Ted Lasso-acteur Brendan Hunt: ‘Zonder Amsterdam zou de serie niet bestaan’

De cast van 'Ted Lasso', met van linksaf Coach Beard (Brendan Hunt), Ted Lasso (Jason Sudeikis) en Roy Kent (Brett Goldstein) Beeld Colin Hutton/Apple TV+

In Amsterdam leerde Brendan Hunt (50) de fijne kneepjes van de improvisatiecomedy. De Amerikaanse komiek en acteur kwam in 1999 als twintiger naar Nederland om te spelen bij het comedygezelschap Boom Chicago. ‘Het plan was één jaar te blijven, maar ik vond het zo geweldig dat het er vijf zijn geworden’, vertelt Hunt via een zoomverbinding vanaf de filmset in Londen, waar hij seizoen 3 van de serie Ted Lasso opneemt.

De serie Ted Lasso draait om een cultuurclash tussen Amerika en Engeland. American Football-coach Ted Lasso (Jason Sudeikis) wordt naar Engeland gehaald om een voetbalclub uit de Premier League te coachen. En dat terwijl Ted niks van voetbal weet. Terwijl de voetballers dwarsliggen, moet olijke Ted, een archetypische Amerikaan die altijd aardig en optimistisch blijft, alle zeilen bijzetten om van zijn komst een succes te maken.

Hij wordt bijgestaan door de zwijgzame Coach Beard (Brendan Hunt). ‘Ted zou nooit in zijn eentje de oceaan zijn overgestoken voor een nieuwe baan’, zegt Hunt. ‘Omdat Ted veel praat en de speeches in de kleedkamer geeft, kan Beard zwijgzaam blijven. Maar zijn steun is belangrijk, al was het maar door samen een pintje te drinken.’

De serie won in 2021 zeven Emmy Awards, waaronder die voor beste comedyserie. ‘We zijn stomverbaasd door alle positieve reacties’, zegt Hunt. ‘Veel mensen zeggen dat de serie ze door moeilijke tijden heen helpt. Fantastisch, maar het was niet per se onze intentie. Er komen ook veel moeilijke tijden aan bod: carrières worden beëindigd, er zijn scheidingen, relaties gaan uit. Vervolgens draait het om de kwestie: hoe ga je om met tegenslagen, hoe lukt het om jezelf te blijven? Misschien dat het kijkers in die zin inspireert.’

Ted Lasso is meer dan lachen en feelgood en bevat een behoorlijke portie drama. ‘De serie heeft een absurd, zeg maar gerust belachelijk uitgangspunt. Een amateurcoach uit het American Football zou nooit zomaar de leiding krijgen van een voetbalclub uit de Britse Premier League. Maar door dat uitgangspunt hadden wij wel de plicht de rest van de verhaallijn zo serieus mogelijk uit te werken.’

Voor het derde seizoen zijn opnames gemaakt in Amsterdam. Hunt: ‘Dat is geweldig voor Jason Sudeikis, schrijver Joe Kelly en mijzelf, want Amsterdam is de plek waar wij vrienden werden, waar we ons ontwikkelden als performers, waar we voetballiefhebbers werden. Zonder Amsterdam zou Ted Lasso niet bestaan, dus dat we daar nu ook gefilmd hebben, betekent veel voor ons.’

Ted Lasso is te zien op Apple TV+. Boom Chicago Comedy Festival, 7 t/m 17 juli in het Rozentheater, Amsterdam

Boom Chicago Comedy Festival Voor het tweede jaar organiseert het in Amsterdam gevestigde Amerikaanse comedygezelschap Boom Chicago zijn eigen zomerfestival (7 t/m 17/7). Er zijn stand-upcomedyshows van de Schotse Fern Brady (12/7) en de Amerikaan Josh Johnson (13/7). Verder is er veel improvisatiecomedy, de specialiteit van Boom Chicago. In de dagelijkse improv-shows komen ook gasten langs als columnist Aaf Brandt Corstius (7/7), cabaretier Jörgen Raymann (9/7), acteur Brendan Hunt (16/7) en presentator Arjen Lubach (16/7).