Techblog – Duitse Tesla-eigenaren moeten groensubsidie terugbetalen

Honderden Duitse Tesla-eigenaren moeten subsidie terugbetalen

Een Tesla Model S staat te glimmen op de autobeurs van Frankfurt in 2015. Foto AFP

Ruim achthonderd Duitse eigenaren van een Tesla moeten een overheidssubsidie van 4.000 euro terugbetalen. Hun elektrische auto blijkt duurder dan de maximumprijs van 60 duizend euro die gold als grens voor de vergoeding. Dat heeft het overheidsorgaan Bafa, dat gaat over de milieusubsidies, aangekondigd.

De regeling is bedoeld om de aanschaf van elektrische auto’s te stimuleren. Maar voertuigen boven de 60 duizend euro waren uitgezonderd. Tesla bood een uitgeklede versie van zijn Model S aan voor minder dan 60 duizend euro, maar volgens Bafa was deze uitvoering in de praktijk niet leverbaar, waarop de subsidie is ingetrokken. Eigenaren ontvangen een brief waarin staat dat ze de ontvangen subsidie moeten terugstorten.

Tesla zegt dat het de auto wel heeft aangeboden en dat het model ook gewoon aan Duitse klanten is geleverd. Het bedrijf zegt niet om hoeveel exemplaren het gaat. Tesla gaat tegen de uitspraak in beroep. Klanten die na 6 maart een Tesla hebben gekocht, komen wel in aanmerking voor de subsidie, aldus Bafa. Waarom deze klanten wel gebruik kunnen maken van de regeling, is niet duidelijk.

Volgens de Amerikaanse automaker is de grens van 60 duizend euro ingesteld om de verkoop van concurrenten voor Duitse e-auto’s te ontmoedigen. Tesla zal het bedrag voor zijn Duitse klanten terugbetalen en zal de uitspraak aanvechten. (BvdW)

Samsung-toestellen versturen zomaar foto’s naar willekeurige contacten

Een vrouw toont de Samsung Galaxy S9 Foto AFP

Een mobieltje dat willekeurige foto’s zomaar naar willekeurige mensen in de contactenlijst verstuurt? Het overkomt sinds kort eigenaren van recente Samsung-toestellen (Galaxy S9, Note 8). Zij klagen steen en been op de fora van onder andere Reddit en van Samsung zelf. Soms gaat het over een enkele foto, maar er is ook een melding van een eigenaar die zijn complete fotogalerij verzonden zag worden naar zijn partner.

Of dat binnen de gegeven omstandigheden goed nieuws was, of juist niet, is onduidelijk. Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak is. Vermoed wordt dat de standaard berichten-app van Samsung niet goed omgaat met een recente update van de Amerikaanse provider T-Mobile in het berichtenprotocol. Deze update, Rich Communication Services (RCS) genaamd, geldt als opvolger van SMS omdat het allerlei mogelijkheden biedt die bijvoorbeeld WhatsApp nu al heeft. In Nederland wordt RCS nog niet gebruikt. Samsung zegt het probleem te onderzoeken. In Nederland zijn er volgens een woordvoerder geen meldingen binnengekomen. (LV)

Waarom Google en Netflix gedwongen worden zelf provider te worden - 13 juni 2018

Nu de mega-overname (85 miljard dollar!) van Time Warner door kabelbedrijf AT&T een feit is, lijkt de Amerikaanse telecomwereld aan de vooravond van een aardverschuiving te staan. Er is namelijk nog iets aan de hand: de netneutraliteit is daar afgeschaft. Simpel gezegd komt dat erop neer dat providers (zoals AT&T) voortaan bepaalde diensten voorrang mogen geven, ook al roepen ze nu nog hard dat ze dat nooit zullen doen. Wie weet dat niet alleen de filmstudio’s van Warner onder Time Warner vallen, maar ook CNN en HBO, kan zich hier een beeld bij vormen. Klanten van AT&T krijgen HBO vlotjes op hun mobiel, zonder dat dit binnen de databundel valt. Maar willen ze ook YouTube of Netflix kijken? Dan moet er ineens extra betaald worden. De eigenaren van de ‘lege pijpen’ gaan dus naarstig op zoek naar partijen die over de inhoud gaan. Zo aast Comcast nu op 21st Century Fox. En andersom moeten de clubs die over de inhoud gaan nu ineens heel hard gaan nadenken hoe ze die bij hun klanten krijgen zonder overgeleverd te zijn aan wurgcontracten bij bijvoorbeeld AT&T. De te verwachten oplossing? Netflix en Google moeten heel snel zelf provider worden. Zij kunnen zich dat veroorloven, maar beginnende start-ups – de Netflixen van de toekomst – hebben het nakijken.

Ook Harry Potter valt onder de Time Warner-paraplu Foto Time Warner

In tegenstelling tot de VS is de netneutraliteit in Europa overigens nog wel gewaarborgd, al wordt er hier volgens sommigen ook aan gemorreld. Zo stond de Autoriteit Consument en Markt provider T-Mobile toe om door te gaan met zijn dienst ‘Datavrije Muziek’. Dit tot teleurstelling van Bits of Freedom, die vindt dat bepaalde muziekdiensten worden voorgetrokken. (LV)

Een paar recente Time Warner-producties Foto Time Warner

'Productie 's werelds eerste 7-nanometer processor begonnen' - 23 mei 2018

TSMC, maker van processors voor de iPhone van Apple, is begonnen met de productie van 's werelds eerste 7 nanometerchip. De nieuwe processor gaat waarschijnlijk A12 heten en komt in de volgende modellen iPhones, die later dit jaar verschijnen. Het is voor het eerst dat transistors op zulke kleine schaal in massa worden geproduceerd, aldus persbureau Bloomberg. Hoe kleiner de transistors, hoe meer er op een chip geplaatst kunnen worden, en hoe sneller en energie-efficiënter die kan rekenen. Chipfabrikanten hebben jaren gewerkt om tot 7-nanometerschaal te komen. Apple en chipmaker TSMC weigeren het bericht te bevestigen. Apples snelste processor is momenteel de Apple A11 Bionic, die werkt met een 10-nanometerarchitectuur. Deze chip zit in de iPhone X, de 8 en de 8 Plus.

De Taiwanese chipmaker TSMC is begonnen met de productie van 's werelds 'kleinste' computerprocessor, vermoedelijk voor de volgende modellen iPhone van Apple. Foto Reuters

Uberauto ‘zag’ vrouw oversteken, maar besloot niet te remmen

Elaine Herzberg, de vrouw die in maart door een zelfrijdende Uber werd doodgereden, werd door de sensors van de auto waarschijnlijk aangemerkt als een vals positief: een object dat genegeerd kan worden. Dat hebben twee bronnen bij het taxibedrijf gemeld aan The Information.

De sensors van de auto hebben de overstekende voetganger wel ‘gezien’, maar de software taxeerde vervolgens ten onrechte dat het een te negeren ‘object’ betrof waarvoor niet geremd hoefde te worden.

De beslissing om wel of niet te remmen heeft te maken met hoe de software van een zelfrijdende auto is ingesteld. Deze software maakt tijdens de rit constant een afweging of objecten langs en op de rijbaan mogelijk in botsing met de auto komen of niet. Als de inschatting wordt gemaakt dat een botsing onvermijdelijk is, zal de auto een noodstop maken en proberen uit te wijken.

Beeld van een dashcam aan boord van de zelfrijdende Uber, kort voor de aanrijding. Foto AP

Wanneer een zelfrijdende auto te vaak onterecht remt, is dat oncomfortabel voor de passagiers. Bovendien is het potentieel gevaarlijk, omdat andere auto’s achterop het zelfrijdende voertuig kunnen klappen. Maar als de software een ‘object’ ten onrechte als te negeren taxeren, kan een ongeluk gebeuren zoals afgelopen maart.

Softwareontwikkelaars moeten bij het programmeren een balans vinden tussen deze twee uitersten, waarbij veiligheid de hoogste prioriteit moet hebben. In het geval van de Uber-auto is daarbij kennelijk iets mis gegaan en de overstekende voetganger met haar fiets werd aangereden en overleed. De menselijke bestuurder die wordt geacht de computers in de gaten te houden, had kort voor het ongeval haar ogen niet op de weg, waardoor zij niet kon ingrijpen toen het mis dreigde te gaan.

Volgens het interne Uber-onderzoek heeft de software die personen moet detecteren en herkennen, goed gewerkt. Desondanks is door andere software ‘besloten’ niets met deze informatie te doen, aldus The Information. Uber wil niet reageren op de publicatie omdat de National Transportation Safety Board het ongeval nog bestudeert en het taxibedrijf niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van het officiële onderzoek.

Raketbouwer Boeing toont zich overmoedig - 1 mei 2018

Wie heeft de grootste? Een belangrijke vraag voor raketbouwers. Elon Musk heeft met zijn Falcon Heavy momenteel de grootste. ‘Valt tegen’, zegt Boeing nu, dat niet alleen vliegtuigen bouwt, maar ook werkt aan de SLS, een reuzenraket die Nasa gaat gebruiken voor verre ruimtemissies. ‘De Falcon Heavy van SpaceX is te klein voor dit type missies’, toetert Boeing op zijn website. ‘Zodra de SLS gereed is, is dit de krachtigste raket ooit gebouwd.’

Steek die maar in je zak, Elon Musk. Alleen: het klopt niet, vlooide Ars Technica uit. De krachtigste raket aller tijden is de Saturnus V, die in de jaren zestig en zeventig mannen naar de maan stuurde. Deze raket was in staat 118 ton vracht in een baan om de aarde te schieten. De eerste versie van de SLS komt straks niet verder dan 70 ton. Een verbeterde versie moet halverwege de jaren twintig tot 105 ton komen, maar dat is nog altijd flink minder dan de 118 van de Saturnus. Er ligt een schets op de tekentafel van een SLS die 130 ton in een baan om de aarde kan schieten, maar voor dit model is nog geen bouwdatum gepland.

Impressie van de lancering van Space Launch System (SLS) die vanaf 2020 moet gaan vliegen. Nasa's nieuwe werkpaard is volgens fabrikant Boeing 's werelds grootste raket ooit gemaakt. Foto Reuters

Voorlopig is de claim ‘krachtigste raket ooit gebouwd’ dus wat voorbarig. Nog een detail: de lancering van een volledig opgetuigde Falcon Heavy kost 150 miljoen dollar. Die van de door tegenslagen en uitstel geplaagde SLS gaat richting de miljard dollar. Wie heeft er ook al weer de grootste? [BvdW]

'Gun control' volgens Techbedrijven - 25 april 2018

Verzachtende omstandigheden. Foto The Verge

Dit is dus waar de discussie over wapenbezit op is uitgedraaid: op de vraag wie van de grote techbedrijven zijn emoji voor pistolen inmiddels heeft veranderd van een 'echte' revolver in een waterpistool. Apple paste zijn icoontje als eerste aan, enkele jaren later gevolgd door Samsung, Twitter en Google. Het enige concern dat halsstarrig de bad guy blijft spelen is Microsoft, dat nog altijd een gewone revolver als emoji gebruikt. Opmerkelijk: in 2015 was dit juist het enige technologieconcern dat in plaats van een pistool een soort ruimtewapen gebruikte. Oh ja, natuurlijk heeft Facebook ook nog een echt pistool. Maar dit concern heeft kenbaar gemaakt te willen overstappen op een vrolijk gekleurd plastic exemplaartje. Wereldvrede is nabij. [BvdW]

Nest nog geen geldmachine - 24 april 2018

Hardware is hard, zeggen techondernemers graag tegen elkaar als er weer eens een start-up is omgevallen. Met software valt relatief makkelijk geld te verdienen, maar wee je gebeente als je als jong bedrijf met hardware aan de gang gaat, dan wordt de kans op succes een stuk kleiner. Dat merkt ook gigant Google. Het moederbedrijf van de zoekmachine, Alphabet, heeft onlangs Nest overgenomen, maker van beveiligingscamera’s, lerende thermostaten en vriendelijke brandmelders. Met het techbedrijf, in 2014 gekocht voor 3 miljard dollar, hoopt Alphabet vaste voet aan de grond te krijgen in het slimme huis.

De Nest cam IQ outdoor, een nieuwe beveiligingscamera voor buiten met gezichtsherkenning. Foto Nest

Nest boekte het afgelopen jaar 726 miljoen dollar (595 miljoen euro) aan inkomsten. Dat is mooi. Maar het verlies bedroeg een spectaculaire 621 miljoen dollar, berekende onder meer The Verge. Hoewel Nest al sinds 2010 bestaat, lukt het het bedrijf kennelijk nog niet geld te verdienen aan zijn spullen. Hardware is hard, blijkt maar weer eens.

Alphabet zelf draait overigens lekker. Het bedrijf boekte in het afgelopen kwartaal een winst van 9 miljard dollar (pdf) bij een omzet van 31 miljard. [BvdW]

Overname moet Flickr weer ‘great’ maken - 23 april 2018

De homepage van Flickr. Foto Flickr

Fotodeel- en bewaardienst SmugMug heeft fotodeel- en bewaardienst Flickr gekocht voor een onbekend bedrag. Flickr, een restant uit de scheidingsboedel van Yahoo, was in de jaren nul een belangrijk platform waarop fotografen hun werk deelden. De laatste jaren is de dienst een beetje uit het zicht verdwenen. SmugMug zegt Flickr weer in oude luister te willen herstellen, iets wat vaker wordt vernomen bij de overname van kwakkelende techdiensten. Flickr heeft te lijden gehad onder de populariteit van diensten als Instagram en Google Photos en wist niet aan te haken bij de opkomst van smartphonefotografie. Onder de hoede van Yahoo dreigde Flickr het Kodak van de digitale fotoplatforms te worden. Dit lot moet nu worden afgewend. [BvdW]

Nieuwe clipjes uit de steentijd - 17 april 2018

Foto The Flintstones

Wat gebeurt er als je zelflerende algoritmes loslaat op de steentijd? Nieuwe clipjes van de Amerikaanse animatieserie The Flintstones. Onderzoekers van onder andere het Allen Institute for Artificial Intelligence zijn erin geslaagd om machines met behulp van kunstmatige intelligentie korte video’s van de populaire serie uit de jaren 60 te laten maken. Dit gebeurt op basis van een netwerk dat met 25 duizend video’s van The Flintstones is getraind en een omschrijving per scène. De onderzoekers kunnen nu een beschrijving geven (bijvoorbeeld ‘Fred loopt met een rode hoed op door de huiskamer’) waarna de machine zelf het korte clipje maakt. (LV)