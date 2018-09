Techblog - Tweets bekijken kan weer chronologisch

Twitterlogo op het gebouw van de New York Stock Exchange Foto afp

Tweets bekijken kan weer chronologisch - 18 september 2018

Twitteraars kunnen de tweets in hun tijdlijn weer op chronologische volgorde bekijken. Sinds 2016 wordt de volgorde van tweets gebaseerd op relevantie; denk aan het aantal retweets of keren dat ze bekeken worden. Ook krijgen gebruikers tweets te zien van mensen die ze helemaal niet volgen. Dat leidde tot nogal wat ontevredenheid. Dus biedt Twitter nu de optie om de algoritmes te schrappen en gewoon weer de nieuwste tweet bovenaan te zetten, door bij instellingen het vinkje bij ‘de beste tweets eerst tonen’ weg te klikken. Achter de schermen werkt Twitter aan een manier om gemakkelijker te wisselen tussen recente en relevante tweets, laat het platform weten. (NW)

5/ Meanwhile, today we updated the “Show the best Tweets first” setting. When off, you’ll only see Tweets from people you follow in reverse chronological order. Previously when turned off, you’d also see “In case you missed it” and recommended Tweets from people you don’t follow. Twitter Support

Sony Music blundert met rechtenclaim Bach - 18 september 2018

Zelf een stukje Bach spelen en het filmpje op Facebook zetten mag geen probleem zijn, aangezien de driehonderd jaar oude muziek rechtenvrij is. Toch blokkeerde Facebook het geluid van precies zo’n filmpje van Britse concertpianist James Rhodes, wegens een copyrightclaim van Sony Music. Pas nadat de zaak aandacht kreeg op Twitter bond Sony Music in, overigens zonder verklaring. Mogelijk verwarde een automatisch filter het pianospel met een opgenomen Bach-uitvoering waar Sony Music wél de rechten op heeft. Het incident komt op een pikant moment: afgelopen maand stemde het Europees Parlement voor een uploadfilter dat techbedrijven verplicht om materiaal te weren waarop auteursrecht ligt. Critici vrezen dat inhoud hierdoor vaker onterecht zal worden geweerd. (NW)

Finally. After emails to head of Sony classical and Sony PR and thousands of RTs/Faves. What about the thousands of other musicians without that reach...? Do better @SonyMusicGlobal pic.twitter.com/eiitCjqtei James Rhodes

Robotstofzuiger lekt wachtwoorden - 11 september 2018

De Bluebot XSmart-robotstofzuiger van Blaupunkt was niet veilig: mailadressen en versleutelde wachtwoorden van gebruikers waren eenvoudig te onderscheppen. Dit bleek uit een experiment van de Consumentenbond samen met ethische hackers van beveiligingsbedrijf Nixu. De bond testte een maand lang negen slimme apparaten, waaronder beveiligingscamera’s, een Ikea-lamp, slimme speaker van Google en een tandenborstel.

Naast Blaupunkt is onder andere Ikea slordig: het dataverkeer van de lamp is weliswaar versleuteld, maar de fabrikant controleert niet of de sleutel wel bij de verzender hoort. Daarnaast bleek dat de slimme apparatuur dag en nacht data verstuurt. Babycamera iBaby maakte het het bontst door dat elke seconde te doen. Blaupunkt heeft inmiddels een app-update uit die het lek dicht. (LV)

Een robotstofzuiger. Foto Consumentenbond

Amerikaans stadje blokkeert 5G - 11 september 2018

De eerste weerstand tegen het 5G-netwerk, een snellere vorm van draadloos internet die de komende tijd zal worden geïntroduceerd, steekt de kop al op. Nota bene in de San Francisco Bay Area in de Verenigde Staten, bekend als hightechknooppunt, blokkeert het stadje Mill Valley de komst van de 5G-antennes. Eerder deden de nabijgelegen plaatsen San Anselmo en Ross hetzelfde. De reden: vrees voor gezondheidsrisico’s die de straling met zich mee zou brengen, juist omdat bij 5G veel meer, kleinere antennes worden geplaatst. Deze stralingsvrees speelt breder. Zo overweegt het ministerie van Economische Zaken in Nederland normen voor elektromagnetische velden in te stellen. Tot nu toe is niet overtuigend hardgemaakt dat de gezondheidsrisico’s daadwerkelijk bestaan. (NW)

Google zoekt naar kunstzinnige dubbelgangers - 4 september 2018

Maak een selfie en Google zoekt een paar schilderijen met portretten die het best op die selfie lijken. Nederlanders moesten er een tijdje op wachten, maar nu heeft Google deze populaire gimmick hier ook geïntroduceerd. Het is onderdeel van de al langer bestaande Arts & Culture-app. Wie de app gebruikt om een selfie te nemen, ziet gelijk zijn evenbeeld in een van de tienduizenden kunstwerken die Google samen met de meer dan 650 partners uit de kunstwereld digitaal beschikbaar maakt. De selfieoptie was bij introductie in de VS al snel populair. De teller staat momenteel volgens Google op ruim 78 miljoen gemaakte kunstselfies. De app biedt overigens meer dan dat: Arts & Culture biedt ook virtuele toertjes door musea, laat de bezoeker inzoomen op schilderijen en geeft overzichten van kunstenaars en collecties. (LV)

Google Arts & Culture Foto Google

Hey this one ain’t so bad. pic.twitter.com/er0FxZNVO8 Kumail Nanjiani

I did the Google Arts and Culture doppelgänger thing going around. Ignore my awful pic; I still am in bed with the flu. pic.twitter.com/p8N5931WI5 Todd

According to Google Arts and Culture app, I look like 16th century balding Tom Hardy. pic.twitter.com/gJ0idtjRzD Eric Lange

Engelstalige landen dreigen met wetgeving om versleutelde berichten in te zien - 4 september 2018

Als technologiebedrijven weigeren overheden te laten meelezen met versleutelde berichten, kan wetgeving volgen die hen hiertoe dwingt. Daarvoor waarschuwen ministers van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Canada en Nieuw Zeeland, die samenwerken op gebied van veiligheid. Onder meer Whatsapp en Facebook gebruiken zogeheten end-to-end encryptie voor hun berichtenverkeer, waardoor niemand buiten het gesprek mee kan lezen. Zo blijven illegale activiteiten onder de radar, schrijven de ministers in een statement. Het is een controversiële kwestie: beveiligingsexperts waarschuwen dat het inbouwen van een achterdeur voor de overheid alleen mogelijk is als de berichten niet meer volledig zijn versleuteld. Hierdoor zouden ze in het algemeen gevoeliger zijn voor hacks. (NW)

Elektrische superauto van Kalasjnikov in onvervalst Russisch retrodesign - 24 augustus 2018

Op een wapenbeurs in Moskou heeft Kalasjnikov (vooral bekend van zijn machinegeweer, de AK-47) de elektrische conceptauto CV-1 gepresenteerd. Het design knipoogt nadrukkelijk naar de lelijkste voorbeelden uit eigen Russische keuken. De Lada is natuurlijk ook in Nederland bekend, maar voor deze ‘superauto’ heeft de wapenfabrikant een ander koekblik als inspiratiebron genomen: de IZh 2125 Kombi. Onderhuids is het echter volgens de fabrikant andere, ehm, koek. Kalasjnikov heeft een eigen accu ontworpen die het 350 kilometer moet kunnen uithouden. Een sprintje naar 100 kilometer per uur neemt slechts zes seconden in beslag. De fabrikant trekt zelf de ambitieuze vergelijking met Tesla, maar concrete plannen om het gevaarte in productie te nemen zijn er niet. Het is dus maar de vraag of Elon Musk hier een extra slaaptabletje voor zal innemen. (LV)

Kalashnikov CV-1 Foto Kalashnikov

Kalashnikov CV-1 Foto Kalashnikov

Kalashnikov CV-1 Foto Kalashnikov

Apple: iPhone luistert niet ongevraagd mee - 8 augustus 2018

Apple heeft tegenover Amerikaanse politici met klem ontkend dat iPhones ongevraagd luisteren naar gebruikers. Dat blijkt uit een brief die het bedrijf heeft gestuurd naar aanleiding van vragen van volksvertegenwoordigers. In de brief schrijft Apple dat er geen audio wordt opgenomen als de voiceassistent Siri wordt geactiveerd met een stemcommando.

De iPhone X. Foto REUTERS

Apple zei dat gebruikers de toegang tot de microfoon expliciet moeten goedkeuren en dat apps een duidelijk signaal moeten geven dat ze luisteren. Apple verbiedt andere apps expliciet ongevraagd audio op te nemen.

De brief volgt op de hoorzittingen in april waarin Mark Zuckerberg van Facebook aan de tand werd gevoeld over de privacypraktijken van het sociale medium. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft dezelfde vragen gekregen. Het is niet bekend of Alphabet al geantwoord heeft.

Het Liberator-pistool en de printer die de onderdelen vervaardigde in 2013. Foto AFP

Blauwdrukken voor het printen van 3D-wapens voorlopig niet online - 1 augustus 2018

De online blauwdrukken voor 3D-geprinte handvuurwapens, die woensdag vrijgegeven zouden worden, verschijnen toch niet op het internet. Een Amerikaanse rechter heeft daar enkele uren voor de publicatie een stokje voor gestoken. Hij oordeelde dat de publicatie onherstelbare schade zou kunnen toebrengen aan Amerikaanse burgers.

Meerdere staten hadden een zaak aangespannen tegen het vrijgeven van de blauwdrukken waarmee mensen thuis een wapen kunnen printen. Doordat de wapens van plastic zijn worden ze niet opgemerkt door detectiepoortjes. Bij 3D-printen worden objecten driedimensionaal afgedrukt met een fijn poeder dat laag na laag wordt opgebouwd.

De rechter blokkeert met zijn besluit een overeenkomst die de Amerikaanse regering onlangs met een bedrijf uit Texas had gesloten. Het bedrijf Defense Distributed kwam in 2013 met het eerste 3D-geprinte handvuurwapen en zette het ontwerp ervan online. Defense Distributed spande een rechtszaak aan, toen het van de overheid de blauwdrukken offline moest halen. In juni kreeg het bedrijf na een regeling alsnog toestemming voor publicatie.

Defense Distributed beroept zich op het eerste en tweede amendement van de Amerikaanse grondwet. Die artikelen geven Amerikanen het recht op vrijheid van meningsuiting en op het bezitten en dragen van wapens. Het bedrijf had op zijn website met grote letters de datum aangekondigd waarop de blauwdrukken weer online mochten. Sinds vrijdag had het al een aantal ontwerpen online gezet. De rechter gaf aan dat de publicatie van die bestanden nu illegaal is.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat het vrijgegeven van de blauwdrukken 'vrij onzinnig' is. Trump is dik met de Amerikaanse wapenlobby. Die vinden het vrijgeven van de blauwdrukken ook geen goed idee, waarschijnlijk omdat het niet meer nodig zou zijn om een wapen te kopen, als je de onderdelen zelf thuis kan 'uitprinten'. Plastic vuurwapens zijn in de VS al dertig jaar verboden.

Een ‘onbreekbaar’ telefoonscherm van Samsung. Foto Samsung

Gebroken telefoonscherm binnenkort verleden tijd

Goed nieuws voor lezers die dit bericht lezen door een gebarsten smartphonescherm: Samsung heeft een buigbare variant aangekondigd. Dit scherm is niet bedoeld voor de langverwachte opvouwbare telefoon, maar om het beeldscherm onbreekbaar te maken. Doordat het scherm flexibel is en wordt bedekt door een dikke polymeren beschermlaag, kan de glazen beschermplaat achterwege blijven. Hierdoor zit de gebruiker niet meteen met een gebarsten beeldscherm nadat het toestel een keer op de grond gestuiterd is.

Samsung heeft valtesten uitgevoerd waarbij een telefoon met het nieuwe scherm 26 keer vanaf ruim een meter hoogte op de grond is gevallen, zonder stuk te gaan. Het touchscreen is verder bestand tegen extreme temperaturen van min 25 tot 70 graden Celsius. Samsung heeft het toestel ook vanaf 1,8 meter hoogte laten vallen, zonder ernstige gevolgen.

Het elektronicaconcern meldt dat de krasbestendigheid van het kunststof oledscherm vergelijkbaar is met regulier glas, maar geeft geen details prijs. Ook is niet bekendgemaakt wanneer het in massaproductie gaat.

Het nieuwe scherm kan een geduchte concurrent worden voor Gorilla Glass, dat nu in veel smartphones wordt gebruikt. Dit concern kondigde vorige week een nieuwe versie aan die vijftien keer een val van een meter moet overleven. (BvdW)

Uber op een smartphone. Foto ANP XTRA

Een smerige vorm van taxifraude - 24 juli 2018

Chauffeurs van Uber kunnen hun verdiensten opkrikken door extra lange dagen te maken. Sommigen hebben een eenvoudiger, minder legale manier gevonden. Het betreft een letterlijk smerige truc en staat te boek als kotsfraude. Het werkt zo, beschrijft de Miami Herald: klant maakt ritje, rekent automatisch af en beoordeelt de chauffeur. Tot zo ver niks aan de hand. Tot de volgende dag een ‘correctie’ volgt op de rekening, van 50 tot 120 euro voor ‘schoonmaakkosten’ wegens overgeven in de auto.

De chauffeur heeft, nadat de klant is uitgestapt, Uber gemeld dat de passagier heeft overgegeven in zijn auto en dat de boel moest worden schoongemaakt, vergezeld van een foto van een ondergekotst interieur als ‘bewijs’. De Amerikaanse tak van Uber heeft dergelijk bewijs tenminste een aantal keer geaccepteerd, schrijft de Miami Herald, waarvan zeker enkele keren ten onrechte. Uber zegt de zaak te onderzoeken om te zien hoe vaak deze vorm van fraude voorkomt. (BvdW)

Een concept van Samsungs vouwtelefoon uit 2014. Foto Samsung

‘Vouwtelefoon van Samsung komt er nu toch echt aan’ - 19 juli 2018

De vouwtelefoon. Het is toch een beetje de vliegende auto van de gadgets: er wordt al eindeloos over gepraat en de beloftes zijn spectaculair. Maar nu lijkt het er toch echt van te komen, met die opvouwbare telefoon. The Wall Street Journal weet althans op basis van bronnen te melden dat Samsung begin volgend jaar zo’n apparaat lanceert. Het gaat om een telefoon met een groot 7 inch-scherm, grofweg het formaat van een kleine tablet. Niet echt broekzakformaat, maar het idee is dus dat dit kan worden gehalveerd door hem één keer te vouwen. Dat Samsung hiermee de primeur lijkt te krijgen, is geen verrassing: het concern is al jaren bezig met concepten en prototypes. Volgens andere geruchten komt er zelfs een opvouwbare batterij in.

The new Samsung smartphone phone could help energize an industry that has struggled to find new dazzling features to impress consumers https://t.co/SS5mtg8tjA The Wall Street Journal

Goedkoop zal ‘the Winner’ – de naam waaronder het prototype nu door het leven gaat – niet zijn: minimaal 1.500 dollar. Niet alleen voor Samsung, maar voor de gehele telefoonindustrie zou deze geheel nieuwe categorie een opsteker van jewelste zijn. De verwende consument wacht op iets nieuws; Samsungs eigen Galaxy S9 kreeg nauwelijks de handen op elkaar omdat dit toestel een weinig spectaculair voortborduren was op zijn voorloper. (LV)

Honderden Duitse Tesla-eigenaren moeten subsidie terugbetalen - 18 juli 2018

Een Tesla Model S staat te glimmen op de autobeurs van Frankfurt in 2015. Foto AFP

Ruim achthonderd Duitse eigenaren van een Tesla moeten een overheidssubsidie van 2.000 euro terugbetalen. Hun elektrische auto blijkt duurder dan de maximumprijs van 60 duizend euro die gold als grens voor de vergoeding. Dat heeft het overheidsorgaan Bafa, dat gaat over de milieusubsidies, aangekondigd.

(Correctie: eerder werd gemeld het gaat om een bedrag van vierduizend euro. Volgens Tesla gaat het om een bedrag van tweeduizend euro. )

De regeling is bedoeld om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren. Maar voertuigen boven de 60 duizend euro waren uitgezonderd. Tesla bood een uitgeklede versie van zijn Model S aan voor minder dan 60 duizend euro, maar volgens Bafa was deze uitvoering in de praktijk niet leverbaar, waarop de subsidie is ingetrokken. Eigenaren ontvangen een brief waarin staat dat ze de ontvangen subsidie moeten terugstorten.

Tesla zegt dat het de auto wel heeft aangeboden en dat het model ook gewoon aan Duitse klanten is geleverd. Het bedrijf zegt niet om hoeveel exemplaren het gaat. Tesla gaat tegen de uitspraak in beroep. 'Om er zeker van te zijn dat onze klanten niet geraakt worden door dit besluit, zullen wij de kosten voor de bonus voor onze rekening nemen tot dit is opgelost', aldus de autofabrikant in een schriftelijke verklaring.

Klanten die na 6 maart een Tesla hebben gekocht, komen wel in aanmerking voor de subsidie, aldus Bafa. Waarom deze klanten wel gebruik kunnen maken van de regeling, is niet duidelijk.

Volgens de Amerikaanse automaker is de grens van 60 duizend euro ingesteld om de verkoop van concurrenten voor Duitse e-auto’s te ontmoedigen. (BvdW)

Samsung-toestellen versturen zomaar foto’s naar willekeurige contacten - 2 juli 2018

Een vrouw toont de Samsung Galaxy S9 Foto AFP

Een mobieltje dat willekeurige foto’s zomaar naar willekeurige mensen in de contactenlijst verstuurt? Het overkomt sinds kort eigenaren van recente Samsung-toestellen (Galaxy S9, Note 8). Zij klagen steen en been op de fora van onder andere Reddit en van Samsung zelf. Soms gaat het over een enkele foto, maar er is ook een melding van een eigenaar die zijn complete fotogalerij verzonden zag worden naar zijn partner.

Of dat binnen de gegeven omstandigheden goed nieuws was, of juist niet, is onduidelijk. Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak is. Vermoed wordt dat de standaard berichten-app van Samsung niet goed omgaat met een recente update van de Amerikaanse provider T-Mobile in het berichtenprotocol. Deze update, Rich Communication Services (RCS) genaamd, geldt als opvolger van SMS omdat het allerlei mogelijkheden biedt die bijvoorbeeld WhatsApp nu al heeft. In Nederland wordt RCS nog niet gebruikt. Samsung zegt het probleem te onderzoeken. In Nederland zijn er volgens een woordvoerder geen meldingen binnengekomen. (LV)

Waarom Google en Netflix gedwongen worden zelf provider te worden - 13 juni 2018

Nu de mega-overname (85 miljard dollar!) van Time Warner door kabelbedrijf AT&T een feit is, lijkt de Amerikaanse telecomwereld aan de vooravond van een aardverschuiving te staan. Er is namelijk nog iets aan de hand: de netneutraliteit is daar afgeschaft. Simpel gezegd komt dat erop neer dat providers (zoals AT&T) voortaan bepaalde diensten voorrang mogen geven, ook al roepen ze nu nog hard dat ze dat nooit zullen doen. Wie weet dat niet alleen de filmstudio’s van Warner onder Time Warner vallen, maar ook CNN en HBO, kan zich hier een beeld bij vormen. Klanten van AT&T krijgen HBO vlotjes op hun mobiel, zonder dat dit binnen de databundel valt. Maar willen ze ook YouTube of Netflix kijken? Dan moet er ineens extra betaald worden. De eigenaren van de ‘lege pijpen’ gaan dus naarstig op zoek naar partijen die over de inhoud gaan. Zo aast Comcast nu op 21st Century Fox. En andersom moeten de clubs die over de inhoud gaan nu ineens heel hard gaan nadenken hoe ze die bij hun klanten krijgen zonder overgeleverd te zijn aan wurgcontracten bij bijvoorbeeld AT&T. De te verwachten oplossing? Netflix en Google moeten heel snel zelf provider worden. Zij kunnen zich dat veroorloven, maar beginnende start-ups – de Netflixen van de toekomst – hebben het nakijken.

Ook Harry Potter valt onder de Time Warner-paraplu Foto Time Warner

In tegenstelling tot de VS is de netneutraliteit in Europa overigens nog wel gewaarborgd, al wordt er hier volgens sommigen ook aan gemorreld. Zo stond de Autoriteit Consument en Markt provider T-Mobile toe om door te gaan met zijn dienst ‘Datavrije Muziek’. Dit tot teleurstelling van Bits of Freedom, die vindt dat bepaalde muziekdiensten worden voorgetrokken. (LV)

Een paar recente Time Warner-producties Foto Time Warner

'Productie 's werelds eerste 7-nanometer processor begonnen' - 23 mei 2018

TSMC, maker van processors voor de iPhone van Apple, is begonnen met de productie van 's werelds eerste 7 nanometerchip. De nieuwe processor gaat waarschijnlijk A12 heten en komt in de volgende modellen iPhones, die later dit jaar verschijnen. Het is voor het eerst dat transistors op zulke kleine schaal in massa worden geproduceerd, aldus persbureau Bloomberg. Hoe kleiner de transistors, hoe meer er op een chip geplaatst kunnen worden, en hoe sneller en energie-efficiënter die kan rekenen. Chipfabrikanten hebben jaren gewerkt om tot 7-nanometerschaal te komen. Apple en chipmaker TSMC weigeren het bericht te bevestigen. Apples snelste processor is momenteel de Apple A11 Bionic, die werkt met een 10-nanometerarchitectuur. Deze chip zit in de iPhone X, de 8 en de 8 Plus.

De Taiwanese chipmaker TSMC is begonnen met de productie van 's werelds 'kleinste' computerprocessor, vermoedelijk voor de volgende modellen iPhone van Apple. Foto Reuters

Uberauto ‘zag’ vrouw oversteken, maar besloot niet te remmen

Elaine Herzberg, de vrouw die in maart door een zelfrijdende Uber werd doodgereden, werd door de sensors van de auto waarschijnlijk aangemerkt als een vals positief: een object dat genegeerd kan worden. Dat hebben twee bronnen bij het taxibedrijf gemeld aan The Information.

De sensors van de auto hebben de overstekende voetganger wel ‘gezien’, maar de software taxeerde vervolgens ten onrechte dat het een te negeren ‘object’ betrof waarvoor niet geremd hoefde te worden.

De beslissing om wel of niet te remmen heeft te maken met hoe de software van een zelfrijdende auto is ingesteld. Deze software maakt tijdens de rit constant een afweging of objecten langs en op de rijbaan mogelijk in botsing met de auto komen of niet. Als de inschatting wordt gemaakt dat een botsing onvermijdelijk is, zal de auto een noodstop maken en proberen uit te wijken.

Beeld van een dashcam aan boord van de zelfrijdende Uber, kort voor de aanrijding. Foto AP

Wanneer een zelfrijdende auto te vaak onterecht remt, is dat oncomfortabel voor de passagiers. Bovendien is het potentieel gevaarlijk, omdat andere auto’s achterop het zelfrijdende voertuig kunnen klappen. Maar als de software een ‘object’ ten onrechte als te negeren taxeren, kan een ongeluk gebeuren zoals afgelopen maart.

Softwareontwikkelaars moeten bij het programmeren een balans vinden tussen deze twee uitersten, waarbij veiligheid de hoogste prioriteit moet hebben. In het geval van de Uber-auto is daarbij kennelijk iets mis gegaan en de overstekende voetganger met haar fiets werd aangereden en overleed. De menselijke bestuurder die wordt geacht de computers in de gaten te houden, had kort voor het ongeval haar ogen niet op de weg, waardoor zij niet kon ingrijpen toen het mis dreigde te gaan.

Volgens het interne Uber-onderzoek heeft de software die personen moet detecteren en herkennen, goed gewerkt. Desondanks is door andere software ‘besloten’ niets met deze informatie te doen, aldus The Information. Uber wil niet reageren op de publicatie omdat de National Transportation Safety Board het ongeval nog bestudeert en het taxibedrijf niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van het officiële onderzoek.

Raketbouwer Boeing toont zich overmoedig - 1 mei 2018

Wie heeft de grootste? Een belangrijke vraag voor raketbouwers. Elon Musk heeft met zijn Falcon Heavy momenteel de grootste. ‘Valt tegen’, zegt Boeing nu, dat niet alleen vliegtuigen bouwt, maar ook werkt aan de SLS, een reuzenraket die Nasa gaat gebruiken voor verre ruimtemissies. ‘De Falcon Heavy van SpaceX is te klein voor dit type missies’, toetert Boeing op zijn website. ‘Zodra de SLS gereed is, is dit de krachtigste raket ooit gebouwd.’

Steek die maar in je zak, Elon Musk. Alleen: het klopt niet, vlooide Ars Technica uit. De krachtigste raket aller tijden is de Saturnus V, die in de jaren zestig en zeventig mannen naar de maan stuurde. Deze raket was in staat 118 ton vracht in een baan om de aarde te schieten. De eerste versie van de SLS komt straks niet verder dan 70 ton. Een verbeterde versie moet halverwege de jaren twintig tot 105 ton komen, maar dat is nog altijd flink minder dan de 118 van de Saturnus. Er ligt een schets op de tekentafel van een SLS die 130 ton in een baan om de aarde kan schieten, maar voor dit model is nog geen bouwdatum gepland.

Impressie van de lancering van Space Launch System (SLS) die vanaf 2020 moet gaan vliegen. Nasa's nieuwe werkpaard is volgens fabrikant Boeing 's werelds grootste raket ooit gemaakt. Foto Reuters

Voorlopig is de claim ‘krachtigste raket ooit gebouwd’ dus wat voorbarig. Nog een detail: de lancering van een volledig opgetuigde Falcon Heavy kost 150 miljoen dollar. Die van de door tegenslagen en uitstel geplaagde SLS gaat richting de miljard dollar. Wie heeft er ook al weer de grootste? [BvdW]

'Gun control' volgens Techbedrijven - 25 april 2018

Verzachtende omstandigheden. Foto The Verge

Dit is dus waar de discussie over wapenbezit op is uitgedraaid: op de vraag wie van de grote techbedrijven zijn emoji voor pistolen inmiddels heeft veranderd van een 'echte' revolver in een waterpistool. Apple paste zijn icoontje als eerste aan, enkele jaren later gevolgd door Samsung, Twitter en Google. Het enige concern dat halsstarrig de bad guy blijft spelen is Microsoft, dat nog altijd een gewone revolver als emoji gebruikt. Opmerkelijk: in 2015 was dit juist het enige technologieconcern dat in plaats van een pistool een soort ruimtewapen gebruikte. Oh ja, natuurlijk heeft Facebook ook nog een echt pistool. Maar dit concern heeft kenbaar gemaakt te willen overstappen op een vrolijk gekleurd plastic exemplaartje. Wereldvrede is nabij. [BvdW]

Nest nog geen geldmachine - 24 april 2018

Hardware is hard, zeggen techondernemers graag tegen elkaar als er weer eens een start-up is omgevallen. Met software valt relatief makkelijk geld te verdienen, maar wee je gebeente als je als jong bedrijf met hardware aan de gang gaat, dan wordt de kans op succes een stuk kleiner. Dat merkt ook gigant Google. Het moederbedrijf van de zoekmachine, Alphabet, heeft onlangs Nest overgenomen, maker van beveiligingscamera’s, lerende thermostaten en vriendelijke brandmelders. Met het techbedrijf, in 2014 gekocht voor 3 miljard dollar, hoopt Alphabet vaste voet aan de grond te krijgen in het slimme huis.

De Nest cam IQ outdoor, een nieuwe beveiligingscamera voor buiten met gezichtsherkenning. Foto Nest

Nest boekte het afgelopen jaar 726 miljoen dollar (595 miljoen euro) aan inkomsten. Dat is mooi. Maar het verlies bedroeg een spectaculaire 621 miljoen dollar, berekende onder meer The Verge. Hoewel Nest al sinds 2010 bestaat, lukt het het bedrijf kennelijk nog niet geld te verdienen aan zijn spullen. Hardware is hard, blijkt maar weer eens.

Alphabet zelf draait overigens lekker. Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een winst van 9 miljard dollar (pdf) bij een omzet van 31 miljard. [BvdW]

Overname moet Flickr weer ‘great’ maken - 23 april 2018

De homepage van Flickr. Foto Flickr

Fotodeel- en bewaardienst SmugMug heeft fotodeel- en bewaardienst Flickr gekocht voor een onbekend bedrag. Flickr, een restant uit de scheidingsboedel van Yahoo, was in de jaren nul een belangrijk platform waarop fotografen hun werk deelden. De laatste jaren is de dienst een beetje uit het zicht verdwenen. SmugMug zegt Flickr weer in oude luister te willen herstellen, iets wat vaker wordt vernomen bij de overname van kwakkelende techdiensten. Flickr heeft te lijden gehad onder de populariteit van diensten als Instagram en Google Photos en wist niet aan te haken bij de opkomst van smartphonefotografie. Onder de hoede van Yahoo dreigde Flickr het Kodak van de digitale fotoplatforms te worden. Dit lot moet nu worden afgewend. [BvdW]

Nieuwe clipjes uit de steentijd - 17 april 2018

Foto The Flintstones

Wat gebeurt er als je zelflerende algoritmes loslaat op de steentijd? Nieuwe clipjes van de Amerikaanse animatieserie The Flintstones. Onderzoekers van onder andere het Allen Institute for Artificial Intelligence zijn erin geslaagd om machines met behulp van kunstmatige intelligentie korte video’s van de populaire serie uit de jaren 60 te laten maken. Dit gebeurt op basis van een netwerk dat met 25 duizend video’s van The Flintstones is getraind en een omschrijving per scène. De onderzoekers kunnen nu een beschrijving geven (bijvoorbeeld ‘Fred loopt met een rode hoed op door de huiskamer’) waarna de machine zelf het korte clipje maakt. (LV)