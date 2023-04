Te veel saaie dialogen, te weinig actie in Rico Verhoeven-film ‘Black Lotus’ ★★☆☆☆

Rico Verhoeven in ‘Black Lotus’.

De bombarie waarmee de eerste hoofdrol van wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven wordt aangekondigd, staat in schril contrast met de gebrekkige film, die de nodige actie ontbeert. In de internationale speelfilm Black Lotus speelt Verhoeven een voormalig special forces-officier, wiens beste vriend tijdens een missie overlijdt. Jaren later zoekt hij diens vrouw en dochter op in Amsterdam. De vrouw heeft intussen een relatie met een dubieuze zakenman, die problemen krijgt met een gangster – en dus ook met Verhoeven. Na ellenlange scènes waarin de acteurs zich door saaie dialogen heen worstelen, komt de actie halverwege de film eindelijk op gang. Maar los van een spannende achtervolging en sterke vechtscènes aan het einde, heeft Black Lotus weinig meer te bieden dan een peinzende Verhoeven die nu en dan met ontbloot bovenlijf zijn spieren mag aanspannen.