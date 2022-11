Technisch en emotioneel: de terugkeer van Porcupine Tree is een sensatie ★★★★★

De Britse rockband Porcupine Tree met leadzanger en gitarist Steven Wilson in Ziggo Dome. Beeld Paul Bergen

Als Steven Wilson het podium oploopt, maandag in de Ziggo Dome, kijkt hij verbaasd die enorme zaal in. De gitarist en zanger van de Britse cultband Porcupine Tree heeft kleinere zalen gezien. De Ziggo Dome zit goed vol, en dat is bijzonder voor een relatief kleine rockband die twaalf jaar niets van zich heeft laten horen.

Wilson, zoals altijd jaloersmakend relaxed, op blote voeten rondlopend over het podium: ‘Ons publiek is kennelijk nogal gegroeid in onze afwezigheid. Als we nog een keer zo lang stoppen, kunnen we straks een stadionshow geven.’

Porcupine Tree werd in 1987 opgericht door Wilson als eerbetoon aan de ‘progressieve’ en psychedelische rock van de jaren zeventig, van bands als Camel en Pink Floyd. Het was min of meer als hobbyproject, maar vooral de albums uit de vroege jaren nul, zoals In Absentia en Lightbulb Sun, werden aanbeden door een groeiende groep fans. Zij zagen in Porcupine Tree een doorontwikkelde wedergeboorte van de soms wat ingewikkelde, maar ook zalig muzikale progrock uit een rijk verleden.

De band doofde uit in 2010, wegens andere verplichtingen. Steven Wilson begon aan een sololoopbaan, waar hij waarschijnlijk de zieltjes mee won die nu komen opdagen voor de comebackshow van zijn oude band. Maar vermoedelijk komen ze ook voor het deze zomer verschenen album Closure/Continuation, dat een hoogtepunt in de catalogus is.

Het publiek, oud en nieuw, kan getuige zijn van een memorabel optreden, inclusief vlammende lichtshow. Het geluid is fenomenaal. Niet te hard, maar transparant en vlijmscherp: de drums van Gavin Harrison, een van de beste slagwerkers ter wereld, klinken donker en dreigend en leggen een zwaar fundament onder de riffs en tintelende solo’s van Wilson en gastgitarist Randy McStine.

De hele concerthal wentelt zich in deze gonzende en doordringende sound, waarin de hoekige en steenharde rock en het zachtere sentiment perfect met elkaar in balans zijn. Het technisch vernuft is er wel, maar dringt zich nooit naar de voorgrond: de songs dragen de shows, niet de vaardigheden van de individuele spelers. De ingewikkelde drumbreaks en de spaarzame instrumentale uitweidingen krijgen live iets buitengewoon feestelijks, ook omdat het zo’n genot is om vijf steengoede instrumentalisten met elkaar te zien musiceren in dienst van het oeuvre.

Porcupine Tree speelt drie uur lang en laat het hele nieuwe album passeren. Vooral bij de melancholieke, emotionele ballads grijpt Wilson de Ziggo Dome bij de strot. Wat zingt hij OfThe New Day bloedjemooi, met een ongekunstelde, kalme stem die je nekharen toch overeind blaast. Bij het nummer Dignity, over de menselijke waardigheid, janken bij het slot de gitaren van Wilson en McStine als loeiende sirenes: een alarm voor een wereld in verval. Een sensationele en ontroerende terugkeer van een band die nooit meer zo lang gemist mag worden.