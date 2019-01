Techblog - Ook Google in opspraak om beloning voor gebruik van datagraaiapp

Google is in opspraak vanwege de Screenwise Meter, een app die data verzamelt. Beeld Reuters

Ook Google beloonde gebruik van datagraaiapp - 31 januari 2019

Na Facebook blijkt ook Google zich schuldig te hebben gemaakt aan het belonen van gebruikers in ruil voor het gebruik van een speciale app. De app - Screenwise Meter genaamd - doet niets anders dan zoveel mogelijk data verzamelen, bijvoorbeeld welke apps van concurrenten mensen gebruiken. Wie de app installeerde, werd beloond met cadeaubonnen. Google heeft inmiddels excuses gemaakt. Niet zozeer voor de app zelf, maar voor het gebruik van Apple’s ‘developer program’. Dit is bedoeld voor het testen van nieuwe apps, buiten de appstore om. Apple heeft Facebook al op de vingers getikt voor het misbruik van dit programma. Facebook mag het testprogramma voorlopig niet gebruiken. Google was volgens Techcrunch, dat beide schandalen aan het licht bracht, wel een stuk transparanter over de app dan Facebook. Zowel Facebook als Google heeft de graaiapps inmiddels ontmanteld voor gebruik op iPhones. (LV)

Japan hackt eigen burgers om veiligheid te testen - 31 januari 2019

De Japanse overheid gaat haar eigen burgers hacken. Niet als ze verdacht worden van allerhande criminele zaakjes, nee, het land wil de beveiliging van slimme apparaten op orde hebben. Het land gaat bij 200 miljoen slimme apparaten van burgers en bedrijven proberen in te breken door makkelijke wachtwoorden te proberen. Allereerst van routers en webcams. Lukt dit? Dan krijgt de eigenaar instructies hoe de beveiliging wél op orde te brengen. Japan doet dit met het oog op de Olympische Spelen van 2020, om te voorkomen dat kwaadwillende hackers chaos kunnen veroorzaken door via slecht beveiligde apparaten de digitale infrastructuur van de Spelen aan te vallen. (NW)

Groot Apple-lek werd ontdekt door Fortnite-spelende tiener - 30 januari 2019

Apple werd deze week in verlegenheid gebracht door een even simpel als groot lek in de groepsfunctie van FaceTime. Bel iemand op via FaceTime en voeg – terwijl de telefoon overgaat – het eigen nummer toe in een groeps-chat. Hierna staat de microfoon van de persoon aan de andere kant lijn open, ook al neemt hij zijn telefoon helemaal niet op. Meer was er niet nodig. Het lek blijkt te zijn ontdekt door een 14-jarige Fortnite-speler uit Arizona die er bij toeval achter kwam. Om het voor Apple nog pijnlijker te maken: de jongen en zijn moeder hebben zich heel veel moeite moeten getroosten om aandacht van Apple te krijgen. Mails, brieven, appjes; het mocht allemaal niet baten, vertelt de moeder tegenover The Wall Street Journal. Op 20 januari begon ze Apple te benaderen. Toen er geen reactie kwam, besloot ze vijf dagen later op YouTube een video te publiceren waarin het lek werd uitgelegd. De zoon hoopt nog op een beloning van Apple. (LV)

Vouwtelefoon Xiaomi werkt nét wat anders - 24 januari 2019

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft een video gepubliceerd waarin een prototype van een vouwtelefoon wordt getoond. Vouwtelefoons beloven dit jaar dé hype te worden op het gebied van smartphones. Het eveneens Chinese Royole beet eind vorig jaar al het spits af, waarna Samsung volgde met een aankondiging. Het toestel van Xiaomi werkt net iets anders dan deze twee voorbeelden. Het toestel wordt namelijk niet dubbel geklapt, maar in drieën gevouwen. Het ziet er veelbelovend uit, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. Ongetwijfeld moet er nog flink aan gesleuteld worden. Huawei, na Samsung wereldwijd de nummer twee op de markt voor mobiele telefoons, zou overigens ook een vouwbaar model in voorbereiding hebben. (LV)

Spotify laat gebruikers artiesten blokkeren – 23 januari 2019

Zou het niet fijn zijn om artiesten te kunnen blokkeren op Spotify? Zodat je niet voor de zoveelste keer die artiest tegenkomt waar je helemaal klaar mee bent? Precies die mogelijkheid is Spotify nu aan het testen. iPhone-bezitters kunnen de functionaliteit al gebruiken door naar een artiestenpagina te gaan, op de drie bolletjes rechts bovenin te klikken en ‘speel deze artiest niet opnieuw af’ aan te vinken. Hierna duikt de artiest niet meer op in playlist, Spotify-radiozenders of andere lijsten. Mogelijk nog wel als gastbijdrage bij een andere artiest, trouwens: die nummers worden niet geblokkeerd. Wanneer de optie op alle apparaten beschikbaar komt, is niet bekendgemaakt. (NW)

Big Brother Award voor Kamer van Koophandel - 23 januari 2019

De Kamer van Koophandel (KvK) is volgens het Nederlandse publiek de grootste privacyschender van Nederland. De instantie kreeg daarom dinsdag de Big Brother Award uitgereikt door de organisatie Bits of Freedom, die zich inzet voor privacy. Alle bedrijven – ook zzp’ers – in Nederland moeten zijn ingeschreven bij de KvK. De organisatie verkoopt de persoonlijke gegevens vervolgens door met als gevolg dat zzp’ers worden gestalkt door bedrijven die iets willen verkopen. De twee andere genomineerden waren de Belastingdienst en Facebook. Bits of Freedom reikte ook een Expertprijs uit. Die ging naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De manier waarop hij zorgfraude wil aanpakken, schendt volgens de jury het beroepsgeheim waar artsen zich aan moeten houden. (LV)

Test met deze quiz of je phishing herkent - 22 januari 2019

Zit er ineens een mailtje van Rabobank in de mailbox dat je nú op de meegestuurde link moet klikken – anders zou al je spaargeld weleens verloren kunnen gaan. En je zit nog wel bij ABN Amro. Overduidelijke phishing natuurlijk, een poging van cybercriminelen (of cyberschavuiten, in sommige gevallen) om je te laten klikken op de link. Bijvoorbeeld omdat ze je op een nepwebsite proberen te verleiden om betaalgegevens prijs te geven, of omdat je er een virus mee binnenhaalt.

Maar phishing kan ook veel geniepiger zijn dan het hierboven gegeven voorbeeld. Een nieuwe quiz van Google, waarin je moet aangeven of berichten phishing of legitiem zijn, illustreert dit uitstekend. Probeer hier zelf of je de phishing eruit pikt. En ja, deze link is legitiem.

Lees hier tips hoe jezelf te beschermen tegen allerhande kwaadaardigheid op internet. Dat dit nodig is, werd vorige week maar weer duidelijk, toen vele miljoenen gelekte mailadressen en wachtwoorden online bleken te zijn gedumpt. (NW)

Nike komt met nieuwe zelfstrikkende schoen – 17 januari 2019

We kenden ze al van Back to the Future, maar als het aan Nike ligt gaan we ze massaal dragen: zelfstrikkende schoenen. In februari brengen ze de nieuwe Nike Adapt BB uit, die door middel van een telefoon-app strakker en losser gemaakt kan worden. Met 350 dollar (300 euro) kosten de sneakers de helft van de voorganger, de HyperAdapt 1.0 uit 2016. Overigens werken de schoenen niet met veters, motortjes trekken de schoen zelf strakker. De schoenen moeten dan wel worden opgeladen: een uur of drie voor twee weken gebruik. De Nederlandse prijs is nog niet bekend. (NW)

