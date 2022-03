Tears for Fears maakt waar het goed in is: pakkende synthpopliedjes met een krachtige melodie ★★★☆☆

Het was uit, toen weer aan, toen weer uit en nu weer aan. Tears for Fears, het synthpopduo dat in de jaren tachtig wereldhits had met Shout en Everybody Wants to Rule the World, leek voorgoed uit elkaar nadat een reünie in 2004 op niets was uitgelopen. Zeventien jaar na dato proberen Roland Orzabal en Curt Smith het opnieuw.

Gelukkig is The Tipping Point niet zo’n halfbakken product van een band die krampachtig met zijn tijd probeert mee te gaan. Het laat eerder horen waar Tears for Fears altijd al goed in was: krachtige melodieën inbedden in pakkende synthpopliedjes. En begenadigd songschrijver Orzabal kan nog steeds een nummer vol orkestrale weelde pompen zonder dat het van bombast uit elkaar knalt (Masterplan). Het album mist alleen wel die hemelbestormende urgentie van Shout of die perfecte, dromerige schoonheid van Everybody Wants to Rule the World. Het voornaamste wapenfeit van The Tipping Point is dat het goed en vertrouwd klinkt zonder gedateerd over te komen.

Tears for Fears The Tipping Point Pop ★★★☆☆ Concord Records