Ted-talk-grootheid Johann Hari vindt het de schuld van Twitter en YouTube dat hij geen boek meer uit krijgt ★★★☆☆

Als de Britse wetenschapsjournalist Johann Hari merkt dat hij al drie uur bezig is om steeds weer dezelfde eerste pagina’s van een roman te lezen, maar door het afleidende geping van zijn telefoon niet vooruitkomt, gaan bij hem de alarmbellen af. Is zijn aandacht, zijn vermogen zich te concentreren door zijn jarenlange beeldschermverslaving nu definitief aan gort? Hij besluit het uit te testen met een drie maanden durende digitale detox op een schiereiland voor de kust van Boston. Boeken, een internetloze telefoon en dito laptop gaan mee als voornaamste gezelschap. Het ongestoord schrijven van een roman is zijn voorgenomen doel.

Na de afgesproken drie maanden keert hij als een gelouterd en vooral opgelucht mens terug naar huis: ‘Ik was zo bang geweest dat mijn brein gebroken was en dat uit mijn experiment zou blijken dat ik een permanent gedegenereerde klodder vlees was geworden. Nu zag ik dat herstel echt mogelijk is.’ Het blijkt een tijdelijk herstel. Met zijn terugkeer op internet verdampen alle goede voornemens van matiging en is hij binnen vier maanden terug bij af.

Heeft Hari zo’n beroerde zelfbeheersing of is er meer aan de hand? Deze vraag ligt ten grondslag aan zijn nieuwste boek, De aandacht verloren, en de uitkomst ligt bij voorbaat vast: er is meer aan de hand. De oorspronkelijke titel van het boek, Stolen Focus, zegt krachtiger waar het op staat: onze aandacht gaat niet gewoon verloren, hij wordt gestolen. Met opzet. Door de bedenkers van internetdiensten als Twitter, Facebook, YouTube en Pinterest, die allemaal zijn gebaseerd op het zo lang mogelijk kapen van jouw aandacht, zodat je de advertenties ziet die voor de inkomsten zorgen. En ze doen dat door je met voortdurende bliepjes (er is nieuws!) naar je telefoon te laten kijken, door likes en hartjes te introduceren die recht in de roos van onze verslavingsgevoeligheid belanden en door je suggesties te doen om door te scrollen naar berichten, aanbiedingen of filmpjes die zorgvuldig op jouw (gejatte) profiel inspelen.

Zelfbeheersing

Tot zover niets nieuws. Waar het Hari dan ook vooral om gaat is: wiens probleem is dit? Van jou en je zelfbeheersing? Of van de bedenkers van de internetdiensten? Zonder de eigen verantwoordelijkheid van het individu geheel te ontkennen, wijst hij toch in de eerste plaats op de bedenkers en hun destructieve verdienmodel. Hij volgt daarmee de door ervaring ingegeven cynische constatering van voormalig Google-programmeur Tristan Harris: ‘Je kunt wel proberen zelfbeheersing te tonen, maar aan de andere kant van je scherm zitten duizend ontwikkelaars die je tegenwerken.’

Hari interviewde voor zijn boek tientallen deskundigen: behalve Harris en andere rebellerende techontwerpers, ook sociale wetenschappers, verontruste ouders en specialisten op het gebied van slaap, kinderpsychiatrie, voeding en biologie. In een wervelende en onderhoudende verweving van onderzoeksgegevens, anekdotes en eigen ervaringen betoogt hij dat onze aandachtspanne inderdaad aantoonbaar aan het afbrokkelen is.

Hij wijst meer boosdoeners aan, zoals slaaptekort, de voortdurende stress om alle ballen in de lucht te moeten houden en de gebrekkige speelruimte voor kinderen (waarin hij de oorzaak voor de toename van het aantal adhd-diagnoses ziet). Maar de kern van zijn betoog is het gemanipuleer van internetdiensten om onze aandacht uit economische motieven vast te houden.

Een oplossing heeft hij ook: wij, de gebruikers moeten met vereende krachten op de barricades om het verdienmodel van deze diensten aan te vechten. Waarom niet een abonnementsmodel waarbij de gebruikers van bijvoorbeeld Facebook betalen en daarmee de klant zijn die koning is? Weg afleiding door reclames, bliepjes en ongewenste suggesties.

Stellig en intuïtief

Hari is in De aandacht verloren, net als in zijn eerdere bestsellers over drugs en depressies en in spraakmakende Ted-talks, een man van het allesomvattende verhaal met stellige ideeën en uitspraken, vaak leunend op een wel heel wankel en selectief samengesteld bouwwerkje van bewijs. Daarmee blijft zijn uitgangspunt – onze aandachtsspanne is in een vrije val beland – vooral intuïtief en prikkelt hij je tot zowel zelfonderzoek als tegenspraak.

Zo is er met een abonnementsmodel niks mis. Niemand wil zijn privégegevens ongevraagd verzameld en verhandeld zien worden. Maar zou het ook effectief onze aandacht van de telefoon losrukken? Zouden mensen minder vaak op Twitter kijken als ze niet door bliepjes gealarmeerd worden, zouden ze minder rondsurfen op internet, het nieuws over Oekraïne checken, online vakanties plannen, gamen? Wie weet (volgens de statistieken raakt de gemiddelde Amerikaan in een etmaal 2.617 keer zijn telefoon aan). Maar internet blijft door het enorme aanbod ook zonder bliepjes een aantrekkelijke aandachttrekker. Als we bang zijn dat dat onze aandacht beschadigt, is dat, anders dan Hari beweert, toch vooral een probleem van onszelf en onze zelfbeheersing.

Johann Hari: De aandacht verloren – Waarom we ons niet meer kunnen concentreren. Uit het Engels vertaald door Marga Blankestijn. Nijgh & Van Ditmar; 368 pagina’s; € 24,99.