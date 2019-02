Techblog – Nederland is tegen Europees akkoord over omstreden uploadfilter: ‘Dit is een stap terug’

Beeld EPA

Nederland tegen Europees akkoord over omstreden uploadfilter - 21 februari 2019

Nederland is tegen de wijzigingen in de Europese auteursrechtrichtlijnen die de lidstaten van de EU deze week goedkeurden. Behalve Nederland waren Finland, Italië, Polen en Luxemburg ook tegen, waarmee de landen in de minderheid waren. In de richtlijnen staat onder meer dat platforms als YouTube en Facebook gebruikers die auteursrechtelijk beschermd materiaal plaatsen strenger moeten controleren. Volgens Nederland is er geen goede balans tussen bescherming van de rechthebbenden (de makers en uitgevers van bijvoorbeeld video’s en muziek) en de belangen van burgers. Ook vindt Nederland de richtlijnen juridisch onduidelijk. Daarmee zou dit ‘een stap terug’ zijn vergeleken met de oude situatie. De richtlijnen moeten nog langs het Europees Parlement voor goedkeuring; naar verwachting is dit een formaliteit. (NW)

Google maakt excuses voor geheime microfoon in veiligheidsapparatuur – 20 februari 2019

Toen Google onlangs aankondigde dat zijn veiligheids- en alarmsysteem Nest Secure voortaan ook zou samenwerken met Google Assistant, leek er niet zoveel aan de hand. Sterker nog: alleen maar fijn toch, dat ook dit apparaat met de stem kan worden bediend? Niet helemaal. Het was namelijk tot die aankondiging helemaal niet bekend dat het apparaat van Nest (dat in 2014 door Google werd overgenomen) überhaupt een ingebouwde microfoon aan boord had. Een woordvoerder van Google zegt tegenover Business Insider dat het niet de bedoeling was om de bewuste microfoon geheim te houden. ‘Hij zou gewoon in de specificaties hebben moeten zitten. Dit is een fout van onze kant.’ Ook benadrukt het bedrijf dat de microfoon niet standaard op ‘aan’ zou hebben gestaan. Het product is overigens nooit te koop geweest in Nederland. (LV)

De Nederlandse huiskamer wordt slim. Dat levert gemak op, maar ook zorgen over privacy. Want wat gebeurt er met de intieme data die bedrijven verzamelen?

If @Google's @Nest Secure devices really had secret microphones that they hid from consumers, those consumers should probably be forgiven if they don't trust the company's after-the-fact promises that it never spied on them. #DontBeEvil https://t.co/sZsFC31zdV via @csoonline Tom Zeller Jr.

Politie ‘verleidt’ jongeren tot cybercrime in campagne – 14 februari 2019

Om jongeren bewust te maken hoe makkelijk je de grens van cybercrime overschrijdt, bedacht de Nederlandse politie een unieke campagne. Via gameplatform IGN, YouTuber Marije Zuurveld en de website scholieren.com werden ze afgelopen week verleid om illegale activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een ddos-aanval om de elektronische leeromgeving van school plat te leggen of het inloggen op andermans Instagram-account om een onwelgevallige foto te verwijderen. Wie op de bijbehorende link klikte, wat 9.456 jongeren deden, belandde echter op een website van de politie met uitleg over cybercrime. Ruim eenderde van hen gaf aan niet te weten dat de belofte van de link illegaal was. (NW)

Schietspel Fortnite krijgt serieuze concurrentie van Apex Legends – 14 februari 2019

Online schietspel Apex Legends blijkt een daverend succes. Na een week telde de game volgens uitgever Electronic Arts al 25 miljoen spelers. Vorig weekend speelden op het drukste moment twee miljoen gamers tegelijkertijd het spel. Daarmee dreigt het een serieuze concurrent te worden voor het mateloos populaire Fortnite, dat momenteel zo’n tweehonderd miljoen spelers heeft. Temeer omdat de twee spellen aan de basis hetzelfde zijn: je landt met honderd spelers op een eiland en vecht het al schietend uit tot één team of speler over is. Beide spellen zijn gratis; spelers betalen slechts voor uiterlijkheden, zoals pakjes. (NW)

Wat te doen als je kinderen maar niet stoppen met Fortnite spelen? Techredacteur Bard van de Weijer bespreekt zijn worsteling.

Honderden ontslagen bij maker Candy Crush en Call of Duty - 13 februari 2019

Van de 9600 medewekers van gameontwikkelaar Activision Blizzard verliezen er 800 hun baan. En dat terwijl Activision Blizzard in 2018 een omzet noteerde van 2,4 miljard dollar, ten opzichte van 2 miljard dollar in 2017. De winst was 1,8 miljard dollar, fors meer dan de 273 miljoen dollar een jaar eerder. Toch meent het bedrijf dat er meer in het vat had gezeten. Zo had de populariteit van online spel Fortnite, van concurrent Epic, zijn weerslag op de omzet. En dus vallen de ontslagen, vooral bij verkoop- en de administratieafdelingen. Daar staat tegenover dat het bedrijf meer game-ontwikkelaars wil aantrekken voor succesvolle spelreeksen als Call of Duty en Diablo. Eerder kwamen spelontwikkelaars Electronic Arts en Take-Two Interactive Software met tegenvallende jaarcijfers. (NW)

Een gamer speelt Call of Duty: Black Ops 4, gemaakt door Activision Blizzard. Beeld AFP

Gratis Chrome-extensie van Google controleert of wachtwoorden wel veilig zijn - 7 februari 2019

Google heeft een zogenoemde extensie voor zijn browser Chrome gemaakt waarmee accounts beter kunnen worden beveiligd. Het gratis Password Checkup – dat na installatie als een knopje bovenin Chrome zichtbaar is – controleert bij het inloggen op websites of een gebruikt wachtwoord veilig is. Dat doet Google om het ingegeven wachtwoord te vergelijken met een grote database met bekende lekken. De dienst is daarmee vergelijkbaar met diensten als Have I Been Pwned, met het verschil dat een gebruiker niet iedere keer actief zelf naar die site hoeft te gaan. Als Google onraad vermoed, geeft Password Checkup een melding met het dringende advies een nieuw wachtwoord te gebruiken. Google benadrukt dat het geen informatie over inlognamen of wachtwoorden verzamelt. (LV)

Spotify wil ook groot worden met podcasts - 7 februari 2019

Spotify wil zich de komende tijd nog meer richten op podcasts. Daarom heeft het twee bedrijven overgenomen die zich hiermee bezighouden. Het gaat om Gimlet, een maker van podcasts, en Anchor, een programma waarmee mensen hun eigen podcasts kunnen publiceren. De aankondiging valt samen met de kwartaalcijfers. Het van oorsprong Zweedse bedrijf maakt voor het eerst in zijn ruim tienjarige bestaan winst. Het wist het vierde kwartaal een nettowinst te boeken van 442 miljoen euro. Het aantal actieve maandelijkse gebruikers steeg – boven verwachting – naar 207 miljoen, 29 procent dan een jaar eerder. Nog belangrijker is het aantal betalende gebruikers, dat steeg naar 96 miljoen. Hiermee zijn de Zweden bijna twee keer zo groot als rivaal Apple, dat zo’n 50 miljoen betalende muziekklanten heeft. (LV)

Audio first: Sharing some thoughts on @Gimletmedia and @anchor joining Spotify. https://t.co/mprJLjQxFe Daniel Ek

Directeuren van de communicatiedienst bij Facebook stappen op - 7 februari 2019

Twee mensen vertrekken bij de communicatieafdeling. Het gaat om Caryn Marooney, onderdirecteur voor wereldwijde communicatie. Ze heeft besloten te vertrekken maar benadrukt wel ‘meer dan ooit te geloven in Facebook’. Daarnaast stapt ook Debbie Frost op. Zij was de vicepresident communicatie en PR. Dat bevestigt het bedrijf.

Bij Facebook, en dan in het bijzonder op de communicatieafdeling, zijn de afgelopen maanden meerdere hooggeplaatste werknemers vertrokken. Of het gaat om vrijwillige vertrekken is niet duidelijk. Ook de exacte redenen van vertrek zijn niet bekend. In oktober kwam de voormalige Britse vicepremier Nick Clegg aan het hoofd te staan van de communicatiedienst van Facebook. Het bedrijf bestaat 15 jaar en wordt geconfronteerd met een groeivertraging en een reeks schandalen en kritiek. Facebook zegt wereldwijd 2,3 miljard maandelijks actieve gebruikers te hebben.

België dreigt forse achterstand op te lopen met 5G - 6 februari 2019

De veiling van 5G-radiofrequenties, nodig om deze snellere vorm van mobiel internet te lanceren, dreigt in België flink vertraging op te lopen. De Belgische federale regering en de deelstaten werden het woensdag niet eens over de verdeling van de opbrengsten van die veiling. De deelstaten willen een groter deel van de opbrengst dan nu is vastgelegd in de telecomwet. Vorige maand mislukte een eerdere poging om tot een akkoord te komen, volgende maand is de volgende kans. Ook als het dan wel lukt, lijkt grote vertraging onafwendbaar: door aankomende verkiezingen kan het parlement een nieuwe telecomwet pas na 26 mei goedkeuren. Gevreesd wordt dat het Belgische bedrijfsleven een technologische achterstand oploopt op de rest van Europa. (NW)

Geen akkoord over 5G. Ordinaire centenkwestie vanuit regio’s blokkeert economische toekomst van ons land. Bijzonder jammer en kortzichtig. Grote rem op nieuwe diensten voor consument, innovatie door start-ups en nieuwe oplossingen industrie. Zeer teleurgesteld! Philippe De Backer

‘Slecht gesteld met digitale beveiliging ziekenhuizen’ - 6 februari 2019

Het is slecht gesteld met de digitale beveiliging van Nederlandse ziekenhuizen. Dat concludeert cybersecuritybedrijf Cybersprint in een onderzoek, in opdracht van Elsevier Weekblad. Cybersprint onderzocht in totaal 7258 websites, servers en IP-adressen van de acht academische, de tien grote en de tien kleinste ziekenhuizen. Bij alle ziekenhuizen zijn kwetsbaarheden vastgesteld. Zo was er in een academisch ziekenhuis een babycam niet beveiligd, waardoor pasgeborenen van buitenaf door iedereen konden worden bekeken. Ook draaide bij een academisch ziekenhuis een kwart van de websites op verouderde software. Van de tien grote ziekenhuizen is bij de helft gedateerde software aangetroffen. Cynthia Schouten van Cybersprint benadrukt dat verouderde software grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van patiëntgegevens. ‘Het is een kwestie van een programmaatje downloaden. Elke 11-jarige kan dat.’ (LV)

Ook Google beloonde gebruik van datagraaiapp - 31 januari 2019

Na Facebook blijkt ook Google zich schuldig te hebben gemaakt aan het belonen van gebruikers in ruil voor het gebruik van een speciale app. De app - Screenwise Meter genaamd - doet niets anders dan zoveel mogelijk data verzamelen, bijvoorbeeld welke apps van concurrenten mensen gebruiken. Wie de app installeerde, werd beloond met cadeaubonnen. Google heeft inmiddels excuses gemaakt. Niet zozeer voor de app zelf, maar voor het gebruik van Apple’s ‘developer program’. Dit is bedoeld voor het testen van nieuwe apps, buiten de appstore om. Apple heeft Facebook al op de vingers getikt voor het misbruik van dit programma. Facebook mag het testprogramma voorlopig niet gebruiken. Google was volgens Techcrunch, dat beide schandalen aan het licht bracht, wel een stuk transparanter over de app dan Facebook. Zowel Facebook als Google heeft de graaiapps inmiddels ontmanteld voor gebruik op iPhones. (LV)

Facebook isn't the only one courting users for data collection https://t.co/EKL0DPV3oN TechCrunch

Japan hackt eigen burgers om veiligheid te testen - 31 januari 2019

De Japanse overheid gaat haar eigen burgers hacken. Niet als ze verdacht worden van allerhande criminele zaakjes, nee, het land wil de beveiliging van slimme apparaten op orde hebben. Het land gaat bij 200 miljoen slimme apparaten van burgers en bedrijven proberen in te breken door makkelijke wachtwoorden te proberen. Allereerst van routers en webcams. Lukt dit? Dan krijgt de eigenaar instructies hoe de beveiliging wél op orde te brengen. Japan doet dit met het oog op de Olympische Spelen van 2020, om te voorkomen dat kwaadwillende hackers chaos kunnen veroorzaken door via slecht beveiligde apparaten de digitale infrastructuur van de Spelen aan te vallen. (NW)

Groot Apple-lek werd ontdekt door Fortnite-spelende tiener - 30 januari 2019

Apple werd deze week in verlegenheid gebracht door een even simpel als groot lek in de groepsfunctie van FaceTime. Bel iemand op via FaceTime en voeg – terwijl de telefoon overgaat – het eigen nummer toe in een groeps-chat. Hierna staat de microfoon van de persoon aan de andere kant lijn open, ook al neemt hij zijn telefoon helemaal niet op. Meer was er niet nodig. Het lek blijkt te zijn ontdekt door een 14-jarige Fortnite-speler uit Arizona die er bij toeval achter kwam. Om het voor Apple nog pijnlijker te maken: de jongen en zijn moeder hebben zich heel veel moeite moeten getroosten om aandacht van Apple te krijgen. Mails, brieven, appjes; het mocht allemaal niet baten, vertelt de moeder tegenover The Wall Street Journal. Op 20 januari begon ze Apple te benaderen. Toen er geen reactie kwam, besloot ze vijf dagen later op YouTube een video te publiceren waarin het lek werd uitgelegd. De zoon hoopt nog op een beloning van Apple. (LV)

Beeld Getty Images

Vouwtelefoon Xiaomi werkt nét wat anders - 24 januari 2019

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft een video gepubliceerd waarin een prototype van een vouwtelefoon wordt getoond. Vouwtelefoons beloven dit jaar dé hype te worden op het gebied van smartphones. Het eveneens Chinese Royole beet eind vorig jaar al het spits af, waarna Samsung volgde met een aankondiging. Het toestel van Xiaomi werkt net iets anders dan deze twee voorbeelden. Het toestel wordt namelijk niet dubbel geklapt, maar in drieën gevouwen. Het ziet er veelbelovend uit, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. Ongetwijfeld moet er nog flink aan gesleuteld worden. Huawei, na Samsung wereldwijd de nummer twee op de markt voor mobiele telefoons, zou overigens ook een vouwbaar model in voorbereiding hebben. (LV)

Spotify laat gebruikers artiesten blokkeren – 23 januari 2019

Zou het niet fijn zijn om artiesten te kunnen blokkeren op Spotify? Zodat je niet voor de zoveelste keer die artiest tegenkomt waar je helemaal klaar mee bent? Precies die mogelijkheid is Spotify nu aan het testen. iPhone-bezitters kunnen de functionaliteit al gebruiken door naar een artiestenpagina te gaan, op de drie bolletjes rechts bovenin te klikken en ‘speel deze artiest niet opnieuw af’ aan te vinken. Hierna duikt de artiest niet meer op in playlist, Spotify-radiozenders of andere lijsten. Mogelijk nog wel als gastbijdrage bij een andere artiest, trouwens: die nummers worden niet geblokkeerd. Wanneer de optie op alle apparaten beschikbaar komt, is niet bekendgemaakt. (NW)

Big Brother Award voor Kamer van Koophandel - 23 januari 2019

De Kamer van Koophandel (KvK) is volgens het Nederlandse publiek de grootste privacyschender van Nederland. De instantie kreeg daarom dinsdag de Big Brother Award uitgereikt door de organisatie Bits of Freedom, die zich inzet voor privacy. Alle bedrijven – ook zzp’ers – in Nederland moeten zijn ingeschreven bij de KvK. De organisatie verkoopt de persoonlijke gegevens vervolgens door met als gevolg dat zzp’ers worden gestalkt door bedrijven die iets willen verkopen. De twee andere genomineerden waren de Belastingdienst en Facebook. Bits of Freedom reikte ook een Expertprijs uit. Die ging naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De manier waarop hij zorgfraude wil aanpakken, schendt volgens de jury het beroepsgeheim waar artsen zich aan moeten houden. (LV)

Liv van der Veen (links), hoofd Beleid en Juridische Zaken bij de Kamer van Koophandel, krijgt de Big Brother Award uitgereikt. Beeld Bits of Freedom

Test met deze quiz of je phishing herkent - 22 januari 2019

Zit er ineens een mailtje van Rabobank in de mailbox dat je nú op de meegestuurde link moet klikken – anders zou al je spaargeld weleens verloren kunnen gaan. En je zit nog wel bij ABN Amro. Overduidelijke phishing natuurlijk, een poging van cybercriminelen (of cyberschavuiten, in sommige gevallen) om je te laten klikken op de link. Bijvoorbeeld omdat ze je op een nepwebsite proberen te verleiden om betaalgegevens prijs te geven, of omdat je er een virus mee binnenhaalt.

Maar phishing kan ook veel geniepiger zijn dan het hierboven gegeven voorbeeld. Een nieuwe quiz van Google, waarin je moet aangeven of berichten phishing of legitiem zijn, illustreert dit uitstekend. Probeer hier zelf of je de phishing eruit pikt. En ja, deze link is legitiem.

Lees hier tips hoe jezelf te beschermen tegen allerhande kwaadaardigheid op internet. Dat dit nodig is, werd vorige week maar weer duidelijk, toen vele miljoenen gelekte mailadressen en wachtwoorden online bleken te zijn gedumpt. (NW)

Nike komt met nieuwe zelfstrikkende schoen – 17 januari 2019

We kenden ze al van Back to the Future, maar als het aan Nike ligt gaan we ze massaal dragen: zelfstrikkende schoenen. In februari brengen ze de nieuwe Nike Adapt BB uit, die door middel van een telefoon-app strakker en losser gemaakt kan worden. Met 350 dollar (300 euro) kosten de sneakers de helft van de voorganger, de HyperAdapt 1.0 uit 2016. Overigens werken de schoenen niet met veters, motortjes trekken de schoen zelf strakker. De schoenen moeten dan wel worden opgeladen: een uur of drie voor twee weken gebruik. De Nederlandse prijs is nog niet bekend. (NW)

De Nike Adapt BB. Beeld Nike