf in kon herkennen. Je had jongensboeken en meisjesboeken, en omdat de boeken die voor jongens bedoeld waren me niet konden boeien, was ik aangewezen op boeken met titels als Ankie redt het wel!, met op het omslag een vrolijk meisje dat haar vriendin in een rolstoel voortduwde. Die hartsvriendinnen kregen dan ruzie en ze gingen elkaar haten en uiteindelijk kwam het toch nog goed. Vervolgens heb ik, bij gebrek aan op mij toegespitste lectuur, mijn toevlucht moeten nemen tot dokterromans, kasteelromans en een reeks die Moederliefde heette. Ik raakte eraan gewend me altijd te moeten verplaatsen in een ander, wat ik in het kader van mijn auteurschap een voordeel vind, maar ik ben toch vóór meer inclusie en diversiteit in teksten die kinderen van nú voorgeschoteld krijgen.

3. De klop op de deur van Ina Boudier-Bakker

In mijn tienerjaren las ik vooral wat er bij ons thuis in de boekenkast stond. Wij hadden de verzamelde werken van Dickens, dus die heb ik allemaal gelezen. Diep onder de indruk was ik van Ina Boudier-Bakkers De klop op de deur, maar ik zou niet meer kunnen vertellen waar het boek over ging. Door En eeuwig zingen de bossen kwam ik niet heen en de boeken van Jan Wolkers en Jan Cremer, op de allerbovenste plank, vond ik goor. Vooral een passage in een boek van Wolkers waarin hij vis schoonmaakt in de wasbak waar hij in gepiest heeft, zorgde ervoor dat ik pas tien jaar later weer een boek van hem las.

4. Eline Vere van Louis Couperus

Niet in onze boekenkast maar uit de bibliotheek haalde ik alles wat ik maar kon vinden van Louis Couperus. Volgens mij raakte ik verslingerd nadat ik Langs lijnen van geleidelijkheid had gelezen. Eline Vere, Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan, De boeken der kleine zielen en De stille kracht vond ik fantastisch. Schrijver worden en zo macht uitoefenen over personages, dat leek me wel wat.

Toen ik 15 was, hoefde ik voor de eerste keer niet meer mee op vakantie naar het buitenland. Ik mocht alleen thuisblijven en zette, toen mijn moeder met de andere kinderen vertrokken was, onze oude typemachine op tafel. Ik wilde een familiesaga gaan schrijven. Maar na een week of vier had ik alleen nog maar de namen van de honderdtachtig hoofdpersonen bedacht en was ik aan het verhaal niet toegekomen. Ik kon er niks van.

5. Madame Bovary van Gustave Flaubert

Uiteindelijk ben ik toch schrijver geworden, geïnspireerd door grote werken als Madame Bovary en Oorlog en vrede, maar mijn draai kon ik pas vinden toen ik een verzamelbundel van Annie M.G. Schmidt in handen kreeg. Dat was aan het einde van mijn opleiding tot illustrator en grafisch vormgever aan de Gerrit Rietveld Academie. Ik was zo verstrikt geraakt in het idee dat een boek een wijdvertakte chaos moest zijn in een deftig opgeschreven stijl, dat ik vergeten was wat voor mij écht belangrijk was: relativeren.

6. Het hele schaap Veronica van Annie M.G. Schmidt

Dat vond ik terug toen ik Schmidt weer tegenkwam; ze leidde me terug naar mijn moeder en naar mijn lievelings-tv-serie Ja zuster, nee zuster in de late jaren zestig en naar het boek dat mijn bijbel geworden is: Het hele schaap Veronica. Daarin verkeert een schaap met twee dames en een dominee, en als er iets ergs gebeurt, worden de scherpe kantjes eraf gehaald met éérst een kopje thee en een koekje, alvorens het probleem opgewekt wordt aangepakt.

Dat geldt nu in hoge mate voor mijn werk, vind ik zelf: dat lachen alleen leuk is als je er een traantje bij weg kunt pinken en dat triestigheid alleen helpt als je door je tranen heen kunt lachen. Relativeren dus. Maar de kunst om dat onder de knie te krijgen, begon bij mijn moeder. Als ik als jongetje van 6, 7 weer eens thuiskwam nadat ik gevallen was en huilend mijn bloedende knie liet zien, zei ze altijd: ‘Een oog uit is erger.’ Ja, dacht ik dan, dat is waar. En dan droogde ik mijn tranen en zong zacht Overschotje voor me uit, want ik was een kind dat zijn moeder nog had.

Ik heb het geluk dat ik in mijn vak een heerlijke variëteit aan mogelijkheden heb: voor volwassenen schrijf ik wat je geëngageerde literatuur zou kunnen noemen, voor alle leeftijden poëzie en voor kleuters de prentenboekenserie Boer Boris. Daarin zijn al achttien delen verschenen. Kindjes hangen aan mijn lippen als ik eruit voorlees. Toen mijn nichtje 3 was, besloot ik haar te imponeren met een van de verhalen. Ze kende het boek al, omdat haar moeder van mij alle Boer Boris-boeken krijgt.

Toen ik met verve aan het voorlezen was, stond ze op, pakte het boek resoluut af en gaf het aan haar moeder. Ik was wel een beetje beledigd – ik word normaal gesproken betááld om voor te lezen, verwend kreng! – omdat ze vond dat het verhaal door haar moeder diende te worden voorgelezen die, ik zeg het zoals het is, lang niet zo mooi voorleest als ik. Maar ik begreep het ook wel: het verhaal hoorde uit de mond van haar moeder te komen en niet uit die van een rare ouwe vent met een snik in zijn stem. Want dit is de waarheid: het boek dat je het meest vormt, is het boek dat moeder heet.