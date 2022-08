Te aangename koorklanken, galanterieën en strelende fluiten op het Festival Oude Muziek ★★★☆☆

Scène uit de festivalproductie Geister von Sanssouci. Beeld Foppe Schut

Net nu in Europa een oorlog woedt en de energieprijzen ontploffen, komt het Festival Oude Muziek in Utrecht met een luchtig, zeg maar gerust frivool thema: galanterie. Hoffelijkheid en avontuurtjes, olala, past dat wel in deze brisante tijd? En kun je daar tien dagen met 75 concerten plus een baaierd aan nevenactiviteiten mee vullen?

En óf dat past, in deze tijd. Als je tenminste, zoals in Utrecht, het begrip galanterie oprekt naar een stelsel van sociale codes, naar alles wat het samenleven versoepelt en veraangenaamt. Zo bekeken vallen er wel tien festivals te vullen. Hoofse liefde en verfijnd tijdverdrijf: de muziekhistorie staat er bol van.

Zo bol, dat ‘ratjetoe’ het eerste woord is dat opkomt als je het klinkerdikke programmaboek doorbladert. Onterecht, want natuurlijk zijn middeleeuwse troubadourliederen eersteklas galanterie, kent muziek uit de rococo een hoge mate van verfijning en is de liedkunst in Parijse salons rond 1900 met passen en meten best galant te noemen.

Toch is galanterie niet de reden waarom buiten de Jacobikerk een mensenlint het plein op slingert. Dit publiek komt af op Stile Antico, een groep van twaalf Britse zangers die grossiert in een aangename, misschien te aangename koorklank. Trendy programma brengen ze mee: renaissanceliederen voor en door vrouwen, onder wie Leonora d’Este en Maddalena Casulana. Tegen de stroom in schreven ze noten die niet onderdeden voor die uit de pen van William Byrd en John Sheppard. Maar zingen de Britten een droevig motet van Pierre de la Rue, dan hoor je toch het verschil tussen maakwerk (m/v) en een meesterwerk.

Concerten voor een handvol volk, ook dat komt voor in Utrecht. De Lutherse Kerk, toch al mini, is maar half gevuld als de Amerikaanse klavecinist Mitzi Meyerson een ‘spectaculaire vernieuwer’ presenteert: de Oostenrijkse componist Joseph Anton Steffan. Zijn 18de-eeuwse sonates zouden we, vindt Meyerson, moeten rekenen tot de kern van de klavierliteratuur. Een kat in de zak, zo blijkt. Galanterieën zitten er genoeg in Steffans klavierstijl, van schalkse impuls tot schelmse versiering. Maar al met al is het weinig meer dan handig aan elkaar gehaakte ideetjes en clicheetjes.

Ook dat is al 41 jaar festivaltraditie: bij het ene optreden ontploft een bom, het andere loopt af met een sisser. Een tegenvaller was bijvoorbeeld het openingsconcert door de Nederlandse Bachvereniging, ‘artist in residence’. In delen uit Bachs Hohe Messe en in werk van zoon Carl Philipp Emanuel Bach konden we er niet omheen: het koor van de Bachvereniging ontbeert wat decennialang z’n trots was, gloed en spankracht.

Verbluffend dan weer hoe de Britse sopraan Carolyn Sampson de Franse liedkunst verkende. Debussy, Fauré, Ravel, stuk voor stuk verklankten ze gedichten uit de bundel Fêtes galantes (1869) van Paul Verlaine. Maar geen lied was zo mooi als L’heure exquise van de sensuele Reynaldo Hahn. Zweefvlucht onder sterrenhemel: Sampson voltooide hem zoemend.

Verlaine haalde inspiratie uit de rococoschilderijen van Antoine Watteau. Een daarvan dook op in Geister von Sanssouci, een festivalproductie rond de Pruisische koning Frederik de Grote. Sanssouci, ‘zonder zorgen’, heette het lustslot dat hij neerzette in Potsdam bij Berlijn. Het Duitse ensemble Art House 17 liet zijn verbeelding los op de muziek waarmee Frederik zich amuseerde. Zijn liefdesavontuur met ene luitenant Frederik von Katte vormde het vertrekpunt. Frederik was 18 toen ze vluchtten richting Engeland. De twee werden gesnapt, waarna hij moest toezien hoe zijn vriend werd onthoofd.

In de Utrechtse Paardenkathedraal mijmerde Frederik over het aangename bestaan dat ze hadden kunnen leiden. Watteau kwam tot leven, commedia dell’arte zette theatraal de toon. Maar het was vooral de galante muziek, van Gluck tot Graun, die de voorstelling optilde. Zwiepen over snaren en strelen met de fluit: toch heilzaam, in het onrustige Europa.

Muziek om over na te denken Oude muziek en onderzoek zijn twee handen op één buik. Wat er al niet moet worden uitgeplozen rond stemgebruik, instrumenten en speelstijlen door de eeuwen heen. Ook dit jaar strooit het festival gul met hersenvoer. Er zijn symposia rond historische fluiten en luiten. De Zomerschool biedt lezingen, met bijvoorbeeld alles wat we hadden willen weten over Frederik de Grote en de muziek, of over de architectuur van zijn lustslot Sanssouci. Hoogleraar Rosi Braidotti, pionier van vrouwen- en genderstudies, houdt salon in De Fundatie van Renswoude, Utrechts eigen rococowonder. In zes bijeenkomsten onderzoekt ze het festivalthema ‘galanterie’ als sociale code. Braidotti vertrekt vanuit Het boek van de hoveling (Baldassare Castiglione, 1528) en schrikt niet terug voor de digitale tijd. Klap op de vuurpijl: een ‘roco-coding-evenement’ met door designstudenten vervaardigde ‘galante robots’.