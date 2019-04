Techblog – Kunstmatige intelligentie bedenkt nieuwe sport

Speedgate in actie Beeld AKQA

Kunstmatige intelligentie bedenkt nieuwe sport - 15 april 2019

‘Machines verslaan ons met schaken, maar ze moeten nog het eerste spel bedenken dat de mens eeuwenlang blijft fascineren’, zo verzuchtte cognitief psycholoog Irene Pepperberg een paar jaar terug in het boek Machines die Denken. Ook die handschoen is opgepakt. Speedgate is volgens techblog Techcrunch de eerste sport die helemaal is bedacht door kunstmatige intelligentie. Hiertoe werden de gegevens van vierhonderd bestaande sporten gevoed aan een neuraal netwerk. Uiteindelijk kozen mensen de meest realistische sport. Speedgate wordt gespeeld met een reguliere rugbybal, in afwachting van een ‘officiële Speedgate-bal’. Het veld bestaat uit drie cirkels, waarvan de middelste niet bezet mag worden. Of Speedgate echt de harten van sportliefhebbers gaat veroveren? Het promofilmpje doet ons vooral denken aan de hilarische cricketparodie van Jiskefet van een jaar of 25 geleden. ‘Very well executed!’ (LV)

Amazon laat medewerkers luisteren naar gespreksopnames van Alexa - 11 april 2019

Ooit een gênante vraag gesteld aan Alexa, de virtuele assistent die huist in Amazon-praatpalen? Dan kan het maar zo dat een Amazon-medewerker hem heeft gehoord. Bloomberg schrijft op basis van zeven anonieme bronnen die aan Alexa werkten, dat een deel van de opnamen niet door computers, maar door mensen wordt geanalyseerd. Dit zodat Amazon haar assistent kan verbeteren. Amazon zou duizenden medewerkers over de hele wereld in dienst hebben audio-opnames luisteren van gesprekken met Alexa. Meestal is weinig bijzonders te horen, maar ook een vals zingende vrouw onder de douche en geluiden die op seksueel geweld leken te duiden kwamen langs. ‘We noteren maar een extreem klein deel van Alexa-spraakopnames om de klantervaring te verbeteren', reageert een woordvoerder van Amazon tegen Bloomberg. Bovendien zouden werknemers de afkomst van de opnames niet kunnen herleiden. (NW)

Nederlandse toezichthouder begint onderzoek naar Apples App Store - 11 april 2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat onderzoeken of Apple misbruik maakt van zijn machtspositie met zijn App Store. Dit gebeurt ‘naar aanleiding van signalen van app-aanbieders’ die de toezichthouder ontving tijdens een marktstudie naar appstores. App-aanbieders zijn volgens de ACM ‘in grote mate afhankelijk’ van Apple (en ook Google) voor het aanbieden van hun apps. De machtspositie geeft Apple en Google volgens de ACM de mogelijkheid oneerlijke voorwaarden te stellen.

Het onderzoek richt zich in ieder geval op Nederlandse apps voor nieuwsmedia die hun apps aanbieden via de App Store van Apple. Aanbieders van digitale producten en diensten zijn verplicht om bij aankopen vanuit de app in het eerste jaar 30 procent commissie te betalen, bijvoorbeeld bij het afsluiten van abonnementen vanuit de app. Ook buiten Nederland speelt deze discussie overigens. Het was voor Spotify zelfs reden om recent een officiële klacht tegen Apple in te dienen bij de Europese Commissie. Ook Netflix verzet zich de laatste tijd tegen de hoge commissies die Apple verlangt en staat, net als Spotify, niet meer toe dat zijn gebruikers vanuit de app abonnementen afsluiten. Apple stelt in een reactie ‘alle vertrouwen’ te hebben in het onderzoek. (LV)

Britse nieuwsdiensten abonneren zich op robotjournalist - 10 april 2019

De robotjournalist krijgt klanten. In Groot-Brittannië abonneren acht regionale nieuwsdiensten zich op de dienst ‘Reporters And Data And Robots’, ofwel RADAR, dat automatisch nieuwsstukjes genereert. Naar eigen zeggen schrijft RADAR achtduizend van zulke artikelen per dag, met daarin lokale cijfers over zaken als criminaliteit en ziekenhuiswachttijden. Het gaat om cijfers die eenvoudig in vooraf geschreven sjablonen zijn in te passen, dus de robotjournalist hoeft weinig taalgevoel te hebben. De acht nieuwsdiensten bedienen weer 329 kranten, radiozenders en andere media, die de stukjes van RADAR eventueel kunnen omzetten in eigen verhalen. (NW)

Een sjabloon waarmee de NOS afgelopen Provinciale Statenverkiezingen automatisch lokale verkiezingsuitslagen genereerde. Beeld NOS

Kijken: met deze psychologische trucs verleidt Fortnite je om te blijven spelen - Woensdag 10 april

Twitter-topman verdient voor het eerst sinds jaren weer wat: 1,40 dollar - 9 april 2019

Twitter-topman Jack Dorsey heeft vorig jaar voor het eerst in vier jaar salaris gekregen van het bedrijf dat hij leidt. In officiële documenten staat dat Dorsey 1,40 dollar kreeg voor zijn werkzaamheden. Dat bedrag is vermoedelijk een verwijzing naar de maximale lengte van 140 tekens die een berichtje op Twitter oorspronkelijk mocht hebben. De afgelopen jaren koos Dorsey er steeds voor om te werken zonder loon of bonus. Op die manier wilde hij naar eigen zeggen zijn vertrouwen in Twitter uitdrukken. Dorsey hoeft overigens niet op een houtje te bijten. De topman is al miljardair. Ook werd deze week duidelijk dat Twitter nieuwe maatregelen neemt tegen spammers. Vanaf nu kunnen gebruikers maximaal vierhonderd nieuwe accounts per dag gaan volgen. Dat waren er duizend. (LV)

Follow, unfollow, follow, unfollow. Who does that? Spammers. So we’re changing the number of accounts you can follow each day from 1,000 to 400. Don’t worry, you’ll be just fine. Twitter Safety

Twitter-topman Jack Dorsey Beeld EPA

Google Assistent toont nu advertenties - 8 april 2019

Wie Google Assistent vraagt een hotel op de vakantiebestemming of een restaurant in de buurt te zoeken, kan nu advertenties voorgeschoteld krijgen, ontdekte Android Police. Althans, wie de Engelstalige spraakassistent gebruikt. De Nederlandstalige assistent is nog gevrijwaard van reclame. De advertenties vormen een minder fijne kant van de ‘verrijking’ die Google onlangs aan de zoekresultaten van zijn assistent toevoegde. Sinds vorige week toont de assistent bijvoorbeeld meer afbeeldingen en nuttige grafieken in zijn antwoorden en de mogelijkheid om fooien te berekenen bij restaurants in de buurt. Er zijn geen aanwijzingen dat Google Assistent ook advertenties gaat uitspreken. (NW)

Beeld Android Police

Muziekindustrie profiteert van streamingdiensten - 4 april 2019

De wereldwijde muziekindustrie blijft profiteren van diensten als Apple Music en Spotify. Uit de laatste cijfers van brancheorganisatie IFPI blijkt dat de omzet in 2018 met 9,7 procent is gegroeid. Het is voor het vierde achtereenvolgende jaar dat er meer wordt verkocht. 2014 was het dieptepunt. Het is allemaal goed nieuws, maar het oude niveau van rond de millenniumwisseling is nog heel ver weg. Werd er toen bijna 40 miljard omgezet, nu is dat de helft. Naast streaming groeit ook de omzet uit lp’s. Met de verkoop van cd’s en mp3’s gaat het al een tijd niet goed. (LV)

Australië gaat sociale media beboeten voor gewelddadig materiaal - 4 april 2019



Bedrijven als Facebook en Google (dat eigenaar is van YouTube) overtreden voortaan de Australische wet als ze niet onmiddellijk video’s of foto’s verwijderen waarin gewelddadige en strafbare feiten als verkrachting, marteling en moord te zien zijn.

De bedrijven zijn daarnaast verplicht om ‘binnen redelijke termijn’ de politie in te schakelen. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot tien procent van hun jaarlijkse wereldwijde omzet en gevangenisstraffen tot drie jaar. Volgens de Australische minister van Communicatie Mitch Field neemt de regering hiermee een ‘duidelijk standpunt’ in tegenover sociale media.

Het Australische parlement nam vandaag een wetsvoorstel aan dat werd opgesteld in de nasleep van de aanslagen in Christchurch. Daar richtte een schutter afgelopen maand een bloedbad aan in twee moskeeën. Hierbij kwamen vijftig mensen om het leven. De schutter droeg een bodycam en deelde via een livestream zijn actie op Facebook. Het duurde meer dan een uur voor de beelden door Facebook offline gehaald werden. In dat uur raakten de beelden steeds verder verspreid en bewerkte versies van de video blijven opduiken.

De platformen waarom het gaat, wijzen er op dat niemand dergelijke inhoud op zijn website wil en dat ze hun best doen het er zo snel mogelijk vanaf te halen. Door de enorme hoeveelheden inhoud die wordt geupload, is het echt extreem moeilijk dit direct te doen.

Jij bepaalt straks wie jou in WhatsApp aan groepsgesprekken mag toevoegen - 3 april 2019

Een volslagen vreemde die je toevoegt aan groepsgesprekken op WhatsApp, straks is dat niet langer zomaar mogelijk. WhatsApp geeft gebruikers controle over wie hen kan toevoegen aan groepsgesprekken, meldt de berichtendienst. Gebruikers kunnen bij hun privacyinstellingen kiezen of niemand, alleen vrienden of iedereen ze zomaar mag toevoegen aan groepsgesprekken. De rest moet eerst een uitnodiging sturen, zodat gebruikers pas in zo’n gesprek belanden als ze dit zelf accepteren. De eerste gebruikers kregen deze instellingen woensdag, de komende weken maakt WhatsApp ze wereldwijd beschikbaar. (NW)

Nederlandse netwerken ‘uitstekend’, T-Mobile heeft de beste – 3 april 2019

T-Mobile heeft het beste netwerk van Nederland, gevolgd door KPN op twee en Vodafone op drie, volgens een jaarlijkse test van P3 Communications. Het bedrijf reed onlangs met auto’s en de trein door Nederland om met smartphones de kwaliteit van mobiel internet en bellen te testen, in combinatie met metingen door 26 duizend mensen uit het hele land. Allen scoorden ‘uitstekend’. Op specifieke punten komen verschillende operators als beste naar voren. Zo had Vodafone de beste 4G-dekking. (NW)

Apple Watch ook in Nederland met hartritme-functie - 28 maart 2019

De hartritme-ECG-app voor de laatste Apple Watch is ook - via een update - buiten de VS beschikbaar, nu er ook Europese toestemming is. Dat betekent dat gebruikers op hun pols een elektrocardiogram kunnen maken en hun hartritme kunnen meten wanneer ze symptomen ervaren zoals een snelle of onregelmatige hartslag. Op die manier kunnen ze artsen van belangrijke gegevens voorzien, is het idee.

De ECG-functie van de Apple Watch Beeld Apple

Door de vinger op de draaiknop aan de zijkant te zetten, sluit het circuit en worden de elektrische signalen van het hart vastgelegd. Na 30 seconden wordt bepaald of het hartritme normaal is, tekenen van atriumfibrilleren (de meest voorkomende hartritmestoornis) vertoont of dat er geen beoordeling mogelijk is. De ECG’s, de bijbehorende beoordelingen en eventuele geconstateerde symptomen worden in de gezondheid-app op iPhone bewaard. Al deze gegevens kunnen vervolgens als pdf-bestand naar de arts worden gestuurd. (LV)

Apple Watch met ECG-functie Beeld Apple

Facebook gaat wit nationalisme en -separatisme blokkeren - 28 maart 2019

Facebook heeft aangekondigd het ‘prijzen, ondersteunen en weergeven van wit nationalisme en -separatisme’ volledig in de ban te doen. Onder de nieuwe richtlijn valt ook Instagram. Tot nu toe stond Facebook bijvoorbeeld het schrijven van een post toe waarin wordt opgeroepen tot de oprichting van een witte etnostaat, waaruit mensen van kleur geweerd moeten worden. Onder de nieuwe richtlijnen zal dit soort materiaal worden verwijderd. Mensen die zoeken naar termen die gelieerd zijn aan wit nationalisme, zullen door het sociale netwerk worden doorverwezen naar een organisatie die zich inzet tegen extreemrechts ideologieën.

Facebook werd bekritiseerd nadat een witte nationalist in Nieuw-Zeeland het vuur opende op twee moskeeën en zijn gruweldaden via een livestream met de wereld deelde. Meerdere wereldleiders, waaronder de premier van Nieuw-Zeeland, riepen sociale media hierna op om hun verantwoordelijkheid te nemen voor extremistisch materiaal dat op hun platforms wordt gedeeld. In een blog schrijft Facebook woensdag dat het bedrijf na maanden onderzoek tot de conclusie gekomen dat wit nationalisme onlosmakelijk verboden is met witte suprematie, en meer gemeen heeft met haatgroepen dan met legitiem separatisme. (LV)

Meer schade door phishing - 27 maart 2019

De schade door phishing is bijna verviervoudigd van ruim één miljoen euro in 2017 naar bijna vier miljoen euro vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Betaalvereniging Nederland, de branchevereniging voor het betalingsverkeer. Fraudeurs benaderen slachtoffers vaker via nieuwe media, zoals WhatsApp en Facebook. Daarnaast verbeteren ze de kwaliteit van valse e-mails waarmee ze geheime informatie ontfutselen. Over het algemeen slagen ze erin doelwitten steeds overtuigender aan te spreken, aldus Betaalvereniging Nederland. (LV)

Facebook verwijdert nepaccounts - 26 maart 2019

Facebook heeft meer dan 2600 pagina’s, groepen en accounts verwijderd van Facebook zelf en van dochter Instagram. Het ging om nepaccounts. Volgens Facebook vertoonden ze ‘gecoördineerd niet-authentiek gedrag’ en hadden ze banden met Iran, Rusland, Macedonië en Kosovo. Meer dan 1900 verwijderde pagina’s hebben banden met Rusland. Die plaatsten vooral spam, bijvoorbeeld hoe mensen snel geld konden verdienen, en nepnieuws over gezondheidsrisico’s. Facebook brengt iets meer dan vijfhonderd pagina’s in verband met Iran. Zij plaatsten nepnieuws en verspreidden Iraanse propaganda. Die pagina’s hadden meer dan een miljoen volgers. Tot slot kwamen zo’n tweehonderd pagina’s uit Macedonië en Kosovo, vooral over astrologie, beroemdheden en mode. (LV)

Spotify koopt weer een podcastbedrijf - 26 maart 2019

Spotify zet weer een stap op de markt voor podcasts. Het Zweedse muziekstreamingbedrijf heeft een overeenkomst gesloten over de overname van Parcast, dat populaire podcasts over onder meer misdaad en buitenaards leven produceert. Het is de derde overname van een podcastbedrijf door Spotify in korte tijd. Eerder kondigde Spotify al aan Gimlet en Anchor over te nemen. Voor dat eerste bedrijf telden de Zweden 230 miljoen dollar neer, waarmee het de grootste overname van Spotify ooit is. Hoeveel geld er gemoeid is met de aankoop van Parcast, maakten de bedrijven niet bekend. Financial Times schrijft op basis van ingewijden dat het gaat om 100 miljoen dollar. Er is Spotify veel aan gelegen naast muziek ook andere vormen van audio aan te bieden, bijvoorbeeld podcasts. (LV)

Facebook sloeg honderden miljoenen wachtwoorden onversleuteld op - 21 maart 2019

De wachtwoorden van vele honderden miljoenen Facebookgebruikers waren jarenlang gewoon in te zien door 20 duizenden Facebook-medewerkers. Volgens beveiligingsonderzoeker Brian Krebs werden de wachtwoorden als normaal leesbare tekst opgeslagen op de bedrijfsservers van Facebook. Het zou gaan om wachtwoorden van tussen 200 miljoen en 600 miljoen gebruikers. Ruim 20 duizend Facebookwerknemers hadden toegang tot de bestanden, aldus Krebs. Facebook zelf spreekt van een ‘routinecontrole’ die de zaak aan het licht heeft gebracht en ‘enkele wachtwoorden’ die onbeveiligd zouden zijn opgeslagen. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen dat de onversleutelde wachtwoorden zouden zijn misbruikt, maar zegt zijn gebruikers wel snel te gaan inlichten. (LV)

Google Doodle laat je componeren in de stijl van Bach - 21 maart 2019

De ‘Doodle’ die Google donderdag lanceerde, laat zelfs totaal amuzikale mensen een stuk componeren in de stijl van Bach. Bij bijzondere gebeurtenissen verandert Google zijn logo in zo’n Doodle. Vaak versiert het bedrijf zijn logo, maar voor de verjaardag van de beroemde componist Johann Sebastian Bach sloofde Google zich extra uit. Je voert een melodie in, waarna een kunstmatig intelligent computerprogramma, dat 306 composities van Bach analyseerde, er zelf sopraan, alt, tenor en bas aan toevoegt, om een harmonie te creëren in zijn stijl. Al klinkt het, eerlijk is eerlijk, wel een beetje als een lagereschoolversie van de beroemde componist. (NW)

Probeer het zelf door naar google.nl te gaan en op de pianospelende Bach te klikken.

Facebook geeft cijfers vrij over beelden van de aanslag in Nieuw-Zeeland - 21 maart 2019

Facebook en andere sociale media hadden grote moeite om een filmpje van de aanslagen in Christchurch van hun platformen te weren. De terrorist zond een livestream van zijn daden uit op diverse sociale media, waaronder Facebook, waarna de beelden constant opnieuw werden geüpload door een grote groep mensen. Facebook geeft daar nu cijfers van vrij. Zo zou de live-uitzending op Facebook door tweehonderd mensen zijn bekeken, niemand van hen rapporteerde de uitzending. Daarom kon het platform pas reageren toen de politie Facebook op de beelden attendeerde. Vierduizend mensen zagen de beelden voordat de originele beelden werden verwijderd. Ze waren toen al gekopieerd en gedeeld via internetforum 8chan. In de 24 uur die volgden heeft Facebook 1,2 miljoen uploadpogingen tegengehouden en nog eens 300 duizend keer filmpjes verwijderd die wel waren geüpload. (NW)

MySpace raakt 53 miljoen liedjes kwijt (en niemand heeft het door) - 20 maart 2019

MySpace: een verre stem uit een grijs verleden die af en toe nog opduikt. Meestal niet in positieve zin. Ooit – halverwege het vorige decennium – een van de populairste sites ter wereld, is MySpace verworden tot een meelijwekkend hoopje. Illustratief is niet eens het feit dat het platform alle muziek is kwijtgeraakt die zijn gebruikers tot 2015 hadden geüpload, maar dat vrijwel niemand dit doorhad. Al een maand of acht geleden vroeg een gebruiker zich af waar zijn muziek was gebleven, maar tot deze week werd dat niet breed opgepikt. In totaal zou het gaan om 53 miljoen songs. MySpace was in zijn hoogtijdagen populair onder muzikanten om hun muziek te verspreiden. (LV)

Van grove schets naar realistische foto in een paar seconden - 19 maart 2019

Nvidia heeft zijn spierballen weer eens laten zien met een demonstratie waartoe zijn neurale netwerken in staat zijn. In een promovideo is te zien hoe met hulp van kunstmatige intelligentie in een handomdraai een schetsmatige tekening kan worden vertaald naar een realistische foto. Het netwerk vertaalt een simpel streepje naar een klaterende waterval nadat er op een knop ‘water’ is gedrukt. Er zijn ook knoppen voor bijvoorbeeld bergen, sneeuw, wolken of bos. Aan de basis hiervan ligt een zogenoemd Generative Adversarial Network (GAN). Dit werd eerder al gebruikt om bijvoorbeeld nepportretten te fabriceren, glimlachen op foto’s te shoppen of om cartoons te maken van foto’s. Techcrunch noemt de laatste vinding – GauGAN genaamd – ‘Paint in het AI-tijdperk’. De software is nog niet vrijelijk beschikbaar gesteld door Nvidia. (LV)

Eindeloos veel gezichten van mensen die niet bestaan Gokkende computers zijn ook weer vrij makkelijk te foppen door een laag onzichtbare ruis aan een plaatje toe te voegen. Een panda wordt dan ineens geïnterpreteerd als een geweer.

Google houdt zeventig advertenties per seconde tegen - 14 maart 2019

Google heeft vorig jaar 2,3 miljard schadelijke advertenties tegengehouden. Dat zijn zes miljoen advertenties per dag of meer dan zeventig per seconde. Het ging onder meer om 58,8 miljoen reclames met phishing, waarvan een groot deel werd geblokkeerd voordat iemand ze ooit te zien kreeg, zegt Google. In 2017 werden nog 3,2 miljard advertenties verwijderd. Google bestrijdt de schadelijke advertenties door ook achter de makers aan te gaan. Zo zijn 1 miljoen accounts geblokkeerd, bijna twee keer zo veel als een jaar eerder. Google heeft in zijn jaarrapport niet bekendgemaakt hoeveel geld het is misgelopen door de advertenties te weigeren. (LV)

Spotify dient klacht in tegen Apple bij Europese Commissie – 13 maart 2019

Volgens muziekdienst Spotify hanteert Apple oneerlijke regels in zijn App Store. Apple bepaalt op zijn apparaten de regels, maar biedt zelf ook apps aan, waaronder Spotify-concurrent Apple Music. Volgens Spotify maakt Apple gebruik van die positie om concurrenten dwars te zitten. Zo heft Apple 30 procent belasting op aankopen via het eigen betaalsysteem. Gebruikt Spotify dat betaalsysteem niet, dan zou Apple beperkingen opleggen. Spotify zou bijvoorbeeld minder goed met klanten kunnen communiceren. Eerder besloot Netflix al om op Apple-apparaten geen abonnementen meer via apps te verkopen. (NW)

‘Apple en Google moeten appstores aanpassen’ - 12 maart 2019

Mensen moeten al voor de installatie van een app kunnen zien op welke manier die app hun gegevens bijhoudt. Daarom moeten de App Store van Apple en de Play Store van Google worden aangepast. Als dat niet gebeurt, kunnen er boetes volgen. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in een gezamenlijke oproep met de waakhonden in 26 andere landen. ‘Consumenten hebben het recht te weten wat de app doet met hun gegevens. De appstores van Apple en Google bieden die mogelijkheid nu niet. Dit moet zo snel mogelijk veranderen’, aldus de ACM. Apple en Google hebben nog geen ultimatum gekregen van de toezichthouders. Als de oproep niet werkt, kan elke toezichthouder apart een straf opleggen. Google zegt in een reactie graag in gesprek te gaan. (LV)

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven hoopt op XS4ALL 2.0 - 7 maart 2019

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven werkt aan de oprichting van een nieuw bedrijf onder een nieuwe naam. De plannen, noodzakelijk omdat KPN niet bereid is XS4ALL te verkopen of te laten voortbestaan, zijn volgens de actievoerders ‘vergevorderd’. Niet economisch gewin, maar privacy, veiligheid en bescherming tegen datadeling staan centraal, is het idee. ‘Er is een businessplan, er zijn mensen voor onder andere techniek, marketing, financiën en juridische zaken en er zijn gesprekken geweest met een aantal investeerders’, zo meldt het comité. (LV)

Samsung dient patent in voor snoerloze televisie - 7 maart 2019

Hoe elegant je de televisie ook probeert te integreren in de woonkamer, door hem aan de muur te hangen of zelfs te veranderen in een schilderij als hij uitstaat, één ding blijft in de weg zitten: de kabels. Maar dat kan veranderen, nu Samsung technologie voor een snoerloze televisie heeft gepatenteerd. In plaats van kabels laadt de tv draadloos op. Dat gebeurt met een speciale staaf die in contact staat met een apart kastje dat de energie verzendt. Het is afwachten of en wanneer Samsung een draadloze televisie presenteert. (NW)

Ook spellingcheck voor Fries straks mogelijk - 7 maart 2019

Wie Microsoft Word momenteel op ‘Fries’ zet, kan naar believen op het toetsenbord rammen, maar de kenmerkende rode en blauwe kringeltjes van de spellingscontrole verschijnen niet. Daar komt verandering in: de Provincie Friesland werkt samen met Microsoft en de Fryske Akademy, die de Friese taal en cultuur onderzoekt, om een spellingscontrole voor het Fries te ontwikkelen. Het gaat om het aanleggen van een database van 290.000 woorden, meldt Omrop Fryslân. Het project kost naar verwachting 40 duizend euro. (NW)

Geen vervolging voor ongeval zelfrijdende Uber - 6 maart

Techbedrijf Uber wordt in de Verenigde Staten vooralsnog niet strafrechtelijk vervolgd voor het dodelijke ongeval tijdens een test met een zelfrijdende auto. De aanklagers in de staat Arizona zien ‘geen basis voor strafrechtelijke aansprakelijkheid’.

Het besluit om Uber niet strafrechtelijk te vervolgen, betekent een kopzorg minder voor het bedrijf achter de bekende taxi-app, dat al een lange lijst heeft aan federale onderzoeken, rechtszaken en andere juridische geschillen. Zo lopen er ook onderzoeken van de landelijke verkeersautoriteiten naar het ongeval.

Waarom de aanklagers geen mogelijkheid zien tot strafrechtelijke vervolging is niet bekendgemaakt. Ze willen wel nog aanvullend onderzoek uitvoeren naar de bestuurster die als back-up in de auto zat. Haar hangt mogelijk wel vervolging boven het hoofd op verdenking van dood door schuld.

Het ongeluk vorig jaar maart in de plaats Tempe was zover bekend de eerste keer dat een voetganger om het leven kwam door een zelfrijdende auto. De aanrijding was door een dashcam gefilmd.

De zelfrijdende auto van Uber na het ongeval in Tempe. Beeld REUTERS

Deze dikke telefoon is meer batterij dan iets anders – 28 februari

De vouwbare schermen en 5G-telefoons eisten deze week de aandacht tijdens het Mobile World Congress in Barcelona, maar er werd meer opvallends gepresenteerd. De Energizer Power Max P18K Pop, bijvoorbeeld, min of meer een grote batterij waar een telefoon omheen is gebouwd. De smartphone is bijna 2 centimeter dik – enorm voor een hedendaagse smartphone – dankzij een batterij die 18 duizend mAh levert. Volgens het Franse Avenir Telecom, dat de telefoon uitbrengt, kan de telefoon daarmee 48 uur achter elkaar video afspelen. (NW)

Is this the perfect phone for you or nah?



Energizer Power Max P18K Pop Specs

- 18000mAh Battery

- 6.2" FHD+ Notchless & Bezel-less display

- Pop up selfie cam

- Helio P70 CPU

- 128GB/6GB

- Reverse charging pic.twitter.com/uWVZ0gbpjj Eric Okafor

Microsoft houdt vast aan lucratief defensiecontract - 27 februari 2019

Binnen Microsoft is de tegenstand onder werknemers groot om het Amerikaanse ministerie van Defensie te voorzien van speciale augmented reality-brillen. Vorige week nog stuurden ze een open brief aan de Microsoft-top om af te zien van het overeengekomen contract ter waarde van bijna een half miljard dollar. Zij weigeren mee te werken aan een technologie die bijdraagt aan onderdrukking en oorlogsvoering. De honderdduizend HoloLens-brillen voor het leger kunnen gebruikt worden voor trainingen en militaire operaties. Militairen krijgen op de bril extra informatie geprojecteerd over hun omgeving en tegenstanders. Topman Nadella benadrukte deze week echter tegenover CNN dat hij niet overweegt om de brillen te onthouden voor democratisch gekozen regeringen. (LV)

On behalf of workers at Microsoft, we're releasing an open letter to Brad Smith and Satya Nadella, demanding for the cancelation of the IVAS contract with a call for stricter ethical guidelines.

If you're a Microsoft employee you can sign at: https://t.co/958AhvIHO5 pic.twitter.com/uUZ5P4FJ7X Microsoft Workers 4 Good

Consumentenbond waarschuwt voor bestellen medicijnen via internet - 26 februari 2019

De Consumentenbond roept minister Bruno Bruins (Medische Zorg) op actiever te waarschuwen voor de gevaren van het bestellen van zware medicijnen via internet. De bond bestelde bij twaalf aanbieders in binnen- en buitenland twintig receptmedicijnen zonder doktersvoorschrift, zoals antibiotica, slaap- en kalmeringsmiddelen en kankermedicijnen. Sommige van de onderzochte webwinkels – die betaling vragen in cash of met cryptovaluta - zijn volgens de bond ‘duidelijk illegaal’. De Consumentenbond noemt het zorgwekkend dat deze professioneel ogende websites nauwelijks te onderscheiden zijn van legale internetapotheken. Ze ontduiken de Nederlandse regelgeving via buitenlandse artsen en apotheken. (LV)

Nederland tegen Europees akkoord over omstreden uploadfilter - 21 februari 2019

Nederland is tegen de wijzigingen in de Europese auteursrechtrichtlijnen die de lidstaten van de EU deze week goedkeurden. Behalve Nederland waren Finland, Italië, Polen en Luxemburg ook tegen, waarmee de landen in de minderheid waren. In de richtlijnen staat onder meer dat platforms als YouTube en Facebook gebruikers die auteursrechtelijk beschermd materiaal plaatsen strenger moeten controleren. Volgens Nederland is er geen goede balans tussen bescherming van de rechthebbenden (de makers en uitgevers van bijvoorbeeld video’s en muziek) en de belangen van burgers. Ook vindt Nederland de richtlijnen juridisch onduidelijk. Daarmee zou dit ‘een stap terug’ zijn vergeleken met de oude situatie. De richtlijnen moeten nog langs het Europees Parlement voor goedkeuring; naar verwachting is dit een formaliteit. (NW)

Google maakt excuses voor geheime microfoon in veiligheidsapparatuur – 20 februari 2019

Toen Google onlangs aankondigde dat zijn veiligheids- en alarmsysteem Nest Secure voortaan ook zou samenwerken met Google Assistant, leek er niet zoveel aan de hand. Sterker nog: alleen maar fijn toch, dat ook dit apparaat met de stem kan worden bediend? Niet helemaal. Het was namelijk tot die aankondiging helemaal niet bekend dat het apparaat van Nest (dat in 2014 door Google werd overgenomen) überhaupt een ingebouwde microfoon aan boord had. Een woordvoerder van Google zegt tegenover Business Insider dat het niet de bedoeling was om de bewuste microfoon geheim te houden. ‘Hij zou gewoon in de specificaties hebben moeten zitten. Dit is een fout van onze kant.’ Ook benadrukt het bedrijf dat de microfoon niet standaard op ‘aan’ zou hebben gestaan. Het product is overigens nooit te koop geweest in Nederland. (LV)

De Nederlandse huiskamer wordt slim. Dat levert gemak op, maar ook zorgen over privacy. Want wat gebeurt er met de intieme data die bedrijven verzamelen?

If @Google's @Nest Secure devices really had secret microphones that they hid from consumers, those consumers should probably be forgiven if they don't trust the company's after-the-fact promises that it never spied on them. #DontBeEvil https://t.co/sZsFC31zdV via @csoonline Tom Zeller Jr.

Politie ‘verleidt’ jongeren tot cybercrime in campagne – 14 februari 2019

Om jongeren bewust te maken hoe makkelijk je de grens van cybercrime overschrijdt, bedacht de Nederlandse politie een unieke campagne. Via gameplatform IGN, YouTuber Marije Zuurveld en de website scholieren.com werden ze afgelopen week verleid om illegale activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van een ddos-aanval om de elektronische leeromgeving van school plat te leggen of het inloggen op andermans Instagram-account om een onwelgevallige foto te verwijderen. Wie op de bijbehorende link klikte, wat 9.456 jongeren deden, belandde echter op een website van de politie met uitleg over cybercrime. Ruim eenderde van hen gaf aan niet te weten dat de belofte van de link illegaal was. (NW)

Schietspel Fortnite krijgt serieuze concurrentie van Apex Legends – 14 februari 2019

Online schietspel Apex Legends blijkt een daverend succes. Na een week telde de game volgens uitgever Electronic Arts al 25 miljoen spelers. Vorig weekend speelden op het drukste moment twee miljoen gamers tegelijkertijd het spel. Daarmee dreigt het een serieuze concurrent te worden voor het mateloos populaire Fortnite, dat momenteel zo’n tweehonderd miljoen spelers heeft. Temeer omdat de twee spellen aan de basis hetzelfde zijn: je landt met honderd spelers op een eiland en vecht het al schietend uit tot één team of speler over is. Beide spellen zijn gratis; spelers betalen slechts voor uiterlijkheden, zoals pakjes. (NW)

Honderden ontslagen bij maker Candy Crush en Call of Duty - 13 februari 2019

Van de 9600 medewekers van gameontwikkelaar Activision Blizzard verliezen er 800 hun baan. En dat terwijl Activision Blizzard in 2018 een omzet noteerde van 7,5 miljard dollar, ten opzichte van 2 miljard dollar in 2017. De winst was 1,8 miljard dollar, fors meer dan de 273 miljoen dollar een jaar eerder. Toch meent het bedrijf dat er meer in het vat had gezeten. Zo had de populariteit van online spel Fortnite, van concurrent Epic, zijn weerslag op de omzet. En dus vallen de ontslagen, vooral bij verkoop- en de administratieafdelingen. Daar staat tegenover dat het bedrijf meer game-ontwikkelaars wil aantrekken voor succesvolle spelreeksen als Call of Duty en Diablo. Eerder kwamen spelontwikkelaars Electronic Arts en Take-Two Interactive Software met tegenvallende jaarcijfers. (NW)

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Activision Blizzard in 2018 een omzet noteerde van 2,4 miljard dollar. Dit was de omzet van het laatste kwartaal.

Een gamer speelt Call of Duty: Black Ops 4, gemaakt door Activision Blizzard. Beeld AFP

Gratis Chrome-extensie van Google controleert of wachtwoorden wel veilig zijn - 7 februari 2019

Google heeft een zogenoemde extensie voor zijn browser Chrome gemaakt waarmee accounts beter kunnen worden beveiligd. Het gratis Password Checkup – dat na installatie als een knopje bovenin Chrome zichtbaar is – controleert bij het inloggen op websites of een gebruikt wachtwoord veilig is. Dat doet Google om het ingegeven wachtwoord te vergelijken met een grote database met bekende lekken. De dienst is daarmee vergelijkbaar met diensten als Have I Been Pwned, met het verschil dat een gebruiker niet iedere keer actief zelf naar die site hoeft te gaan. Als Google onraad vermoed, geeft Password Checkup een melding met het dringende advies een nieuw wachtwoord te gebruiken. Google benadrukt dat het geen informatie over inlognamen of wachtwoorden verzamelt. (LV)

Spotify wil ook groot worden met podcasts - 7 februari 2019

Spotify wil zich de komende tijd nog meer richten op podcasts. Daarom heeft het twee bedrijven overgenomen die zich hiermee bezighouden. Het gaat om Gimlet, een maker van podcasts, en Anchor, een programma waarmee mensen hun eigen podcasts kunnen publiceren. De aankondiging valt samen met de kwartaalcijfers. Het van oorsprong Zweedse bedrijf maakt voor het eerst in zijn ruim tienjarige bestaan winst. Het wist het vierde kwartaal een nettowinst te boeken van 442 miljoen euro. Het aantal actieve maandelijkse gebruikers steeg – boven verwachting – naar 207 miljoen, 29 procent dan een jaar eerder. Nog belangrijker is het aantal betalende gebruikers, dat steeg naar 96 miljoen. Hiermee zijn de Zweden bijna twee keer zo groot als rivaal Apple, dat zo’n 50 miljoen betalende muziekklanten heeft. (LV)

Audio first: Sharing some thoughts on @Gimletmedia and @anchor joining Spotify. https://t.co/mprJLjQxFe Daniel Ek

Directeuren van de communicatiedienst bij Facebook stappen op - 7 februari 2019

Twee mensen vertrekken bij de communicatieafdeling. Het gaat om Caryn Marooney, onderdirecteur voor wereldwijde communicatie. Ze heeft besloten te vertrekken maar benadrukt wel ‘meer dan ooit te geloven in Facebook’. Daarnaast stapt ook Debbie Frost op. Zij was de vicepresident communicatie en PR. Dat bevestigt het bedrijf.

Bij Facebook, en dan in het bijzonder op de communicatieafdeling, zijn de afgelopen maanden meerdere hooggeplaatste werknemers vertrokken. Of het gaat om vrijwillige vertrekken is niet duidelijk. Ook de exacte redenen van vertrek zijn niet bekend. In oktober kwam de voormalige Britse vicepremier Nick Clegg aan het hoofd te staan van de communicatiedienst van Facebook. Het bedrijf bestaat 15 jaar en wordt geconfronteerd met een groeivertraging en een reeks schandalen en kritiek. Facebook zegt wereldwijd 2,3 miljard maandelijks actieve gebruikers te hebben.

België dreigt forse achterstand op te lopen met 5G - 6 februari 2019

De veiling van 5G-radiofrequenties, nodig om deze snellere vorm van mobiel internet te lanceren, dreigt in België flink vertraging op te lopen. De Belgische federale regering en de deelstaten werden het woensdag niet eens over de verdeling van de opbrengsten van die veiling. De deelstaten willen een groter deel van de opbrengst dan nu is vastgelegd in de telecomwet. Vorige maand mislukte een eerdere poging om tot een akkoord te komen, volgende maand is de volgende kans. Ook als het dan wel lukt, lijkt grote vertraging onafwendbaar: door aankomende verkiezingen kan het parlement een nieuwe telecomwet pas na 26 mei goedkeuren. Gevreesd wordt dat het Belgische bedrijfsleven een technologische achterstand oploopt op de rest van Europa. (NW)

Geen akkoord over 5G. Ordinaire centenkwestie vanuit regio’s blokkeert economische toekomst van ons land. Bijzonder jammer en kortzichtig. Grote rem op nieuwe diensten voor consument, innovatie door start-ups en nieuwe oplossingen industrie. Zeer teleurgesteld! Philippe De Backer

‘Slecht gesteld met digitale beveiliging ziekenhuizen’ - 6 februari 2019

Het is slecht gesteld met de digitale beveiliging van Nederlandse ziekenhuizen. Dat concludeert cybersecuritybedrijf Cybersprint in een onderzoek, in opdracht van Elsevier Weekblad. Cybersprint onderzocht in totaal 7258 websites, servers en IP-adressen van de acht academische, de tien grote en de tien kleinste ziekenhuizen. Bij alle ziekenhuizen zijn kwetsbaarheden vastgesteld. Zo was er in een academisch ziekenhuis een babycam niet beveiligd, waardoor pasgeborenen van buitenaf door iedereen konden worden bekeken. Ook draaide bij een academisch ziekenhuis een kwart van de websites op verouderde software. Van de tien grote ziekenhuizen is bij de helft gedateerde software aangetroffen. Cynthia Schouten van Cybersprint benadrukt dat verouderde software grote gevolgen kan hebben voor de veiligheid van patiëntgegevens. ‘Het is een kwestie van een programmaatje downloaden. Elke 11-jarige kan dat.’ (LV)

Ook Google beloonde gebruik van datagraaiapp - 31 januari 2019

Na Facebook blijkt ook Google zich schuldig te hebben gemaakt aan het belonen van gebruikers in ruil voor het gebruik van een speciale app. De app - Screenwise Meter genaamd - doet niets anders dan zoveel mogelijk data verzamelen, bijvoorbeeld welke apps van concurrenten mensen gebruiken. Wie de app installeerde, werd beloond met cadeaubonnen. Google heeft inmiddels excuses gemaakt. Niet zozeer voor de app zelf, maar voor het gebruik van Apple’s ‘developer program’. Dit is bedoeld voor het testen van nieuwe apps, buiten de appstore om. Apple heeft Facebook al op de vingers getikt voor het misbruik van dit programma. Facebook mag het testprogramma voorlopig niet gebruiken. Google was volgens Techcrunch, dat beide schandalen aan het licht bracht, wel een stuk transparanter over de app dan Facebook. Zowel Facebook als Google heeft de graaiapps inmiddels ontmanteld voor gebruik op iPhones. (LV)

Facebook isn't the only one courting users for data collection https://t.co/EKL0DPV3oN TechCrunch

Japan hackt eigen burgers om veiligheid te testen - 31 januari 2019

De Japanse overheid gaat haar eigen burgers hacken. Niet als ze verdacht worden van allerhande criminele zaakjes, nee, het land wil de beveiliging van slimme apparaten op orde hebben. Het land gaat bij 200 miljoen slimme apparaten van burgers en bedrijven proberen in te breken door makkelijke wachtwoorden te proberen. Allereerst van routers en webcams. Lukt dit? Dan krijgt de eigenaar instructies hoe de beveiliging wél op orde te brengen. Japan doet dit met het oog op de Olympische Spelen van 2020, om te voorkomen dat kwaadwillende hackers chaos kunnen veroorzaken door via slecht beveiligde apparaten de digitale infrastructuur van de Spelen aan te vallen. (NW)

Groot Apple-lek werd ontdekt door Fortnite-spelende tiener - 30 januari 2019

Apple werd deze week in verlegenheid gebracht door een even simpel als groot lek in de groepsfunctie van FaceTime. Bel iemand op via FaceTime en voeg – terwijl de telefoon overgaat – het eigen nummer toe in een groeps-chat. Hierna staat de microfoon van de persoon aan de andere kant lijn open, ook al neemt hij zijn telefoon helemaal niet op. Meer was er niet nodig. Het lek blijkt te zijn ontdekt door een 14-jarige Fortnite-speler uit Arizona die er bij toeval achter kwam. Om het voor Apple nog pijnlijker te maken: de jongen en zijn moeder hebben zich heel veel moeite moeten getroosten om aandacht van Apple te krijgen. Mails, brieven, appjes; het mocht allemaal niet baten, vertelt de moeder tegenover The Wall Street Journal. Op 20 januari begon ze Apple te benaderen. Toen er geen reactie kwam, besloot ze vijf dagen later op YouTube een video te publiceren waarin het lek werd uitgelegd. De zoon hoopt nog op een beloning van Apple. (LV)

Beeld Getty Images

Vouwtelefoon Xiaomi werkt nét wat anders - 24 januari 2019

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft een video gepubliceerd waarin een prototype van een vouwtelefoon wordt getoond. Vouwtelefoons beloven dit jaar dé hype te worden op het gebied van smartphones. Het eveneens Chinese Royole beet eind vorig jaar al het spits af, waarna Samsung volgde met een aankondiging. Het toestel van Xiaomi werkt net iets anders dan deze twee voorbeelden. Het toestel wordt namelijk niet dubbel geklapt, maar in drieën gevouwen. Het ziet er veelbelovend uit, maar details zijn nog niet bekendgemaakt. Ongetwijfeld moet er nog flink aan gesleuteld worden. Huawei, na Samsung wereldwijd de nummer twee op de markt voor mobiele telefoons, zou overigens ook een vouwbaar model in voorbereiding hebben. (LV)

Spotify laat gebruikers artiesten blokkeren – 23 januari 2019

Zou het niet fijn zijn om artiesten te kunnen blokkeren op Spotify? Zodat je niet voor de zoveelste keer die artiest tegenkomt waar je helemaal klaar mee bent? Precies die mogelijkheid is Spotify nu aan het testen. iPhone-bezitters kunnen de functionaliteit al gebruiken door naar een artiestenpagina te gaan, op de drie bolletjes rechts bovenin te klikken en ‘speel deze artiest niet opnieuw af’ aan te vinken. Hierna duikt de artiest niet meer op in playlist, Spotify-radiozenders of andere lijsten. Mogelijk nog wel als gastbijdrage bij een andere artiest, trouwens: die nummers worden niet geblokkeerd. Wanneer de optie op alle apparaten beschikbaar komt, is niet bekendgemaakt. (NW)

Big Brother Award voor Kamer van Koophandel - 23 januari 2019

De Kamer van Koophandel (KvK) is volgens het Nederlandse publiek de grootste privacyschender van Nederland. De instantie kreeg daarom dinsdag de Big Brother Award uitgereikt door de organisatie Bits of Freedom, die zich inzet voor privacy. Alle bedrijven – ook zzp’ers – in Nederland moeten zijn ingeschreven bij de KvK. De organisatie verkoopt de persoonlijke gegevens vervolgens door met als gevolg dat zzp’ers worden gestalkt door bedrijven die iets willen verkopen. De twee andere genomineerden waren de Belastingdienst en Facebook. Bits of Freedom reikte ook een Expertprijs uit. Die ging naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De manier waarop hij zorgfraude wil aanpakken, schendt volgens de jury het beroepsgeheim waar artsen zich aan moeten houden. (LV)

Liv van der Veen (links), hoofd Beleid en Juridische Zaken bij de Kamer van Koophandel, krijgt de Big Brother Award uitgereikt. Beeld Bits of Freedom

Test met deze quiz of je phishing herkent - 22 januari 2019

Zit er ineens een mailtje van Rabobank in de mailbox dat je nú op de meegestuurde link moet klikken – anders zou al je spaargeld weleens verloren kunnen gaan. En je zit nog wel bij ABN Amro. Overduidelijke phishing natuurlijk, een poging van cybercriminelen (of cyberschavuiten, in sommige gevallen) om je te laten klikken op de link. Bijvoorbeeld omdat ze je op een nepwebsite proberen te verleiden om betaalgegevens prijs te geven, of omdat je er een virus mee binnenhaalt.

Maar phishing kan ook veel geniepiger zijn dan het hierboven gegeven voorbeeld. Een nieuwe quiz van Google, waarin je moet aangeven of berichten phishing of legitiem zijn, illustreert dit uitstekend. Probeer hier zelf of je de phishing eruit pikt. En ja, deze link is legitiem.

Nike komt met nieuwe zelfstrikkende schoen – 17 januari 2019

We kenden ze al van Back to the Future, maar als het aan Nike ligt gaan we ze massaal dragen: zelfstrikkende schoenen. In februari brengen ze de nieuwe Nike Adapt BB uit, die door middel van een telefoon-app strakker en losser gemaakt kan worden. Met 350 dollar (300 euro) kosten de sneakers de helft van de voorganger, de HyperAdapt 1.0 uit 2016. Overigens werken de schoenen niet met veters, motortjes trekken de schoen zelf strakker. De schoenen moeten dan wel worden opgeladen: een uur of drie voor twee weken gebruik. De Nederlandse prijs is nog niet bekend. (NW)

De Nike Adapt BB. Beeld Nike